FOTO-VIDEO | Gulaș uriaș la Salonta: aproape 10.000 de porții distribuite în două ore. Organizatorii speră la un nou record mondial / Aproape o tonă de carne de bizon și 1,5 tone de cartofi au ajuns în ceaun

01 iun. 2026, Articole / Reportaje
Sursa foto: Pixabay
Orașul Salonta a fost, duminică, gazda unei noi tentative de record mondial, în cadrul Zilelor Salontane. Organizatorii au preparat un gulaș uriaș de bizon într-un ceaun cu o capacitate de 5.100 de litri, iar aproape 10.000 de porții au fost distribuite în numai două ore, potrivit publicației eBihoreanul.

Prepararea a început în cursul nopții. Focul a fost aprins la ora 3 dimineața, iar în ceaun au fost adăugate 990 de kilograme de carne de bizon, 1.500 de kilograme de cartofi, 200 de kilograme de morcovi și 500 de kilograme de ceapă.

Ingredientele au fost pregătite în zilele anterioare de peste 200 de voluntari implicați în organizarea evenimentului.

Porțiile au fost oferite în schimbul unei donații simbolice

Cei care au dorit să guste din gulaș au primit porții pe baza unor cărți poștale speciale, obținute în schimbul unei donații de 5 lei. Fiecare carte poștală a putut fi preschimbată într-o porție de mâncare.

Interesul publicului a fost ridicat, iar cele aproximativ 10.000 de porții pregătite au fost distribuite într-un interval de circa două ore.

Recordul urmează să fie verificat

Evenimentul a fost prezentat de organizatori drept o încercare de stabilire a unui record mondial pentru cel mai mare gulaș de bizon preparat vreodată. Deocamdată, performanța nu a fost omologată oficial.

La Salonta nu a fost prezent un reprezentant al Guinness World Records, însă întregul proces a fost filmat și documentat. Materialele vor fi trimise pentru verificare și analiză în vederea unei eventuale certificări.

Salonta are experiență în doborârea recordurilor culinare

Reprezentanții Primăriei Salonta au amintit că orașul are deja o tradiție în organizarea unor astfel de evenimente. În urmă cu 20 de ani, localitatea a intrat în Cartea Recordurilor după prepararea unui gulaș de 5.045 de litri.

Alegerea unui gulaș de bizon pentru noua tentativă nu a fost întâmplătoare. În apropierea orașului funcționează una dintre cele mai mari ferme de bizoni din sud-estul Europei, ceea ce transformă această specie într-un simbol local și într-o resursă importantă pentru astfel de evenimente gastronomice.

