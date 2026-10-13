Inspectorii sanitar-veterinari din Buzău au retras de la comercializare 291 de kilograme de carne de curcan, provenită din Ungaria, după detectarea bacteriei Salmonella Typhimurium. Produsele au fost trimise la incinerare. În urma controalelor desfășurate în septembrie, autoritățile au confiscat și 8 kilograme de pește congelat depozitat necorespunzător și au aplicat amenzi în valoare totală de 23.600 de lei.

Potrivit Agerpres, inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Buzău au verificat, în luna septembrie, peste 300 de operatori economici din domeniul alimentar.

Controalele au urmărit respectarea normelor de igienă și trasabilitate, etichetarea produselor alimentare și evaluarea profilului de risc al operatorilor economici.

Amenzi de 23.600 de lei și 25 de avertismente

În urma verificărilor, inspectorii au identificat mai multe nereguli, printre care întreținerea necorespunzătoare a spațiilor, neimplementarea programului de autocontrol, deficiențe de etichetare și lipsa verificării stării de sănătate a personalului.

Autoritățile au aplicat cinci amenzi contravenționale, în valoare totală de 23.600 de lei, și 25 de avertismente.

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De asemenea, au fost confiscate 8 kilograme de pește congelat, din cauza condițiilor necorespunzătoare de depozitare.

Carnea de curcan contaminată cu Salmonella, trimisă la incinerare

În cadrul intervențiilor pentru soluționarea a patru alerte alimentare primite prin Sistemul Rapid de Alertă pentru Alimente și Furaje, inspectorii au retras de la comercializare 291 de kilograme de carne de curcan, de origine Ungaria.

Analizele au indicat prezența bacteriei Salmonella Typhimurium, iar întreaga cantitate a fost dirijată către o unitate de incinerare, potrivit DSVSA Buzău.

Salmonella poate provoca salmoneloză, o infecție alimentară ale cărei simptome includ diaree, febră și crampe abdominale. Contaminarea se poate produce prin consumul de alimente contaminate, în special dacă acestea nu sunt manipulate sau preparate corespunzător.

Activitatea unei unități de catering, suspendată

În urma controalelor, DSVSA Buzău a dispus și suspendarea activității unei unități de catering, din cauza întreținerii necorespunzătoare a spațiilor de producție.

Măsurile fac parte din acțiunile de control desfășurate de autoritatea sanitar-veterinară pentru verificarea respectării cerințelor de siguranță alimentară.