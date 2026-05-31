Cancerul de prostată este unul dintre cele mai frecvente tipuri de cancer diagnosticate la bărbați. Deși există factori de risc care nu pot fi modificați – precum vârsta, istoricul familial sau etnia – stilul de viață și alimentația joacă un rol important atât în prevenția bolii, cât și în reducerea riscului de recidivă.

„Tot mai multe studii arată că un tipar alimentar echilibrat, bazat în principal pe alimente vegetale, asociat cu activitate fizică regulată și menținerea unei greutăți normale, poate contribui la susținerea sănătății prostate. De exemplu, proteinele de calitate, roșiile, usturoiul și ceapa, alături de mult sport, sunt de mare ajutor în lupta cu boala” a declarat, pentru G4Food, dr. Irina Mateieș, medic primar în medicină de familie și nutriționist specializat în nutriția oncologică.

Factorii de risc pentru cancerul de prostată

Există factori care nu pot fi controlați:

vârsta înaintată;

sexul masculin;

istoricul familial;

anumite particularități genetice și etnice.

În același timp, există și factori modificabili care influențează riscul de apariție și evoluție a bolii:

obezitatea și excesul de grăsime corporală;

sedentarismul;

alimentația bogată în grăsimi saturate și produse ultraprocesate;

consumul excesiv de lactate și calciu;

aportul redus de fibre, legume și fructe.

Greutatea corporală și masa musculară contează pentru sănătatea prostatei

Menținerea unei greutăți sănătoase este esențială în prevenția cancerului de prostată și a recidivei. Totuși, specialiștii atrag atenția că nu doar numărul kilogramelor este important, ci și compoziția corporală.

“Excesul de țesut adipos este asociat cu un risc mai mare de dezvoltare și progresie a bolii. În plus, creșterea în greutate după prostatectomie – mai ales dacă depășește 5% din greutatea inițială – poate spori riscul de recidivă.

Scăderea în greutate trebuie făcută gradual, prin adoptarea unor obiceiuri sănătoase pe termen lung și nu prin diete restrictive sau rapide, care pot duce la pierderea masei musculare”, explică dr. Irina Mateieș.

Activitatea fizică reduce efectele adverse ale tratamentului

Mișcarea regulată este unul dintre cele mai importante elemente ale stilului de viață pentru pacienții cu cancer de prostată.

Minimum trei ore de activitate fizică pe săptămână, combinând exercițiile aerobice cu cele de rezistență, pot:

ajuta la menținerea masei musculare;

reduce oboseala;

îmbunătăți sensibilitatea la insulină;

susține sănătatea osoasă;

ameliora efectele adverse ale terapiei hormonale.

Cum ar trebui să arate alimentația în cancerul de prostată?

“Nu există un „superaliment” care să vindece cancerul de prostată. Ceea ce contează este modelul alimentar general”, spune dr. Mateieș.

O dietă echilibrată ar trebui să includă:

multe legume și fructe;

cereale integrale;

leguminoase;

nuci și semințe;

proteine de calitate;

cantități moderate de grăsimi sănătoase.

“Ideal, aproximativ două treimi din farfurie ar trebui să fie ocupate de alimente de origine vegetală”, recomandă specialistul.

Ce alimente sunt recomandate?

Roșiile – Licopenul din roșii a fost asociat în unele studii cu un risc mai mic de cancer de prostată și cu încetinirea progresiei bolii.

Licopenul se absoarbe mai bine:

când roșiile sunt gătite;

în prezența grăsimilor sănătoase, precum uleiul de măsline.

Ideal ar fi să le consumați sub formă de:

sos de roșii;

supă cremă de roșii;

roșii coapte cu ulei de măsline.

Legumele crucifere – Broccoli, varza, conopida, kale, varza de Bruxelles, ridichiile și rucola conțin compuși cu potențial protector împotriva cancerului. Aceste legume ar trebui consumate frecvent, preferabil în forme cât mai puțin procesate. Usturoiul și ceapa – “Alimentele din familia aliaceelor – usturoi, ceapă, praz – au fost asociate cu beneficii pentru sănătatea prostatei datorită compușilor sulfurici pe care îi conțin”, precizează dr. Irina Mateieș. Soia neprocesată– Produsele din soia minim procesate, precum tofu, edamame sau boabele de soia, pot avea efect protector. Însă, specialistul atrage atenția că nu același lucru este valabil pentru suplimentele pe bază de soia sau pentru produsele ultraprocesate. Ceaiul verde – Deși nu există dovezi clare că reduce direct riscul de cancer de prostată, ceaiul verde poate susține efectele benefice ale altor compuși, precum licopenul. Fructele bogate în antioxidanți

Printre fructele asociate cu efecte benefice se numără:

grapefrutul;

rodia;

merișoarele.

“În privința grapefrutului trebuie mare atenție, pentru că poate interacționa cu numeroase medicamente, inclusiv tratamente oncologice. Este important să discutați cu medicul acest aspect”, recomandă dr. Mateieș.

Semințele de in măcinate – Semințele de in conțin fibre și lignani cu potențial benefic pentru sănătatea prostatei.

Recomandarea frecvent întâlnită este de aproximativ 2 linguri pe zi, preferabil măcinate pentru o absorbție mai bună.

Fibrele alimentare au rol protector

O alimentație bogată în fibre poate contribui la reducerea riscului de boală și la controlul greutății.

Surse bune de fibre:

cereale integrale;

leguminoase;

fructe și legume;

semințe și nuci.

Ținta recomandată este de peste 25 g de fibre pe zi.

Ce alimente ar trebui limitate?

Lactatele și excesul de calciu

“Unele cercetări sugerează că un consum mare de lactate și calciu poate fi asociat cu un risc crescut de cancer de prostată.

Nu este necesară eliminarea completă a lactatelor, însă este recomandată moderația”, precizează medicul

Grăsimile saturate și alimentele ultraprocesate

Consumul frecvent de produse fast-food, mezeluri, produse de patiserie și alimente bogate în grăsimi trans și zahăr poate favoriza inflamația și creșterea în greutate.

Sunt utile suplimentele alimentare?

“În prezent, nu există dovezi solide că suplimentele alimentare previn apariția cancerului de prostată sau recidiva. Mai mult, administrarea excesivă de vitamina E, seleniu și calciu poate crește riscul de boală. Suplimentele trebuie luate doar la recomandarea medicului”, explică dr. Mateieș.

Alimentația în timpul tratamentului pentru cancer de prostate

După operație (prostatectomie)

După intervenția chirurgicală este important:

un aport adecvat de proteine;

o alimentație variată;

hidratare corespunzătoare.

Scopul este susținerea vindecării și prevenirea pierderii musculare.

În timpul radioterapiei

Radioterapia poate afecta și vezica urinară sau intestinul, provocând:

diaree;

balonare;

iritație urinară.

În această perioadă poate fi necesară:

reducerea temporară a fibrelor;

evitarea alimentelor foarte iritante;

hidratarea adecvată.

În timpul terapiei hormonale

Tratamentul hormonal poate avea efecte adverse precum:

pierderea masei musculare;

osteoporoză;

creșterea colesterolului;

rezistență la insulină;

risc crescut de anemie.

Pentru a reduce aceste efecte sunt recomandate:

exercițiile cu greutăți și rezistență;

aport adecvat de proteine;

consum echilibrat de calciu și vitamina D;

limitarea zahărului și carbohidraților rafinați;

monitorizarea fierului și hemoglobinei.

Alimentația adecvată poate fi un aliat în lupta împotriva cancerului

“Un lucru este cert: în cancerul de prostată, alimentația nu înlocuiește tratamentul medical, însă poate deveni un aliat important pentru prevenție, recuperare și calitatea vieții”, declară specialista în nutriție oncologică.

Cele mai importante principii sunt:

menținerea unei greutăți sănătoase;

activitate fizică regulată;

alimentație bazată predominant pe plante;

reducerea alimentelor ultraprocesate;

evitarea excesului de suplimente.

Un stil de viață echilibrat poate contribui atât la reducerea riscului de apariție a bolii, cât și la susținerea organismului în timpul tratamentului și după acesta.