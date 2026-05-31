Cancerul de prostată este unul dintre cele mai frecvente tipuri de cancer diagnosticate la bărbați. Deși există factori de risc care nu pot fi modificați – precum vârsta, istoricul familial sau etnia – stilul de viață și alimentația joacă un rol important atât în prevenția bolii, cât și în reducerea riscului de recidivă.
„Tot mai multe studii arată că un tipar alimentar echilibrat, bazat în principal pe alimente vegetale, asociat cu activitate fizică regulată și menținerea unei greutăți normale, poate contribui la susținerea sănătății prostate. De exemplu, proteinele de calitate, roșiile, usturoiul și ceapa, alături de mult sport, sunt de mare ajutor în lupta cu boala” a declarat, pentru G4Food, dr. Irina Mateieș, medic primar în medicină de familie și nutriționist specializat în nutriția oncologică.
Există factori care nu pot fi controlați:
În același timp, există și factori modificabili care influențează riscul de apariție și evoluție a bolii:
Menținerea unei greutăți sănătoase este esențială în prevenția cancerului de prostată și a recidivei. Totuși, specialiștii atrag atenția că nu doar numărul kilogramelor este important, ci și compoziția corporală.
“Excesul de țesut adipos este asociat cu un risc mai mare de dezvoltare și progresie a bolii. În plus, creșterea în greutate după prostatectomie – mai ales dacă depășește 5% din greutatea inițială – poate spori riscul de recidivă.
Scăderea în greutate trebuie făcută gradual, prin adoptarea unor obiceiuri sănătoase pe termen lung și nu prin diete restrictive sau rapide, care pot duce la pierderea masei musculare”, explică dr. Irina Mateieș.
Mișcarea regulată este unul dintre cele mai importante elemente ale stilului de viață pentru pacienții cu cancer de prostată.
Minimum trei ore de activitate fizică pe săptămână, combinând exercițiile aerobice cu cele de rezistență, pot:
“Nu există un „superaliment” care să vindece cancerul de prostată. Ceea ce contează este modelul alimentar general”, spune dr. Mateieș.
O dietă echilibrată ar trebui să includă:
“Ideal, aproximativ două treimi din farfurie ar trebui să fie ocupate de alimente de origine vegetală”, recomandă specialistul.
Licopenul se absoarbe mai bine:
Ideal ar fi să le consumați sub formă de:
Printre fructele asociate cu efecte benefice se numără:
“În privința grapefrutului trebuie mare atenție, pentru că poate interacționa cu numeroase medicamente, inclusiv tratamente oncologice. Este important să discutați cu medicul acest aspect”, recomandă dr. Mateieș.
Recomandarea frecvent întâlnită este de aproximativ 2 linguri pe zi, preferabil măcinate pentru o absorbție mai bună.
O alimentație bogată în fibre poate contribui la reducerea riscului de boală și la controlul greutății.
Surse bune de fibre:
Ținta recomandată este de peste 25 g de fibre pe zi.
Lactatele și excesul de calciu
“Unele cercetări sugerează că un consum mare de lactate și calciu poate fi asociat cu un risc crescut de cancer de prostată.
Nu este necesară eliminarea completă a lactatelor, însă este recomandată moderația”, precizează medicul
Grăsimile saturate și alimentele ultraprocesate
Consumul frecvent de produse fast-food, mezeluri, produse de patiserie și alimente bogate în grăsimi trans și zahăr poate favoriza inflamația și creșterea în greutate.
“În prezent, nu există dovezi solide că suplimentele alimentare previn apariția cancerului de prostată sau recidiva. Mai mult, administrarea excesivă de vitamina E, seleniu și calciu poate crește riscul de boală. Suplimentele trebuie luate doar la recomandarea medicului”, explică dr. Mateieș.
După operație (prostatectomie)
După intervenția chirurgicală este important:
Scopul este susținerea vindecării și prevenirea pierderii musculare.
În timpul radioterapiei
Radioterapia poate afecta și vezica urinară sau intestinul, provocând:
În această perioadă poate fi necesară:
În timpul terapiei hormonale
Tratamentul hormonal poate avea efecte adverse precum:
Pentru a reduce aceste efecte sunt recomandate:
“Un lucru este cert: în cancerul de prostată, alimentația nu înlocuiește tratamentul medical, însă poate deveni un aliat important pentru prevenție, recuperare și calitatea vieții”, declară specialista în nutriție oncologică.
Cele mai importante principii sunt:
Un stil de viață echilibrat poate contribui atât la reducerea riscului de apariție a bolii, cât și la susținerea organismului în timpul tratamentului și după acesta.
