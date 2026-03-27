Dimineața nutriționiștii recomandă un mic dejun complet pentru a asigura energie corpului și sațietate până la orele prânzului. Un bowl cu bază de hummus pare mai potrivit pentru prânz sau cină, dar nu trebuie neglijat nici ca variantă pentru micul dejun. Îl poți adapta la produsele pe care le ai în frigider, asigurându-ți în același timp nutrienții de care ai nevoie.

Cum construiești un bowl de hummus

Ingredientul de bază este hummusul. Îl prepari din năut fiert, apă, ulei de măsline, tahină (pastă de susan), usturoi, suc de lămâie, sare, piper și, dacă îți place, chimion. Găsești aici cantitățile orientative și le poți adapta după propriul gust.

Întinde hummus-ul pe fundul bowl-ului sau farfuriei.

Apoi așează deasupra ingredientele favorite. Ideal este să alegi legume crude și/sau gătite, avocado pentru grăsimile sănătoase, un ou fiert mediu, brânză de capră, chipsuri nachos sau pâine prăjită, microplante/germeni, măsline negre sau verzi, simple sau aromatizate.

Brânza de capră merge bine și ea în această combinație. Sau una – două felii de somon afumat.

Ce legume poți alege

Ardei roșii, galbeni sau verzi, castraveți, ridichi, morcovi, roșii cherry, țelină apio. Din cele gătite: ciuperci, sfeclă, dovlecei sau vinete, felii, coapte pe grătar, anghinare coaptă, sparanghel blanșat.

Ce condimente să folosești

Nu toate odată, evident: chimion, sumac, curry, boia dulce sau iute, usturoi.

Servire

Pentru asezonare punem câteva picături de ulei de măsline, sare, piper și condimentul preferat.

Pentru decor poți adăuga semințe de susan prăjite, în completarea pastei de susan din hummus, dar și nuci, fistic sau alune.