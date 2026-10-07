Cea mai bună supă pentru sănătate se săune că e cea de oase. Și există o mulțime de rețete și de videoclipuri care explică cât de simplu este să faci supă de oase. Într-adevăr, simplu este, dar ce-ar fi să învățăm de la un bucătar, un chef, chiar unul extren de faimos ce avem nevoie pentru o supă de oase perfectă?

Cum alegi oasele

În ziua în care ne hotărâm să facem supa de oase, mergem la măcelar și îi cerem să ne taie niște oase. Și să ni le taie în bucăți nu foarte mari. De ce? Pentru ca supa să fie mult mai infuzată, mai eficientă. Oasele de vită sunt foarte bune, dar pot fi și de porc, de pui. Și proporția este foarte importantă: un kilogram, un kilogram și ceva de oase la doi litri de apă.

Dacă ne întoarcem la oasele de vită, cele cu măduvă sunt excelente pentru că pe lângă os, au măduvă, care conține grăsimi sănătoase și minerale. Apoi, e nevoie de oase de la genunchi, articulații care se mișcă și vor avea foarte mult colagen. Iar apoi trebuie puse și oase din zona coastelor, care, pe lângă toate cele menționate, vor avea și carne și va rezulta o supă foarte gustoasă. „Mie îmi place să folosesc plita cu inducție”, spune chef Jordi Cruz, un profesionist cu 3 stele Michelin. De ce? Pentru că poate fi foarte ușor controlată temperatura. Din momentul în care începe să fiarbă, trebuie să fiarbă foarte încet, încet, timp de 12 până la 24 de ore.

- articolul continuă mai jos -

Beneficiile supei de oase

Are foarte multe. Este bună pentru articulații, pentru a avea o piele mai fermă și mai elastică, pentru întărirea oaselor și ligamentelor. De ce? Pentru că este o sursă de aminoacizi esențiali. Îmbunătățește digestia și multe alte lucruri.

Cum se prepară supa de oase

În cei doi litri de apă se pune kilogramul și ceva de oase, care încep să fiarbă la foc mic. Punem 12 grame de sare la cei doi litri. La final va rămâne doar un litru de supă, iar acea sare va fi necesară pentru a-i da gust. Și o vom lăsa să fiarbă liniștit cel puțin 12 ore.

La început, e posibil să devină roșie. Dacă vrem, putem să scoatem sângele din oase înainte de a începe fierberea, dar acea hemoglobină, acea cantitate mică de sânge, prin fierbere se va dispersa și va dispărea complet.

După ce au trecut cele minimum 12 ore, vom strecura supa și o vom lăsa să se răcească în frigider.

Supa răcită va fi gelifiată și acoperită cu un strat de grăsime, pe care îl putem îndepărta sau nu. Este o grăsime care provine din măduvă și pe care o puten consuma, fiind chiar benefică.

Supa este concentrată, ălină de colagen și excelentă pentru microbiomul intestinal.