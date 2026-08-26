Bulevardul Kiseleff devine capitala vinului în primul weekend din septembrie. Peste 40 de crame din Republica Moldova ,de la marii producători tradiționali până la crame artizanale, vor aduce la București vinuri premiate internațional, spumante fine și vinuri de colecție, anunță Agerpres.
Organizat de Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV), evenimentul celebrează legătura strânsă dintre cele două țări. România rămâne principala piață de export pentru vinurile moldovenești, cu livrări de aproximativ 45 de milioane de dolari în 2025 și peste 70 de crame prezente pe piața locală.
„Punem un accent și mai mare pe experiența de degustare și pe componenta educativă. Pachetele și masterclassurile le oferă participanților contextul necesar pentru a înțelege mai bine excelența vinului moldovenesc”, a declarat Ștefan Iamandi, directorul ONVV.
Ediția precedentă a festivalului a înregistrat un succes răsunător, atrăgând peste 44.000 de vizitatori și înregistrând un consum de peste 25.000 de pahare de vin.
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