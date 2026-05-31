O dietă folosită frecvent pentru pierderea în greutate ar putea avea și efecte benefice asupra sănătății creierului, potrivit unei noi analize științifice, notează Mediafax.

Cercetători de la Universitatea din Coimbra, Portugalia, au analizat mai multe studii anterioare privind dieta ketogenică și posibila sa legătură cu boli neurodegenerative precum Alzheimer, Parkinson și boala Huntington,

Dieta keto presupune reducerea consumului de carbohidrați și creșterea aportului de grăsimi și proteine, determinând organismul să își schimbe modul în care produce energie.

Echipa de cercetare a analizat și modul în care această dietă influențează metabolismul glucozei, adică felul în care organismul folosește și stochează zahărul, un proces important pentru funcționarea creierului, potrivit de Science Alert.

Problemele legate de utilizarea glucozei sunt asociate cu mai multe afecțiuni neurologice, iar cercetătorii susțin că dieta keto ar putea avea un potențial real în reducerea riscurilor sau încetinirea progresiei acestor boli.

Totuși, specialiștii atrag atenția că există în continuare limitări importante în ceea ce privește utilizarea dietei ketogenice ca tratament.

„Dieta ketogenică a apărut ca o strategie orientată metabolic, cu potențială relevanță preventivă și terapeutică în bolile neurodegenerative”, au scris cercetătorii în lucrarea publicată.

Aceștia au adăugat că „deși studiile preclinice au demonstrat rezultate încurajatoare, rămân lacune semnificative în înțelegerea efectelor pe termen lung, a siguranței și a caracterului practic al dietei ketogenice în contexte clinice”.

Cum funcționează dieta keto

Dieta ketogenică determină organismul să folosească grăsimile drept sursă principală de energie, în locul glucozei provenite din carbohidrați. Acest proces poartă numele de cetoză, o stare metabolică în care corpul produce cetone pentru a obține energie.

Mecanismul poate contribui la pierderea în greutate și este utilizat deja în anumite situații medicale, inclusiv în tratamentul unor forme de epilepsie.

Cercetătorii spun că există mai multe mecanisme prin care dieta keto ar putea influența bolile neurodegenerative, nu doar prin modificarea metabolismului.

De exemplu, atunci când creierul se confruntă cu un deficit energetic, cetonele pot funcționa ca o sursă alternativă de combustibil, ceea ce ar putea contribui la stabilizarea neuronilor, inclusiv în cazul bolii Alzheimer.

De asemenea, studiile efectuate pe animale au arătat că cetonele pot reduce inflamația asociată unor afecțiuni precum Parkinson sau scleroza multiplă, pot stimula procesul de „curățare celulară” numit autofagie și pot susține dezvoltarea bacteriilor intestinale asociate cu o funcționare mai bună a creierului.

„Dieta ketogenică poate servi ca o intervenție metabolică complementară care susține tratamentele specifice bolii prin creșterea rezistenței metabolice și contribuția la gestionarea simptomelor”, au mai arătat cercetătorii.

Totuși, aceștia subliniază că dovezile existente nu sunt suficiente pentru formularea unor recomandări ferme, întrucât majoritatea studiilor analizate au fost realizate pe animale și nu pe oameni. Sunt necesare cercetări clinice suplimentare pentru confirmarea rezultatelor.