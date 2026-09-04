Tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu, efectele climatice extreme amplificate de fenomenul El Niño și problemele persistente din lanțurile de aprovizionare au propulsat prețurile internaționale ale alimentelor de bază la niveluri record, nemaiîntâlnite de la sfârșitul anului 2022.
Conform datelor publicate de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), indicele global al prețurilor la alimente a crescut cu 1,9% în luna august.
Creșterile din ultima lună au fost determinate în principal de trei categorii fundamentale de produse:
Deși aceste variații se înregistrează la nivelul piețelor internaționale de materii prime, economiștii avertizează că efectele vor ajunge inevitabil și la rafturile supermarketurilor în perioada următoare.
Piața alimentară globală se confruntă cu suprapunerea mai multor factori de risc care amintesc de criza din 2022:
Reprezentanții Băncii Centrale Europene (BCE) și alți actori economici financiari urmăresc cu îngrijorare aceste evoluții. Economistul-șef al BCE, Philip Lane, a declarat că șocurile climatice vor exercita o presiune ascendentă asupra inflației, prețurile alimentelor urmand să fie unul dintre principalii factori care vor menține rata IPC la un nivel ridicat în Zona Euro în 2027.
Potrivit Eurostat, prețul alimentelor proaspete în Europa a crescut deja cu 2,7% de la an la an în luna august, îndepărtând inflația generală de ținta optimă de 2% fixată de Banca Centrală Europeană.
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