Pare un aliment obișnuit, dar poate fi oprit la controlul din aeroport. Regula pe care puțini călători o știu

Când îți pregătești bagajul pentru avion, probabil verifici cu atenție lichidele, cosmeticele și recipientele cu apă. Există însă și alimente aparent obișnuite care intră în aceeași categorie la controlul de securitate. Printre ele se află untul de arahide, pe care autoritățile americane îl consideră lichid atunci când este transportat în bagajul de mână, transmite MEDIAFAX, citând Fox News.

De ce este considerat untul de arahide „lichid”

Regula poate părea surprinzătoare, mai ales pentru un produs atât de gros și cremos. Explicația ține însă de modul în care este definită categoria produselor supuse regulilor privind lichidele la controlul de securitate.

Expertul în industria turismului Gary Leff a explicat pentru Fox News că untul de arahide intră în această categorie deoarece își păstrează forma recipientului în care este pus, în loc să aibă o formă proprie.

TSA, agenția americană responsabilă de securitatea transportului aerian, le-a reamintit recent călătorilor această regulă printr-o postare pe platforma X, într-o manieră ironică.

Astfel, chiar dacă este un aliment și nu este perceput în mod obișnuit drept lichid, untul de arahide este tratat, pentru bagajul de cabină, asemenea altor produse care intră sub incidența regulii privind lichidele.

- articolul continuă mai jos -

Cât unt de arahide poți lua în bagajul de mână

În cazul bagajului de mână, recipientul cu unt de arahide trebuie să respecte aceeași limită aplicată lichidelor, gelurilor și aerosolilor: maximum 3,4 uncii, adică aproximativ 100 de mililitri.

Recipientele trebuie să încapă într-o pungă transparentă de aproximativ un quart, echivalentul a circa 0,95 litri.

Asta înseamnă că un borcan obișnuit de unt de arahide poate fi oprit la controlul de securitate dacă recipientul depășește limita admisă, chiar dacă produsul este un aliment.

Ce faci dacă vrei să iei un borcan mai mare

Pentru cantități mai mari există însă o soluție simplă: untul de arahide poate fi pus în bagajul de cală.

Limita de 3,4 uncii aplicată produselor transportate în bagajul de mână nu se aplică în același mod bagajului de cală. Pentru călătorii care vor să aibă unt de arahide la destinație, este, prin urmare, important să țină cont de tipul de bagaj în care îl transportă.

Regula nu înseamnă că pasagerii nu pot lua alimente în avion. Dimpotrivă, expertul citat de Fox News subliniază că există mult mai multe produse alimentare care pot trece de controlul de securitate decât ar putea presupune călătorii.

De ce apar confuzii la controlul de securitate

Clasificarea untului de arahide drept „lichid” a stârnit reacții și glume în rândul călătorilor de pe internet. Pentru mulți pasageri este greu de înțeles cum poate un produs atât de gros să fie tratat la fel ca apa.

În cazul regulilor de securitate, însă, clasificarea nu se bazează exclusiv pe definiția obișnuită a unui lichid. Consistența produsului și modul în care acesta se comportă în recipient sunt relevante pentru categoria în care este încadrat la control.

De aceea, și alte produse alimentare cu textură cremoasă sau semilichidă pot ridica probleme atunci când sunt transportate în bagajul de mână.

Ce trebuie să verifici înainte de zbor

Faptul că un produs este aliment nu înseamnă automat că poate fi transportat în orice cantitate în bagajul de cabină.

În cazul untului de arahide, regula TSA pentru bagajul de mână este limita de 3,4 uncii, aproximativ 100 de mililitri, pentru recipient.

Dacă vrei să iei o cantitate mai mare, varianta este bagajul de cală. Înainte de plecare, este însă recomandat să verifici regulile aeroportului și ale autorității de securitate relevante pentru ruta pe care o urmezi, deoarece procedurile pot diferi de la o țară la alta.