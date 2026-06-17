Migdalele sunt considerate de numeroși specialiști una dintre cele mai nutritive gustări pe care le putem include în alimentația zilnică. Potrivit Health.com, trei dieteticieni au fost întrebați care sunt cele mai sănătoase nuci, iar toți au oferit același răspuns: migdalele.

„În ceea ce privește profilul nutrițional, versatilitatea și oportunitățile pe care le oferă în alimentație, alegerea mea ar fi migdalele”, a declarat dieteticianul Janelle Bober.

Aceeași opinie este împărtășită și de Mara Burroughs.

„Migdalele sunt nucile mele preferate datorită numeroaselor beneficii pentru sănătate pe care le oferă”, spune specialistul.

Experții explică faptul că migdalele reușesc să combine mai multe avantaje importante într-un singur aliment: conțin proteine vegetale, fibre, grăsimi nesaturate benefice pentru inimă și cantități importante de vitamine și minerale.

De ce sunt migdalele atât de apreciate de specialiști

Unul dintre motivele pentru care migdalele ocupă un loc special în recomandările nutriționiștilor este conținutul lor ridicat de proteine.

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„Migdalele reprezintă o sursă bună de proteine vegetale, oferind aproximativ șase grame de proteine la o porție de 28 de grame. Acest aport este mai mare decât cel oferit de multe alte nuci, inclusiv caju sau nucile obișnuite”, explică Mara Burroughs.

Proteinele sunt esențiale pentru menținerea masei musculare, pentru refacerea țesuturilor și pentru controlul senzației de foame.

În plus, migdalele furnizează aproximativ 3,5 grame de fibre la fiecare porție, contribuind astfel la sănătatea digestivă și la menținerea unei flore intestinale echilibrate.

Pot susține sănătatea intestinului

Beneficiile migdalelor nu se opresc la aportul de proteine și fibre.

Potrivit studiilor, consumul regulat de migdale poate favoriza dezvoltarea bacteriilor benefice din intestin, contribuind la un microbiom mai sănătos.

„Sunt o sursă bună de fibre, care susțin digestia și tranzitul intestinal regulat”, explică Burroughs.

În ultimii ani, cercetările au evidențiat tot mai clar legătura dintre sănătatea microbiomului și numeroase procese din organism, inclusiv metabolismul, sistemul imunitar și sănătatea mintală.

Vitamina E și grăsimile bune le transformă într-un aliat pentru inimă

Migdalele sunt bogate în grăsimi nesaturate, considerate benefice pentru sănătatea cardiovasculară.

Acestea conțin și cantități importante de vitamina E, un antioxidant care ajută la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.

Potrivit cercetărilor, persoanele care consumă mai frecvent alimente bogate în grăsimi sănătoase și vitamina E au un risc mai redus de a dezvolta boli cardiovasculare.

La o porție de 28 de grame, migdalele furnizează aproximativ 7,26 miligrame de vitamina E, adică aproape jumătate din necesarul zilnic recomandat pentru un adult.

Conțin și magneziu, un mineral esențial

Un alt avantaj important este aportul de magneziu.

O porție de migdale furnizează aproximativ 76,5 miligrame de magneziu, reprezentând peste 18% din necesarul zilnic.

Magneziul este implicat în sute de procese biologice și joacă un rol important în reglarea tensiunii arteriale, a glicemiei și a funcționării musculare.

De ce migdalele te ajută să te simți sătul mai mult timp

Pentru multe persoane, una dintre cele mai importante provocări este controlul gustărilor dintre mese.

Dieteticianul sportiv Roxana Ehsani explică de ce migdalele pot fi utile în acest sens.

„Combinația dintre grăsimi sănătoase, fibre și proteine ajută la menținerea senzației de sațietate pentru o perioadă mai lungă de timp”, afirmă specialistul.

Acest efect poate contribui la reducerea poftei de gustări ultraprocesate și la un control mai bun al aportului caloric zilnic.

Ce conține o porție de migdale

O porție standard de aproximativ 28 de grame oferă:

164 de calorii;

6,1 grame de carbohidrați;

14,1 grame de grăsimi;

3,5 grame de fibre;

6 grame de proteine;

7,26 mg vitamina E;

76,5 mg magneziu.

Aceste valori explică de ce migdalele sunt considerate unul dintre cele mai dense alimente din punct de vedere nutrițional.

Cum le poți include în alimentația zilnică

Specialiștii spun că migdalele sunt printre cele mai versatile nuci și pot fi consumate în numeroase moduri.

Printre recomandările lor se numără:

adăugarea migdalelor în iaurt sau terci de ovăz;

folosirea lor în salate;

includerea în smoothie-uri pentru o textură mai cremoasă;

înlocuirea mugurilor de pin cu migdale în pesto;

asocierea cu fructe proaspete și brânzeturi;

consumul alături de câteva bucățele de ciocolată neagră pentru o gustare echilibrată.

Nutriționiștii recomandă alegerea variantelor crude sau coapte simplu și evitarea produselor cu adaos mare de sare, zahăr sau arome artificiale.