Ce este hurutul? Pasta de brânză deshidratată, cu care armenii fac o supă de iarnă. Rețeta pe care chef Oana Coantă o știe din ungurime

09 oct. 2026, Nutriție
Ce este hurutul? Pasta de brânză deshidratată, cu care armenii fac o supă de iarnă. Rețeta pe care chef Oana Coantă o știe din ungurime
Foto: Facebook
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover
Cuprins
  1. Ce e hurutul?
  2. Povestea unui aliment ancestral
  3. Cum se prepară hurutul acasă
  4. Cum se folosește hurutul în bucătărie?
  5. Conservare

Există ingrediente în jurul cărora se scriu poveștile, iar hurutul este cu siguranță unul dintre ele. Chef Oana Coantă spune că e„un fel de aur culinar”. Hurutul nu este doar un produs rar, ci un adevărat „dinozaur” al gastronomiei tradiționale. Așa susține proprietara Bistro de l’Arte din Brașov.

Ce e hurutul?

Dar ce este, de fapt, hurutul? O pastă de brânză fermentată și deshidratată, inventat de gospodinele armene pentru a păstra gustul și nutrienții laptelui de-a lungul iernilor lungi sau în perioadele de transhumanță.

Povestea unui aliment ancestral

Pentru comunitățile armenești, hurutul a fost mereu mai mult decât un simplu condiment. Călătorii și păstorii luau conurile uscate de hurut la drum lung; era suficient să radă o bucată într-o supă pentru a obține o masă hrănitoare și reconfortantă.

Cum se prepară hurutul acasă

Dacă vrei să experimentezi această raritate culinară, pe care n-o găsești în magazine, ai putea s-o prepari acasă. Chef Oana Coantă împărtășește pe Facebook urmăritorilor săi, rețeta aflată din zona Transilvaniei, din „ungurime” zice ea.

- articolul continuă mai jos -

Ingrediente

  • 5 litri lapte gras de vacă sau de oaie
  • 300-400 ml iaurt acru (sau lapte prins foarte acru), folosit pe post de cultură de fermentare
  • 1 lingură sare grunjoasă
  • Verdețuri aromate tocate mărunt (după gust): mărar, mentă uscată, leuștean, tarhon.

Mai e nevoie și de câteva ustensile foarte simple: tifon dublu și o sită.

Preparare pas cu pas

Lasă laptele la prins într-un loc călduros (1-2 zile, la temperatura camerei), până când devine acru și ușor coagulat. Strecoară parțial zerul pentru a rămâne cu o masă cremoasă.

Pune crema într-o oală mare, la foc mic. Fierbe lent timp de 1-2 ore, amestecând constant până când lichidul se evaporă și obții o pastă groasă și omogenă. Spre final, adaugă sarea și verdețurile tocate fin.

Lasă pasta să se răcească puțin, apoi toarnă-o într-un tifon dublu, leag-o strâns și las-o la scurs 24-48 de ore pentru a elimina orice surplus de umiditate.

Din pasta compactă rezultată, formează conuri, bile sau mici batoane (de mărimea unui ou).

Tradițional, conurile se lasă la soare și vânt timp de 7-10 zile. Dacă vrei o metodă modernă și rapidă, le poți usca într-un deshidrator.

La final rămâne o „piatră” albă-gălbuie, extrem de densă și tare, cu un miros acrișor și inserții vizibile de verdețuri.

Cum se folosește hurutul în bucătărie?

Hurutul este piesa centrală din celebra „supă khurutan” (supa tradițională armenească de hurut).

Se rade sau se sfărâmițează o bucată mică (1-2 conuri) într-o oală cu apă fierbinte sau supă de legume/carne.

Se fierbe timp de 10-15 minute până când hurutul se dizolvă complet, transformând lichidul într-o supă albicioasă, cremoasă, acrișoară și deosebit de aromată.

Conservare

Bine uscat, hurutul se păstrează ani întregi la loc răcoros și uscat, în pânză de in sau în borcane de sticlă închise ermetic. În prezent, se poate păstra cu succes și în congelator, fără să-și piardă proprietățile.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Nutriție
08 oct.
De ce uiți să bei apă și cum poți transforma hidratarea într-un obicei. Nutriționistul Tania Fântână: „Nu trebuie să bei doi litri dintr-o dată” / Ce se întâmplă în organism când nu bei suficientă apă
De ce uiți să bei apă și cum poți transforma hidratarea într-un obicei. Nutriționistul Tania Fântână: „Nu trebuie să bei doi litri dintr-o dată” / Ce se întâmplă în organism când nu bei suficientă apă
Nutriție
07 oct.
Oasele costă câțiva lei, dar supa care iese e hrănitoare și plină de colagen. Un chef faimos spune cum trebuie să alegi ingredientele și de ce
Oasele costă câțiva lei, dar supa care iese e hrănitoare și plină de colagen. Un chef faimos spune cum trebuie să alegi ingredientele și de ce
Nutriție
07 oct.
VIDEO | Carbohidrații sunt necesari. George Stanciu (antrenor fitness, Barcelona): Dieta e pentru două săptămâni, trei luni, după care omul revine la aceleași obiceiuri. Trebuie creat un stil de viață de care să se bucure
VIDEO | Carbohidrații sunt necesari. George Stanciu (antrenor fitness, Barcelona): Dieta e pentru două săptămâni, trei luni, după care omul revine la aceleași obiceiuri. Trebuie creat un stil de viață de care să se bucure
ABC în bucătărie
07 oct.
VIDEO | Știi ce e yuca, planta exotică din care se fac chipsuri și făină? Iată cum o curăță de coajă sud-americanii și de ce râd de un faimos chef care îndepărta coaja cu peeler-ul
VIDEO | Știi ce e yuca, planta exotică din care se fac chipsuri și făină? Iată cum o curăță de coajă sud-americanii și de ce râd de un faimos chef care îndepărta coaja cu peeler-ul
Nutriție
06 oct.
Poate mâncarea să influențeze felul în care îmbătrânim? / La Padova, cercetătorii și elevii bucătari au creat un meniu inspirat din epigenetică
Poate mâncarea să influențeze felul în care îmbătrânim? / La Padova, cercetătorii și elevii bucătari au creat un meniu inspirat din epigenetică
Recomandări
Mediafax
Industria invizibilă care hrănește lumea. Ce dezvăluie un studiu realizat în 64 de țări
G4Media
Ancheta Comisiei Europene pe TikTok și alegerile prezidențiale din 2024, după doi ani: Verificările pot include informații și din alte scrutinuri europene
Economedia
Harta de Impact. Președintele ANAF, Adrian Nica: Sesizările la parchete privind marea evaziune depășesc 1,8 miliarde de lei, în acest an/ Cât durează controalele fiscale asupra averilor nejustificate?
Mediafax Italia
MARE ATENȚIE la ROȘIILE crude! De ce S-A INTERZIS CONSUMUL lor?!
Mediafax Spania
Un cardiolog spune ADEVĂRUL DESPRE CAFEA! Cum să o bei și care este CEA MAI MARE GREȘEALĂ
CSID
Ciuma pneumonică: ce este, cum se transmite, ce simptome are și cum se tratează. Poate ucide în câteva zile fără tratament
CSID
Carmen Șerban, confesiuni dureroase despre lupta cu cancerul: „Se mărea de la o zi la alta, era galopant”