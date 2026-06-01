Pentru mulți copii crescuți la bloc, contactul cu natura înseamnă astăzi un parc, un loc de joacă sau o excursie scurtă în afara orașului. Tot mai mulți părinți caută însă experiențe care să îi apropie pe cei mici de animale, grădini, livezi și de locurile din care vine, de fapt, hrana pe care o găsesc zilnic în farfurie.

În jurul Bucureștiului au apărut în ultimii ani tot mai multe ferme educaționale și spații inspirate de viața la țară, unde copiii pot vedea cum sunt hrănite animalele, cum cresc legumele, cum arată o livadă sau cum funcționează o fermă adevărată. Fenomenul este în creștere, pe fondul interesului tot mai mare pentru activități în aer liber și experiențe fără ecrane.

Copiii care descoperă pentru prima dată de unde vine mâncarea

Conceptul de fermă pedagogică este deja popular în multe țări europene. Aceste spații sunt gândite ca locuri educaționale în care copiii pot interacționa cu animalele și pot înțelege mai bine procesele din spatele alimentelor pe care le consumă zilnic.

Fermele pedagogice îi ajută pe copii să înțeleagă de unde vin ouăle, laptele, fructele sau legumele și le oferă contact direct cu activități pe care mulți dintre ei nu le mai întâlnesc în viața de zi cu zi.

La Ferma Pedagogică Săbăreni, una dintre cele mai cunoscute astfel de inițiative de lângă București, conceptul este construit în jurul ideii de învățare prin joacă.

Fondatorii descriu locul ca pe un spațiu creat pentru copiii care au uitat cum arată viața în natură. Ferma include animale, livezi, grădini de legume și activități educative, la doar câțiva kilometri de Capitală.

„Am creat Ferma Pedagogică pentru că știm cât de ușor uităm, la oraș, cum arată un miel, cum miroase pământul după ploaie, cum e să te urci pe un deal cu pășune”, spun reprezentanții fermei.

Fermele educaționale au devenit o alternativă la mall și locurile de joacă clasice

Pentru multe familii, aceste spații reprezintă o alternativă la weekendurile petrecute în centre comerciale sau în locurile de joacă indoor.

La Ferma Animalelor, copiii pot interacționa cu animale domestice, participa la activități educative și descoperi informații despre alimentația sănătoasă și mediul înconjurător.

În același timp, conceptul s-a extins și către spații care combină zona educațională cu cea recreativă.

La FarmPark Solacolu, aflat la aproximativ 35 de kilometri de București, copiii pot vedea ponei, participa la activități în natură și se pot juca în zone special amenajate.

Pe lângă interacțiunea cu animalele, multe dintre aceste ferme organizează activități prin care copiii descoperă cum cresc legumele, cum se obțin laptele și ouăle sau cum ajung alimentele din gospodărie în farfurie. Pentru mulți dintre cei crescuți la oraș, este prima întâlnire directă cu procesele din spatele hranei pe care o consumă zilnic.

9 ferme educaționale și experiențe de viață la țară lângă București

Ferma Animalelor, Pantelimon

Una dintre cele mai cunoscute destinații de acest tip din apropierea Bucureștiului, Ferma Animalelor le oferă copiilor ocazia de a interacționa cu capre, oi, vaci, ponei, măgăruși, iepuri și păsări de curte. Pe lângă contactul direct cu animalele, cei mici pot participa la activități educative și pot afla mai multe despre mediul înconjurător și despre viața la fermă.

Ferma Pedagogică Săbăreni

Situată la aproximativ 20 de kilometri de Capitală, Ferma Pedagogică Săbăreni este construită în jurul conceptului de învățare prin experiență. Copiii pot descoperi animalele, grădina de legume, livada și activitățile specifice unei gospodării, într-un spațiu gândit special pentru apropierea de natură și de agricultură.

Ancuței Farm Park – Parcul Ferma Ancuței, Căciulați

Un parc tematic inspirat de viața la țară, unde familiile pot petrece o zi întreagă în aer liber. Copiii au acces la animale, locuri de joacă și activități recreative, într-un spațiu care combină componenta educativă cu cea de agrement.

Ograda Bunicilor, Conțești (Dâmbovița)

Un loc care recreează atmosfera satului românesc de altădată. Copiii pot vedea animale domestice, se pot plimba prin gospodăria tradițională și pot descoperi activități inspirate de viața rurală. Pentru mulți dintre cei crescuți la oraș, experiența seamănă cu o întoarcere în vacanțele petrecute cândva la bunici.

FarmPark Solacolu, Călărași

Aflat la aproximativ o oră de București, FarmPark Solacolu combină zonele de joacă cu experiențele în natură. Copiii pot vedea ponei și alte animale, pot participa la activități în aer liber și se pot bucura de un spațiu gândit pentru mișcare și explorare.

Ferma „Parcul La Țară”, Autostrada A1, km 36

Destinația este gândită pentru familiile care își doresc să le ofere copiilor contact direct cu animalele și cu activitățile specifice unei ferme. Vizitatorii pot petrece câteva ore în natură, departe de agitația urbană, într-un cadru inspirat de viața rurală.

Ferma Cocoșu’ Roșu, Giurgiu

O fermă cu atmosferă autentică, unde copiii pot vedea animalele din gospodărie, se pot plimba cu poneii și pot descoperi activități specifice satului românesc. Experiența este completată de posibilitatea de a cumpăra produse realizate local.

Royal Farm, Moara Domnească

Cunoscută pentru componenta sa educativă, Royal Farm le oferă vizitatorilor ocazia de a înțelege mai bine cum funcționează o fermă modernă. Copiii pot afla mai multe despre creșterea animalelor și despre producția de lapte, prin activități adaptate diferitelor vârste.

Eden Ranch, Balotești

Pentru copiii pasionați de cai și natură, Eden Ranch este o alternativă interesantă. Pe lângă activitățile ecvestre, spațiul oferă experiențe în aer liber și contact direct cu animalele, într-un mediu liniștit și apropiat de natură.

Mai mult decât o ieșire de weekend

Dincolo de joacă și distracție, fermele educaționale încearcă să refacă o legătură pe care mulți copii crescuți la oraș au pierdut-o: contactul direct cu natura, animalele și sursa alimentelor pe care le consumă zilnic. Într-o perioadă în care timpul petrecut în fața ecranelor este tot mai mare, astfel de experiențe le oferă celor mici ocazia de a înțelege cum cresc legumele, de unde vin ouăle și laptele și ce înseamnă, în mod concret, viața la țară.

Pentru părinți, o vizită la fermă poate fi mai mult decât o simplă excursie de weekend. Poate fi o lecție despre hrană, natură și răbdare, trăită împreună cu copiii, departe de agitația orașului și mai aproape de lumea reală din spatele alimentelor pe care le găsim zilnic în farfurie.