O angajată Mega Image, care ocupa funcția de Category Group Manager, este cercetată de Direcția Națională Anticorupție (DNA), fiind acuzată că ar fi primit mită în valoare totală de 106.600 de euro pentru a favoriza un furnizor în rețeaua de supermarketuri. Potrivit procurorilor, banii ar fi fost virați în 15 tranșe, în perioada aprilie 2023 – aprilie 2024, în schimbul unor decizii privind listarea produselor, extinderea distribuției și menținerea relațiilor comerciale, notează Economedia, care citează G4Media.

Procurorii DNA, din cadrul Secției de combatere a corupției, au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpata T.Ș.E., angajată în cadrul rețelei Mega Image, suspectată de luare de mită în legătură cu atribuțiile sale de serviciu.

Conform anchetatorilor, aceasta ar fi primit în mod repetat, în 15 tranșe, suma totală de 106.600 de euro de la reprezentanta unei companii furnizoare. Transferurile bancare ar fi fost efectuate dintr-un cont deschis pe numele unei alte persoane.

În schimbul banilor, angajata ar fi luat decizii comerciale favorabile furnizorului, inclusiv în ceea ce privește listarea și înlocuirea unor produse, extinderea distribuției acestora în magazinele Mega Image și continuarea colaborării prin intermediul unor societăți nou-înființate.

Patru cincimi din vânzările furnizorului proveneau din magazinele Mega Image

Potrivit procurorilor, relația comercială cu furnizorul avea o importanță majoră pentru activitatea acestuia. Aproximativ 80% din vânzările companiei erau realizate prin intermediul rețelei de magazine Mega Image la nivel național.

Menținerea și dezvoltarea acestei relații comerciale se aflau în responsabilitatea angajatei cercetate, susțin anchetatorii.

Plățile ar fi fost efectuate între aprilie 2023 și aprilie 2024. Potrivit informațiilor publicate de G4Media, furnizorul și-ar fi închis între timp firma, iar activitatea comercială ar fi fost continuată prin intermediul altor două societăți care aveau, la rândul lor, relații comerciale aproape exclusive cu magazinele din rețeaua Mega Image.

DNA precizează că inculpatei i-au fost aduse la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale, în conformitate cu prevederile articolului 309 din Codul de procedură penală.

Cercetările sunt în desfășurare, iar inculpata beneficiază de prezumția de nevinovăție.