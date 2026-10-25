Cum pui varza la murat ca să țină până la un an / O gospodină din Sadu explică ce varză alege și câtă sare folosește

25 oct. 2026, FoodLife
Cum pui varza la murat ca să țină până la un an / O gospodină din Sadu explică ce varză alege și câtă sare folosește
Foto: Dreamstime
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Cuprins
  1. Câtă sare se pune în scobitura verzei
  2. Hrean, porumb și cimbru pentru aromă
  3. Varza murată poate rezista până la un an

Toamna este perioada în care multe gospodării pregătesc varza murată pentru iarnă, iar alegerea căpățânilor și proporția de sare pot face diferența între o murătură reușită și una care se strică repede. Chivuța Veștemean, gospodină din Sadu, județul Sibiu, spune că folosește o rețetă moștenită de la mama și bunica sa, iar varza pregătită astfel poate rezista până la un an.

Primul pas este alegerea verzei. Potrivit gospodinei, dimensiunea nu este neapărat decisivă, însă forma și textura frunzelor sunt importante. Pentru sarmale sunt mai potrivite căpățânile mari, deoarece dintr-o singură frunză pot fi obținute mai multe sarmale. Pentru consumul ca atare pot fi folosite și verze mai mici.

Chivuța Veștemean spune că o varză potrivită pentru murat ar trebui să fie mai degrabă plată decât țuguiată și să aibă frunze suficient de flexibile pentru a putea fi rulate cu mâna. „O varză bună trebuie să aibă cinci rânduri de foi și să fie mai plată”, explică gospodina pentru Turnul Sfatului.

Câtă sare se pune în scobitura verzei

După alegere, varza se spală, iar cotorul fiecărei căpățâni este scobit. În spațiul format se pune puțină sare. Potrivit rețetei folosite de familia din Sadu, acest pas ajută varza să se păstreze și să se mureze uniform. Căpățânile sunt apoi așezate în butoi și lăsate câteva zile pentru a se înmuia și a se așeza mai bine.

Pentru saramură, gospodina folosește o proporție simplă: o lingură de sare la fiecare litru de apă. Sarea este dizolvată în apă, iar saramura obținută se toarnă peste varza așezată în butoi. Deasupra se pune un grătar de lemn, iar acesta este presat cu o piatră grea, astfel încât căpățânile să rămână acoperite de saramură.

Hrean, porumb și cimbru pentru aromă

Rețeta tradițională folosită în Sadu include și câteva ingrediente suplimentare. În butoi se adaugă hrean, câțiva știuleți de porumb și cimbru. Gospodina mai pune și câteva fire de busuioc, despre care spune că ajută la păstrarea moarei. Dar ingredientele contribuie și la aroma finală a verzei murate.

Un alt pas important este pritocirea saramurii. Varza nu este lăsată pur și simplu în butoi după ce a fost pregătită. Chivuța Veștemean folosește un furtun care ajunge până la fundul recipientului și prin care suflă periodic aer în saramură. Scopul este menținerea moarei într-o stare bună și prevenirea apariției peliculei cunoscute popular drept „floare”.

Butoiul trebuie verificat periodic pentru a observa dacă saramura și varza se păstrează corespunzător.

Varza murată poate rezista până la un an

Dacă este pregătită și întreținută corespunzător, gospodina spune că varza se poate păstra până la un an. Poate fi folosită atât pentru sarmale, cât și pentru salate sau drept garnitură, în special alături de preparatele tradiționale din carne de porc.

Rețeta Chivuței Veștemean păstrează metode transmise în familie de mai multe generații: alegerea unei verze cu frunze potrivite, folosirea suficientă a sării, menținerea căpățânilor sub saramură și pritocirea periodică a moarei.

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