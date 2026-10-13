Peste 290 de kilograme de carne de curcan cu Salmonella, retrase de la vânzare în Buzău. Peștele depozitat necorespunzător, confiscat de inspectori

13 oct. 2026, Retail
Peste 290 de kilograme de carne de curcan cu Salmonella, retrase de la vânzare în Buzău. Peștele depozitat necorespunzător, confiscat de inspectori
Foto Dreamstime
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover

Inspectorii sanitar-veterinari din Buzău au retras de la comercializare 291 de kilograme de carne de curcan, provenită din Ungaria, după detectarea bacteriei Salmonella Typhimurium. Produsele au fost trimise la incinerare. În urma controalelor desfășurate în septembrie, autoritățile au confiscat și 8 kilograme de pește congelat depozitat necorespunzător și au aplicat amenzi în valoare totală de 23.600 de lei.

Potrivit Agerpres, inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Buzău au verificat, în luna septembrie, peste 300 de operatori economici din domeniul alimentar.

Controalele au urmărit respectarea normelor de igienă și trasabilitate, etichetarea produselor alimentare și evaluarea profilului de risc al operatorilor economici.

Amenzi de 23.600 de lei și 25 de avertismente

În urma verificărilor, inspectorii au identificat mai multe nereguli, printre care întreținerea necorespunzătoare a spațiilor, neimplementarea programului de autocontrol, deficiențe de etichetare și lipsa verificării stării de sănătate a personalului.

Autoritățile au aplicat cinci amenzi contravenționale, în valoare totală de 23.600 de lei, și 25 de avertismente.

- articolul continuă mai jos -

De asemenea, au fost confiscate 8 kilograme de pește congelat, din cauza condițiilor necorespunzătoare de depozitare.

Carnea de curcan contaminată cu Salmonella, trimisă la incinerare

În cadrul intervențiilor pentru soluționarea a patru alerte alimentare primite prin Sistemul Rapid de Alertă pentru Alimente și Furaje, inspectorii au retras de la comercializare 291 de kilograme de carne de curcan, de origine Ungaria.

Analizele au indicat prezența bacteriei Salmonella Typhimurium, iar întreaga cantitate a fost dirijată către o unitate de incinerare, potrivit DSVSA Buzău.

Salmonella poate provoca salmoneloză, o infecție alimentară ale cărei simptome includ diaree, febră și crampe abdominale. Contaminarea se poate produce prin consumul de alimente contaminate, în special dacă acestea nu sunt manipulate sau preparate corespunzător.

Activitatea unei unități de catering, suspendată

În urma controalelor, DSVSA Buzău a dispus și suspendarea activității unei unități de catering, din cauza întreținerii necorespunzătoare a spațiilor de producție.

Măsurile fac parte din acțiunile de control desfășurate de autoritatea sanitar-veterinară pentru verificarea respectării cerințelor de siguranță alimentară.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

HoReCa
13 oct.
FOTO-VIDEO | Pălincă românească îmbogățită cu fulgi de aur și cu canabis / A ajuns inclusiv la luptătorii de sumo din Japonia: „S-au făcut rachete și s-au postat pe internet”
FOTO-VIDEO | Pălincă românească îmbogățită cu fulgi de aur și cu canabis / A ajuns inclusiv la luptătorii de sumo din Japonia: „S-au făcut rachete și s-au postat pe internet”
Retail
11 oct.
FOTO | O cramă din Olanda, furnizor de vinuri pentru pasagerii KLM, devine casa în miniatură cu numărul 107 din colecția companiei aeriene
FOTO | O cramă din Olanda, furnizor de vinuri pentru pasagerii KLM, devine casa în miniatură cu numărul 107 din colecția companiei aeriene
Nutriție
10 oct.
VIDEO | E mai ieftin costul alimentelor din coșul zilnic în România sau în Spania? Ce cumperi cu 50 de euro în ambele țări
VIDEO | E mai ieftin costul alimentelor din coșul zilnic în România sau în Spania? Ce cumperi cu 50 de euro în ambele țări
Retail
09 oct.
Lidl vinde o tigaie la prețul unei cafele în oraș / Vasul de gătit costă 17,99 lei și este în oferta din această săptămână
Lidl vinde o tigaie la prețul unei cafele în oraș / Vasul de gătit costă 17,99 lei și este în oferta din această săptămână
Retail
08 oct.
Divinul moldovenesc, prezentat în premieră la Ro-Wine. Exporturile au crescut cu aproape 80% în 2026
Divinul moldovenesc, prezentat în premieră la Ro-Wine. Exporturile au crescut cu aproape 80% în 2026
Recomandări
Mediafax
STENOGRAME EXPLOZIVE: Un milion de euro pentru promovarea lui Georgescu pe TikTok! Cum a fost deturnată campania lui Ciucă
G4Media
Cine este Elena Mateescu, șefa Administrației Naționale de Meteorologie de zece ani, cu salariu de 50.000 de euro pe an
Economedia
Harta de Impact. Președintele ANAF, Adrian Nica: Sesizările la parchete privind marea evaziune depășesc 1,8 miliarde de lei, în acest an/ Cât durează controalele fiscale asupra averilor nejustificate?
Mediafax Italia
LEGUMA IEFTINĂ din piață pe care o poți transforma în paste, clătite și prăjeli! Ce spun nutriționiștii
Mediafax Spania
Prăjitura cu migdale, fără gluten, din doar 3 ingrediente. E gata în mai puțin de o oră!
CSID
Te balonezi după fiecare masă? Când „gazele” pot fi semnul unei alte probleme medicale
CSID
Cum arată acum Liliana Ruse, la un an de când a descoperit că suferă de cancer. Jurnalista e total schimbată: „Acum am rămas fără el”

Cele mai noi articole

Pomi fructiferi în sufragerie / Ce pomi poți crește în ghiveci și cum îi ajuți să facă fructe în apartament
Pomi fructiferi în sufragerie / Ce pomi poți crește în ghiveci și cum îi ajuți să facă fructe în apartament
FOTO – VIDEO | Fructe și legume de toamnă. Ce găsim în piață și ce preparate delicioase putem găti din ele: supe, mâncăruri la cuptor, salate sau deserturi
FOTO – VIDEO | Fructe și legume de toamnă. Ce găsim în piață și ce preparate delicioase putem găti din ele: supe, mâncăruri la cuptor, salate sau deserturi
Seceta și scăderea consumului de vin schimbă agricultura franceză / Viticultorii renunță la vița-de-vie pentru a planta fistic și linte
Seceta și scăderea consumului de vin schimbă agricultura franceză / Viticultorii renunță la vița-de-vie pentru a planta fistic și linte
VIDEO | Cum se prepară corect matcha acasă. 2 grame, apă la 75°C și un singur secret / Călin Burghiu, GREEN DREAM: „Amestecarea se face în mișcări destul de energice, în formă de M sau W”
VIDEO | Cum se prepară corect matcha acasă. 2 grame, apă la 75°C și un singur secret / Călin Burghiu, GREEN DREAM: „Amestecarea se face în mișcări destul de energice, în formă de M sau W”
Producătorul tigăilor Tefal, somat să renunțe la „substanțele chimice eterne” din vasele antiaderente / Ce reproșează organizațiile de mediu
Producătorul tigăilor Tefal, somat să renunțe la „substanțele chimice eterne” din vasele antiaderente / Ce reproșează organizațiile de mediu