Astăzi este 1 Iunie, ziua perfectă pentru a lăsa în urmă ecranele și a evada în natură alături de cei mici. Când organizezi un picnic de Ziua Copilului, secretul succesului stă în simplitatea meniului. Pentru că afară este cald și nu dispui de un frigider, mâncarea trebuie să fie sigură, să reziste bine la temperaturi ridicate și să poată fi mâncată rapid, direct cu mâna, între două reprize de joacă.

Iată o listă de gustări „testate de părinți”, perfecte pentru o masă curată și fără bătăi de cap pe pătura de picnic:

Gustări simple, fără sos și care pot fi mâncate cu mâna

Copiii sunt mereu în mișcare, așa că porțiile individuale, de tip „finger food”, sunt ideale pentru a fi luate la un picnoc.

Mini-brioșe sărate: În loc de sandvișuri clasice care se pot desface, pregătește brioșe cu cașcaval, telemea uscată și cubulețe de ardei gras sau porumb. Sunt compacte, nu lasă firimituri și rezistă excelent câteva ore în rucsac.

Rulouri din lipie (wrap-uri): Unge o lipie cu puțină cremă de brânză (evită maioneza sau sosurile fluide), adaugă fâșii de piept de pui la grătar și frunze de salată. Rulează strâns, taie lipia în rondele de 2-3 cm și prinde-le cu scobitori. Sunt mult mai ușor de gestionat de mânuțele mici.

Melcișori din aluat foietaj: Rulează o foaie de aluat foietaj cu puțin sos de roșii bine scăzut, șuncă și cașcaval ras. Taie felii și dă-le la cuptor înainte de plecare. Sunt delicioase atât calde, cât și reci.

Ronțăieli crocante și proaspete

Căldura cere hidratare și gustări ușoare, care să înlocuiască cu succes chipsurile pline de sare din comerț.

Bastonașe de legume: Taie fâșii lungi de morcovi, castraveți și ardei gras. Pune-le în pahare de plastic sau caserole înguste. Copiii le pot ronțăi direct, fiind o sursă excelentă de hidratare în zilele calde.

Frigărui vesele de crudități: Înșiră pe bețe de frigărui (cu vârfurile tăiate pentru siguranță) roșii cherry și cubulețe de brânză feta sau cașcaval. Aspectul colorat îi va atrage instant pe cei mici.

Sărățele sau covrigi simpli: Sunt ideali pentru momentele în care copiii vor doar o gustare rapidă înainte de a fugi înapoi la joacă.

Deserturi delicioase, sănătoase și care nu se topesc la soare

Ciocolata sau prăjiturile cu cremă de ou sau unt sunt complet interzise la un picnic fără frigider. Mizează pe fructe și dulciuri uscate:

Fructe gata porționate: Pregătește de acasă o caserolă cu fructe ușor de mâncat: boabe de struguri fără sâmburi, afine, zmeură sau căpșuni bine spălate și uscate. Evită fructele mari care trebuie tăiate la fața locului și lasă zeamă (cum e pepenele).

Biscuiți de casă cu ovăz și banane: Se prepară rapid prin pasarea bananelor pe cre apoi le amestecăm cu fulgi de ovăz și stafide. Copiii primesc astfel o doză de energie curată, fără zahăr adăugat, iar biscuiții nu sunt deloc lipicioși.

Fructe deshidratate și nuci: Un mix de stafide, curmale tăiate, miez de nucă sau caju reprezintă o gustare extrem de bogată nutritiv, perfectă pentru reîncărcarea bateriilor după alergat.

Patru reguli de aur pentru picnicul de 1 Iunie

Pune totul în cutii bine închise: Dacă mergi la iarbă verde, în parc sau la pădure, mâncarea trebuie păstrată în cutii închise înainte de a fi servită. Bucuria naturii vine și cu insecte și alte viețuitoare mai mari sau mai mici, așa că ține tentațiile alimentare departe de ele. Trucul cu sticlele înghețate: Umple pe jumătate câteva sticle cu apă și pune-le la congelator cu o seară înainte. Înainte de plecare, umple restul sticlei cu apă rece. Acestea vor funcționa ca baterii de gheață în rucsac, păstrând mâncarea proaspătă, iar pe măsură ce se topesc, veți avea apă rece de băut. Kit-ul de igienă la purtător: Șervețelele umede și gelul dezinfectant sunt obligatorii. Copiii vor pune mâna pe mingi, pe iarbă și pe pământ, așa că o curățare rapidă înainte de masă este esențială. Fără riscuri alimentare: Deoarece este cald, evită cu desăvârșire alimentele perisabile: ouă fierte, sosuri cu maioneză, lactate fluide sau cărnuri cu sos.

La mulți ani tuturor copiilor și să aveți un picnic plin de zâmbete și distracție în aer liber!