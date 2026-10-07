Oasele costă câțiva lei, dar supa care iese e hrănitoare și plină de colagen. Un chef faimos spune cum trebuie să alegi ingredientele și de ce

07 oct. 2026, Nutriție
Oasele costă câțiva lei, dar supa care iese e hrănitoare și plină de colagen. Un chef faimos spune cum trebuie să alegi ingredientele și de ce
Foto Dreamstime
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover
Cuprins
  1. Cum alegi oasele
  2. Beneficiile supei de oase
  3. Cum se prepară supa de oase

Cea mai bună supă pentru sănătate se săune că e cea de oase. Și există o mulțime de rețete și de videoclipuri care explică cât de simplu este să faci supă de oase. Într-adevăr, simplu este, dar ce-ar fi să învățăm de la un bucătar, un chef, chiar unul extren de faimos ce avem nevoie pentru o supă de oase perfectă?

Cum alegi oasele

În ziua în care ne hotărâm să facem supa de oase, mergem la măcelar și îi cerem să ne taie niște oase. Și să ni le taie în bucăți nu foarte mari. De ce? Pentru ca supa să fie mult mai infuzată, mai eficientă. Oasele de vită sunt foarte bune, dar pot fi și de porc, de pui. Și proporția este foarte importantă: un kilogram, un kilogram și ceva de oase la doi litri de apă.

Dacă ne întoarcem la oasele de vită, cele cu măduvă sunt excelente pentru că pe lângă os, au măduvă, care conține grăsimi sănătoase și minerale. Apoi, e nevoie de oase de la genunchi, articulații care se mișcă și vor avea foarte mult colagen. Iar apoi trebuie puse și oase din zona coastelor, care, pe lângă toate cele menționate, vor avea și carne și va rezulta o supă foarte gustoasă. „Mie îmi place să folosesc plita cu inducție”, spune chef Jordi Cruz, un profesionist cu 3 stele Michelin. De ce? Pentru că poate fi foarte ușor controlată temperatura. Din momentul în care începe să fiarbă, trebuie să fiarbă foarte încet, încet, timp de 12 până la 24 de ore.

- articolul continuă mai jos -

Beneficiile supei de oase

Are foarte multe. Este bună pentru articulații, pentru a avea o piele mai fermă și mai elastică, pentru întărirea oaselor și ligamentelor. De ce? Pentru că este o sursă de aminoacizi esențiali. Îmbunătățește digestia și multe alte lucruri.

Cum se prepară supa de oase

În cei doi litri de apă se pune kilogramul și ceva de oase, care încep să fiarbă la foc mic. Punem 12 grame de sare la cei doi litri. La final va rămâne doar un litru de supă, iar acea sare va fi necesară pentru a-i da gust. Și o vom lăsa să fiarbă liniștit cel puțin 12 ore.

La început, e posibil să devină roșie. Dacă vrem, putem să scoatem sângele din oase înainte de a începe fierberea, dar acea hemoglobină, acea cantitate mică de sânge, prin fierbere se va dispersa și va dispărea complet.

După ce au trecut cele minimum 12 ore, vom strecura supa și o vom lăsa să se răcească în frigider.

Supa răcită va fi gelifiată și acoperită cu un strat de grăsime, pe care îl putem îndepărta sau nu. Este o grăsime care provine din măduvă și pe care o puten consuma, fiind chiar benefică.

Supa este concentrată, ălină de colagen și excelentă pentru microbiomul intestinal.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Nutriție
06 oct.
Gustarea care câștigă teren în Italia: boabele de lupin, tot mai căutate pentru conținutul ridicat de proteine
Gustarea care câștigă teren în Italia: boabele de lupin, tot mai căutate pentru conținutul ridicat de proteine
Nutriție
06 oct.
Sucurile îndulcite, alimentele ultraprocesate si alcoolul, cei mai mari dușmani ai siluetei. Dr Laura Panait : Pot influența rezultatele analizelor și evoluția anumitor boli
Sucurile îndulcite, alimentele ultraprocesate si alcoolul, cei mai mari dușmani ai siluetei. Dr Laura Panait : Pot influența rezultatele analizelor și evoluția anumitor boli
Nutriție
05 oct.
VIDEO | George Stanciu, antrenor de fitness în Barcelona: Ar trebui să rezolvăm cauza, nu doar să slăbim, dar să ne și menținem
VIDEO | George Stanciu, antrenor de fitness în Barcelona: Ar trebui să rezolvăm cauza, nu doar să slăbim, dar să ne și menținem
Nutriție
05 oct.
Brânza și slăbitul: De ce nu este suficient să mănânci proteine ca să slăbești / Explicațiile și recomandările nutriționoistului Tania Fântână
Brânza și slăbitul: De ce nu este suficient să mănânci proteine ca să slăbești / Explicațiile și recomandările nutriționoistului Tania Fântână
Nutriție
04 oct.
Un măr pe zi ține medicul departe? Ce se întâmplă la nivelul microbiomului intestinal atunci când consumi zilnic acest fruct / Explicația dieteticienilor
Un măr pe zi ține medicul departe? Ce se întâmplă la nivelul microbiomului intestinal atunci când consumi zilnic acest fruct / Explicația dieteticienilor
Recomandări
Mediafax
FRUCTELE mai puțin cunoscute. Se găsesc DIN BELȘUG, toamna
G4Media
Trump va da numele liniei electrice de înaltă tensiune planificată să se facă între Moldova și România / „Trump Liberty Line” va costa 130 de milioane de dolari
Economedia
AnimaWings: afaceri în creștere, dar pierderi de 111 milioane de lei și datorii de 157 milioane de lei / Restanțe de 11 milioane de lei către ANAF / Compania are și peste 10.000 de litigii, aeronave indisponibile și o tranzacție de 50% în incertitudine
Mediafax Italia
Alimentul care SE VINDE tot mai des! Beneficiile care l-au readus pe mese
Mediafax Spania
NU ARUNCA ULEIUL din conservele de ton! Ce recomandă o nutriționistă
CSID
Un copil de 10 luni a ajuns în stare critică la Spitalul de Urgență Brăila! A mers direct în sala de operație: ce i-au descoperit medicii la intestin
CSID
Mihaela Bilic explică ce trebuie să mănânci pentru sănătatea oaselor: „Nu este suficient să acordăm atenție unui singur nutrient”