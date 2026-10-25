Starbucks are din nou în meniu „Frappula”, băutura inspirată de Dracula / Frappuccino-ul de Halloween combină vanilie, ciocolată și căpșuni

25 oct. 2026, FoodLife
Starbucks are din nou în meniu „Frappula”, băutura inspirată de Dracula / Frappuccino-ul de Halloween combină vanilie, ciocolată și căpșuni
Foto: Facebook/Starbucks
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Cuprins
  1. Frappula a revenit în meniul Starbucks în 2026
  2. De la zmeură și ciocolată albă la căpșuni și vanilie
  3. Numele stârnește din nou reacții în mediul online românesc

Starbucks are din nou în meniu, în această perioadă de Halloween, o băutură cu un nume care trimite direct la Dracula și, implicit, la imaginea României în cultura populară internațională. Frappula Frappuccino este disponibilă în 2026 pe anumite piețe din America Latină, printre care Argentina și Ecuador, ca produs sezonier, pentru o perioadă limitată.

Numele „Frappula” combină denumirea Frappuccino cu Dracula, personajul creat de Bram Stoker și asociat de mai bine de un secol cu Transilvania. Băutura nu este însă o noutate absolută. Starbucks a introdus pentru prima dată Frappula în meniurile sale de Halloween în urmă cu mai bine de un deceniu. Radio România Actualități relata încă din octombrie 2015 despre băutura inspirată de Dracula, disponibilă atunci pentru o perioadă foarte scurtă.

Frappula a revenit în meniul Starbucks în 2026

În Argentina, Starbucks promovează în prezent Frappula Frappuccino ca parte a ofertei speciale de Halloween, alături de produse și accesorii tematice. Compania descrie actuala campanie drept o experiență dedicată Halloween-ului, în care Frappula este una dintre principalele atracții din meniu. Băutura este disponibilă în această perioadă și în magazinele Starbucks participante din Ecuador.

Aici, Frappula Frappuccino conține o bază cu aromă de vanilie, sos mocha, un strat spiralat de căpșuni și frișcă. Combinația de alb, roșu și ciocolatiu este concepută pentru a evoca imaginea clasică a lui Dracula și estetica filmelor cu vampiri.

Frappula apare în Ecuador alături de Franken Frappuccino, o altă băutură tematică. Aceasta combină matcha, mentă, bucăți de ciocolată, frișcă și topping de mocha. Cele două produse sunt disponibile pentru o perioadă limitată în magazinele participante, odată cu colecția de Halloween a companiei.

De la zmeură și ciocolată albă la căpșuni și vanilie

Formula Frappula nu a rămas identică de-a lungul anilor. Versiunea prezentată în 2015 conținea frișcă și ciocolată albă, iar pe interiorul paharului era adăugat sirop de zmeură, pentru a crea efectul vizual roșu asociat vampirilor. Versiunea aflată acum în meniul Starbucks din Ecuador folosește vanilie, mocha și căpșuni, dar păstrează aceeași idee vizuală: o băutură în alb, maro și roșu, construită în jurul imaginii lui Dracula.

Oferta Starbucks diferă însă în funcție de piață. În Statele Unite, Frappula nu este băutura oficială de Halloween din 2026. Starbucks are în meniu, din 22 octombrie și până la Halloween, Black Cat Frappuccino, o băutură cu aromă de cacao și note inspirate de brownie, servită cu frișcă și decorațiuni din ciocolată în formă de urechi de pisică.

O versiune Black Cat Frappuccino este disponibilă în această toamnă și pe mai multe piețe din regiunea Asia-Pacific, unde combinația include zmeură, coacăze negre și mocha. Prin urmare, Frappula nu face parte dintr-un meniu global Starbucks, ci este unul dintre produsele tematice pe care compania le readuce sau adaptează în anumite țări pentru sezonul Halloween.

Frappula rămâne însă una dintre cele mai evidente utilizări comerciale ale legăturii dintre Dracula și România. După mai bine de zece ani, produsul continuă să apară în oferta sezonieră Starbucks pe anumite piețe, folosind aceeași asociere dintre vampiri, Halloween și unul dintre personajele cel mai strâns legate, în imaginarul internațional, de Transilvania.

Numele stârnește din nou reacții în mediul online românesc

Denumirea „Frappula” a provocat și un val de glume în mediul online românesc, din cauza felului în care sună cuvântul în limba română. Reacțiile nu sunt noi: încă din 2015, bloggeri români comentau alegerea numelui și se întrebau dacă echipa de marketing Starbucks luase în calcul conotația sa vulgară pentru vorbitorii de română.

Subiectul a reapărut în octombrie 2026 pe rețelele sociale, unde imagini cu actuala campanie Frappula au generat sute de reacții și comentarii ironice. Unii utilizatori au remarcat chiar că, intenționată sau nu, ambiguitatea numelui funcționează ca o formă eficientă de publicitate virală, deoarece îi determină pe oameni să distribuie reclama și să discute despre produs.

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