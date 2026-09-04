Tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu, efectele climatice extreme amplificate de fenomenul El Niño și problemele persistente din lanțurile de aprovizionare au propulsat prețurile internaționale ale alimentelor de bază la niveluri record, nemaiîntâlnite de la sfârșitul anului 2022.

Conform datelor publicate de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), indicele global al prețurilor la alimente a crescut cu 1,9% în luna august.

Ce alimente s-au scumpit cel mai mult?

Creșterile din ultima lună au fost determinate în principal de trei categorii fundamentale de produse:

Zahărul, care a înregistrat cea mai spectaculoasă creștere lunară, de 11,9%.

Grâul și cerealele. Prețurile globale la grâu au urcat cu 2,6%, în timp ce contractele futures pentru porumb și grâu au atins maxime ale ultimilor ani.

Mărfurile agricole în general. Indicele Bloomberg Agriculture Spot, care monitorizează 10 produse esențiale, s-a majorat cu peste 13% în august, cea mai mare creștere lunară din iulie 2012 până în prezent.

Deși aceste variații se înregistrează la nivelul piețelor internaționale de materii prime, economiștii avertizează că efectele vor ajunge inevitabil și la rafturile supermarketurilor în perioada următoare.

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Cauzele noului val de scumpiri

Piața alimentară globală se confruntă cu suprapunerea mai multor factori de risc care amintesc de criza din 2022:

Condiții meteorologice extreme: Valurile de căldură și seceta severă au afectat grav culturile din Europa (cu pierderi de până la 70% la recoltele de porumb și 10% în sectorul lactatelor în anumite regiuni), crescând dependența continentului de importuri.

Blocaje în Bazinul Mării Negre: Intensificarea conflictelor și atacurilor în regiune îngreunează din nou exporturile de cereale din Ucraina.

Instabilitate geopolitică și energie: Conflictul din Orientul Mijlociu și riscurile privind piața energetică mențin ridicate costurile de producție, transport și îngrășăminte pentru fermieri.

Băncile centrale avertizează: prețurile alimentelor va pune presiune pe anul viitor

Reprezentanții Băncii Centrale Europene (BCE) și alți actori economici financiari urmăresc cu îngrijorare aceste evoluții. Economistul-șef al BCE, Philip Lane, a declarat că șocurile climatice vor exercita o presiune ascendentă asupra inflației, prețurile alimentelor urmand să fie unul dintre principalii factori care vor menține rata IPC la un nivel ridicat în Zona Euro în 2027.

Potrivit Eurostat, prețul alimentelor proaspete în Europa a crescut deja cu 2,7% de la an la an în luna august, îndepărtând inflația generală de ținta optimă de 2% fixată de Banca Centrală Europeană.