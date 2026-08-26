Bulevardul Kiseleff devine capitala vinului în primul weekend din septembrie. Peste 40 de crame din Republica Moldova ,de la marii producători tradiționali până la crame artizanale, vor aduce la București vinuri premiate internațional, spumante fine și vinuri de colecție, anunță Agerpres.

Organizat de Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV), evenimentul celebrează legătura strânsă dintre cele două țări. România rămâne principala piață de export pentru vinurile moldovenești, cu livrări de aproximativ 45 de milioane de dolari în 2025 și peste 70 de crame prezente pe piața locală.

Ce aduce nou ediția din 2026

Masterclassuri și Școala Vinului: Zilnic vor avea loc câte patru sesiuni ghidate de somelieri cunoscuți. Participanții vor învăța regulile degustării și ale asocierii culinare (wine pairing). Prețul unui bilet este de 150 lei (înscriere online sau la fața locului).

Pachete flexibile de degustare: Vizitatorii pot achiziționa pachete ce includ 5 sau 10 jetoane de degustare pentru a testa selecțiile marilor vinării. De asemenea, sticlele preferate vor putea fi cumpărate direct de la producători.

Muzică live și relaxare: Atmosfera va fi întreținută de concerte de jazz contemporan (trupele Amphitrio și A-C Leonte), un food court generos, zone de relaxare și activități senzoriale dedicate copiilor și familiilor.

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„Punem un accent și mai mare pe experiența de degustare și pe componenta educativă. Pachetele și masterclassurile le oferă participanților contextul necesar pentru a înțelege mai bine excelența vinului moldovenesc”, a declarat Ștefan Iamandi, directorul ONVV.

Informații utile pentru vizitatori

Perioadă: 5-6 septembrie 2026

Program: 12:00 – 22:00

Locație: Bulevardul Kiseleff, București

Acces: Intrarea este liberă

Ediția precedentă a festivalului a înregistrat un succes răsunător, atrăgând peste 44.000 de vizitatori și înregistrând un consum de peste 25.000 de pahare de vin.