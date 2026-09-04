Un nou focar de variolă ovină a fost confirmat în județul Gorj, în localitatea Bălcești, comuna Bengești-Ciocadia. 95 de oi au fost ucise vineri, după ce alte șase animale din efectiv muriseră. Este al treilea focar identificat în județ de la începutul lunii august, iar numărul animalelor ucise în urma celor trei focare depășește 1.000.

Potrivit directorului adjunct al Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Gorj, Sorin Ștefănescu, focarul a fost identificat într-o exploatație non-profesională în care se aflau 101 oi.

Proprietarul a notificat autoritățile pe 28 august, iar probele recoltate au fost trimise la Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală (IDSA) București. Prezența virusului a fost confirmată prin buletinul de analiză emis pe 2 septembrie.

„Înregistrăm un al treilea focar de variolă ovină pe raza comunei Bengești-Ciocadia, sat Bălcești. Este vorba despre o exploatație non-profesională în care erau 101 oi. Până la data la care am aplicat măsurile (…) au fost înregistrate șase oi moarte și astăzi au fost ucise celelalte 95 de oi”, a declarat Sorin Ștefănescu pentru AGERPRES.

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După confirmarea focarului, autoritățile au aplicat măsurile sanitar-veterinare specifice. Cele 95 de animale rămase au fost ucise, iar cadavrele au fost ecarisate prin îngropare, cu sprijinul autorității locale. Ulterior, zona a fost dezinfectată.

Peste 1.000 de ovine ucise în cele trei focare

Primele două focare de variolă ovină din această perioadă au fost depistate în localitățile Drăgoieni și Preajba.

Focarul din Drăgoieni a fost declarat pe 10 august. În acest caz, 318 ovine au fost ucise, iar alte 82 au murit. O parte dintre animalele afectate erau înregistrate în exploatații din Novaci, dar se aflau în Drăgoieni fără documente de mișcare.

Autoritățile au stabilit, de asemenea, că o altă parte a animalelor asociate focarului se afla în Pasul Urdele din Munții Parâng, pe raza administrativ-teritorială a comunei Malaia, județul Vâlcea. Acolo, măsurile sanitar-veterinare au fost aplicate de autoritățile din Vâlcea.

„Au fost în locația respectivă ucise 465 de ovine și au fost ecarisate prin îngropare”, a precizat Sorin Ștefănescu.

Cel de-al doilea focar, înregistrat în Preajba pe 13 august, a dus la uciderea a 96 de ovine. Alte 190 de animale au murit.

În urma celor trei focare, autoritățile au instituit zone de protecție și supraveghere. În aceste perimetre este verificată situația animalelor receptive la boală și sunt aplicate restricții privind mișcarea animalelor.

Variola ovină este o boală virală contagioasă a ovinelor, iar confirmarea unui focar determină aplicarea unor măsuri de control pentru limitarea răspândirii virusului.