Prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază cu încă șase luni ar putea menține presiunea asupra prețurilor altor categorii de produse, avertizează Feliciu Paraschiv, reprezentant al Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România. Acesta susține că limitarea adaosurilor la anumite alimente a fost compensată prin creșteri de prețuri la produse neplafonate, precum detergenții, cosmeticele și articolele de uz casnic. Fenomenul este cunoscut în retail drept „efectul saltelei cu apă”.

Guvernul a aprobat joi ordonanța de urgență prin care plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază este prelungită cu șase luni. Mecanismul, introdus în august 2023, limitează la maximum 20% adaosul comercial aplicat de retaileri pentru produsele incluse pe lista stabilită de autorități.

Măsura a fost prelungită succesiv de mai multe ori, însă reprezentantul comercianților consideră că intervenția a ajuns să funcționeze ca o politică permanentă, cu efecte asupra întregii piețe.

„Pentru cei care nu știu, plafonarea a intrat în vigoare în august 2023, după care a fost prelungită cu șase luni, cu un an, cu șase luni, cu cinci luni, cu trei luni și, din păcate, am ajuns să fie o treabă permanentă, ca să spun așa, ceea ce nu este în regulă, pentru că noi am semnalat de mult efectele negative”, a declarat Feliciu Paraschiv la Digi24.

Ce înseamnă „efectul saltelei cu apă” și cum influențează prețurile la raft

Feliciu Paraschiv explică faptul că plafonarea adaosului comercial la unele categorii de alimente poate determina comercianții să ajusteze prețurile altor produse, pentru a compensa limitările impuse.

El compară mecanismul cu o saltea umplută cu apă: atunci când apeși într-un punct, presiunea se transferă în altă parte, iar suprafața se ridică într-o altă zonă.

În opinia sa, același lucru s-ar întâmpla și pe piața de retail din România. Limitarea adaosurilor pentru alimentele de bază ar fi fost urmată de majorări la produsele care nu intră sub incidența măsurii.

„Odată ce am intervenit destul de brutal, din punctul nostru de vedere, asupra unor categorii de produse, din păcate, alte categorii neplafonate au început să crească și au crescut nejustificat. De asta vedem prețuri foarte mari la cosmetice, la detergenți, la produse de uz casnic, la o mulțime de alte produse neplafonate”, a explicat reprezentantul asociației.

Acesta susține că evoluția inflației din perioada aplicării plafonării arată că măsura nu a reușit să rezolve problema creșterii generale a prețurilor.

Potrivit datelor invocate de Paraschiv, inflația la produsele alimentare ar fi fost sub 4%, în timp ce la produsele neplafonate ar fi ajuns la aproximativ 7%. El a amintit și perioade în care inflația generală a urcat la 9%, 9,8%, 10% și chiar 10,8%, deși plafonarea era deja în vigoare.

„Dacă ar fi rezolvat ceva plafonarea asta, nu trebuia să trecem de o inflație de 4%, de 5%. Și totuși am trecut”, a afirmat Feliciu Paraschiv.

Ar putea scădea prețurile dacă plafonarea adaosului comercial este eliminată?

Întrebat dacă eliminarea plafonării ar putea duce la ieftinirea produselor neplafonate, reprezentantul comercianților a explicat că, teoretic, piața ar trebui să se echilibreze în câteva luni.

El atrage însă atenția că prețurile majorate în România tind să rămână la niveluri ridicate, chiar și atunci când presiunile care au determinat scumpirile dispar.

Paraschiv consideră că renunțarea la plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază ar putea reduce presiunea asupra celorlalte categorii de produse. În opinia sa, unele prețuri ar putea stagna temporar, înainte ca piața să revină la un mecanism de formare mai flexibil.

Acesta a amintit că inflația de 6,8% înregistrată în octombrie continuă să pună presiune asupra prețurilor din magazine.

Un alt efect al plafonării, susține reprezentantul comercianților, este reducerea flexibilității retailerilor în stabilirea ofertelor și a promoțiilor.

„Retailerii și-au pierdut din flexibilitatea de a face promoții reale, de a ajusta prețurile dinamic, în funcție de sezon, în funcție de stocuri, pentru că există plafonarea. Asta este ca un junghi în coaste. Este o chestie care intervine pe o piață liberă și produce distorsiuni. Și asta, într-un final, din păcate, o simte clientul în buzunar”, a declarat acesta.

Producția românească, soluția indicată de comercianți pentru temperarea inflației

În locul prelungirii succesive a plafonării adaosului comercial, Feliciu Paraschiv consideră că autoritățile ar trebui să urmărească dezvoltarea producției interne și creșterea consumului de produse românești.

Argumentul său este că o parte mai mare din banii cheltuiți de consumatori ar rămâne astfel în economia națională, iar dependența de importuri ar putea fi redusă.

„Noi avem nevoie de o creștere a producției interne. Asta este cel mai important lucru. Avem nevoie de o creștere a consumului de produs românesc, nu de o creștere a consumului în general, că degeaba consumăm produse din import, pentru care cheltuim valută și avem un deficit și mai mare de balanță comercială”, a explicat reprezentantul Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România.

Potrivit acestuia, dezvoltarea producției autohtone și creșterea consumului de alimente românești ar putea contribui la temperarea inflației în următoarele luni.