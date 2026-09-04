Franța vine în ajutorul fermierilor afectați de secetă cu peste un miliard de euro. Pierderile agricole ar putea depăși 10 miliarde

04 sept. 2026, Articole / Reportaje
Franța vine în ajutorul fermierilor afectați de secetă cu peste un miliard de euro. Pierderile agricole ar putea depăși 10 miliarde
Foto Unsplash
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Guvernul francez a anunțat un pachet de ajutor de peste un miliard de euro pentru fermierii afectați de valurile de căldură și seceta care au provocat pagube importante culturilor, pășunilor și rezervelor de apă. Aproximativ jumătate din sumă va fi folosită pentru plăți rapide destinate fermierilor care au suferit pierderi din cauza intemperiilor, transmite Reuters, citată de Agerpres.

520 de milioane de euro pentru despăgubiri rapide

„Un miliard de euro reprezintă un efort semnificativ, având în vedere contextul bugetar actual”, a declarat ministrul francez al Agriculturii, Annie Genevard.

Din pachetul total, 520 de milioane de euro vor fi utilizate pentru a oferi fermierilor plăți rapide în urma pagubelor provocate de condițiile meteorologice extreme.

Guvernul francez pregătește, de asemenea, un fond de redresare destinat fermelor afectate de secetă. Banii vor putea fi folosiți pentru achiziționarea de semințe, plante și hrană pentru animale, după ce terenurile agricole au fost afectate de lipsa apei.

Planul mai include scutiri de impozite funciare, sprijin pentru plata contribuțiilor sociale și subvenții pentru combustibil.

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Fermierii estimează pierderi de peste 10 miliarde de euro

Principalul sindicat al fermierilor din Franța, FNSEA, estimează că pierderile de producție agricolă din această vară vor depăși 10 miliarde de euro.

Potrivit organizației, pierderile sunt deja estimate la peste 5 miliarde de euro atât în sectorul zootehnic, cât și în producția vegetală.

Franța este cel mai mare producător agricol din Uniunea Europeană, iar un nou val de căldură este așteptat în această săptămână.

Seceta și canicula ar putea reduce producția agricolă cu 8%

Impactul fenomenelor meteorologice extreme se resimte și la nivelul economiei franceze.

Ministerul francez al Economiei și Finanțelor a estimat miercuri că valurile de căldură și seceta din acest an vor reduce Produsul Intern Brut cu 0,1 puncte procentuale, în principal din cauza scăderii producției agricole.

Calculele specialiștilor din cadrul ministerului indică o diminuare de aproximativ 8% a producției agricole franceze în acest an.

Scăderea este semnificativă, dar reprezintă aproximativ jumătate din reducerea înregistrată în timpul valului de căldură istoric din 2003. Atunci, valoarea adăugată a agriculturii franceze a scăzut cu aproximativ 15%.

Pachetul de peste un miliard de euro este anunțat într-un moment dificil pentru finanțele publice franceze, în condițiile în care guvernul lucrează la bugetul pentru anul viitor și încearcă să țină deficitul sub control înaintea alegerilor prezidențiale din 2027.

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