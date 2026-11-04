Tariful alocat zilnic pentru hrana pacienților internați în spitale ar putea fi majorat. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, spune că actuala sumă de 22 de lei pe zi nu mai este suficientă, în contextul inflației, creșterii TVA și costurilor tot mai mari cu energia, potrivit Mediafax. Ministrul a precizat miercuri, la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, că subiectul a fost discutat inclusiv cu premierul. „Am discutat inclusiv cu premierul ieri despre posibilitatea de a crește tariful de hrană și aici analizăm și eu cred că în scurt timp vom putea veni cu o modificare a tarifului în sensul în care să fie crescută”, a declarat Rogobete.

Ministrul consideră că majorarea tarifului a devenit necesară după creșterea mai multor costuri suportate de spitale. „E normal să fie crescut pentru că între timp TVA-ul a crescut, inflația a crescut, costurile la energie nu mai vorbesc. Evident că spitalele au o dificultate în acest lucru”, a afirmat Alexandru Rogobete.

În prezent, suma alocată pentru hrana unui pacient este de 22 de lei pe zi. Ministrul spune însă că această valoare nu trebuie comparată direct cu prețul unei mese cumpărate dintr-un restaurant. Spitalele achiziționează cantități mari de alimente, prin contracte centralizate încheiate pentru perioade mai lungi, ceea ce permite obținerea unor prețuri mai mici. „Meniul sau prețul de 22 de lei pe zi nu trebuie comparat cu prețurile din restaurante, de exemplu”, a explicat Rogobete.

„Spitalele fac achiziții centralizate pentru un an de zile și bugetele și prețurile pentru alimente scad semnificativ datorită volumului care este cumpărat”, a adăugat ministrul.

Bucătăria Spitalului „Grigore Alexandrescu” ar putea fi reabilitată

Discuția despre hrana din spitale vine după apariția unor fotografii cu mesele primite de pacienții internați la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” din București. Rogobete spune că imaginile arătau o situație care trebuie remediată și i-a cerut managerului spitalului să ia măsuri. Ministrul a solicitat și o evaluare privind reabilitarea bucătăriei proprii a unității medicale. Analiza trebuie să includă necesarul de echipamente și consumabile pentru îmbunătățirea condițiilor în care este pregătită mâncarea pacienților.

Alexandru Rogobete îi încurajează în continuare pe pacienți și pe angajații din spitale să îi trimită imagini cu mesele servite. „Aștept și încurajez în continuare și pacienții și personal medical și asistente să-mi trimită fotografii acolo unde lucrurile nu sunt în regulă”, a declarat ministrul. El spune că intenționează să facă publice atât exemplele negative, cât și situațiile în care spitalele oferă condiții bune. „Unde lucrurile arată bine, nu pot să nu dau exemplu că se poate. Dacă acolo se poate, în alte spitale, unde lucrurile nu arată foarte bine, nu au nicio explicație”, a afirmat Rogobete.

Ministrul a reiterat că își dorește majorarea actualului tarif de hrană, dar nu a precizat deocamdată la ce valoare ar putea ajunge suma acordată zilnic pentru fiecare pacient.