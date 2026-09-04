Aproape 24.500 de preșcolari și elevi din județul Iași, proveniți în special din medii defavorizate, sunt incluși în Programul Național „Masă sănătoasă” în anul școlar 2026-2027. Pentru masa caldă a copiilor este alocată o sumă de peste 68,42 milioane de lei.

Programul este derulat în 48 de unități de învățământ din județ și vizează, în total, 24.444 de preșcolari și elevi. Potrivit inspectorului general adjunct al Inspectoratului Școlar Județean Iași, Sergiu Enea, programul are un rol important în sprijinirea copiilor din comunitățile defavorizate și în reducerea abandonului școlar.

„Eu aș spune că este un program excepțional întrucât ajută foarte mult copiii din medii defavorizate. Vorbim de un program de peste 60 de milioane de lei de care au beneficiat peste 24.000 de elevi din 48 de unități școlare”, a declarat Sergiu Enea, pentru AGERPRES.

Oficialul a atras însă atenția asupra unor dificultăți întâmpinate de școli în implementarea programului. Printre acestea s-au numărat lipsa unor spații suficiente în care copiii să poată lua masa și necesarul de personal.

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„Consider că acest proiect nu șchioapătă, dar nici nu putem să nu spunem că ar mai fi fost nevoie de spații suplimentare unde copiii să se consume această masă sănătoasă. Aici a fost, de fapt, marea provocare a unităților școlare. Și resursa umană a fost o altă provocare”, a explicat Sergiu Enea.

Masa caldă, sprijin pentru reducerea abandonului școlar

Programul Național „Masă sănătoasă” urmărește și încurajarea participării copiilor la cursuri, în special în comunitățile în care riscul de abandon școlar este mai ridicat.

„Aceasta e «lupta» pe care noi o avem: reducerea abandonului școlar, care, din păcate, la noi a fost un fenomen de mare amploare. Acum, grație acestui program național, abandonul este mult, mult mai mic la nivelul județului”, a precizat inspectorul general adjunct al ISJ Iași.

Acesta a subliniat importanța programului pentru școlile din zonele rurale ale județului, unde masa caldă poate reprezenta un sprijin important pentru copii și familiile acestora.

„Pentru unitățile școlare din ruralul profund al județului contează foarte mult această masă caldă pentru unii copii, contează mult condițiile din unitățile școlare”, a mai spus Sergiu Enea.

Peste 140.000 de preșcolari și elevi în județul Iași

În județul Iași sunt aproximativ 140.000 de preșcolari și elevi, dintre care circa 62.000 în municipiul Iași.

Rețeaua de învățământ de stat cuprinde 182 de unități cu personalitate juridică și 371 de structuri arondate. Dintre acestea, 80 de unități cu personalitate juridică se află în mediul urban, iar 102 în mediul rural.

Cele mai numeroase sunt școlile gimnaziale, în număr de 108, urmate de 42 de licee.

În județ funcționează și 59 de unități de învățământ privat: 35 de grădinițe, 13 școli primare și gimnaziale, șapte licee, trei școli postliceale și o creșă.

Programul „Masă sănătoasă” va continua astfel să ofere sprijin unui număr de peste 24.000 de copii din județul Iași în anul școlar 2026-2027, cu un buget de peste 68 de milioane de lei destinat mesei calde.