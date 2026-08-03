Cât de eficient este trucul cu hârtia igienică în frigider / Experții dau verdictul despre metoda virală de a scăpa de mirosurile nedorite

O rolă de hârtie igienică așezată printre alimente nu este tocmai imaginea la care te-ai aștepta când deschizi ușa frigiderului. Și totuși, trucul a început să circule online ca o metodă neobișnuită pentru reducerea mirosurilor neplăcute. Explicația invocată ține de structura poroasă a hârtiei, care ar putea absorbi o parte dintre particulele și umezeala asociate mirosurilor, potrivit Food Republic. Există însă o diferență importantă între un truc popular pe internet și metodele recomandate oficial pentru igiena frigiderului.

Mirosurile neplăcute din frigider apar frecvent atunci când alimentele încep să se altereze. Bacteriile implicate în procesul de alterare se pot dezvolta inclusiv la temperaturi scăzute și pot determina modificări de miros, gust sau textură, potrivit Serviciului pentru Siguranța și Inspecția Alimentelor din cadrul Departamentului american al Agriculturii (USDA).

Cum ar putea funcționa trucul cu hârtia igienică

Ideea din spatele metodei devenite populare pe internet are legătură cu capacitatea de absorbție a hârtiei. Datorită structurii sale poroase și suprafeței mari, o rolă de hârtie igienică poate absorbi umezeală și, odată cu aceasta, o parte dintre compușii responsabili de mirosurile persistente din spațiul închis al frigiderului.

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Dacă vrei să încerci metoda, rola trebuie să fie nouă și scoasă direct din ambalaj. Folosirea uneia care a stat deja în baie sau într-un alt spațiu nu este indicată, din cauza riscului de contaminare. De asemenea, hârtia nu ar trebui păstrată în frigider pe termen nelimitat: după aproximativ două săptămâni, rola trebuie înlocuită.

Eficiența trucului trebuie însă privită cu o anumită rezervă. Nu există cercetări care să demonstreze că o rolă de hârtie igienică este o metodă eficientă în mod specific pentru dezodorizarea frigiderului. Capacitatea hârtiei de a absorbi umezeala explică de ce trucul poate avea un anumit efect, dar acesta nu înlocuiește identificarea sursei mirosului și curățarea frigiderului.

Ce recomandă specialiștii pentru mirosurile persistente din frigider

Recomandările oficiale ale USDA pornesc de la eliminarea cauzei mirosului. Alimentele alterate sau suspecte trebuie aruncate, iar rafturile, sertarele și celelalte suprafețe ale frigiderului trebuie curățate temeinic.

Dacă mirosul persistă și după curățare, pot fi folosite produse cu proprietăți absorbante. USDA recomandă, printre altele, bicarbonatul de sodiu sau cafeaua proaspăt măcinată, lăsate într-un recipient larg și puțin adânc în interiorul frigiderului.

Interesant este că printre soluțiile menționate de autoritatea americană se află și hârtia, însă nu cea igienică. USDA recomandă umplerea compartimentelor frigiderului cu bucăți de ziar mototolite și lăsarea lor în interior timp de câteva zile, cu ușa închisă. Ulterior, ziarele trebuie îndepărtate, iar frigiderul curățat din nou.

Prin urmare, principiul pe care se bazează trucul viral nu este complet lipsit de logică, însă rola de hârtie igienică nu este o soluție recomandată oficial pentru eliminarea mirosurilor. Dacă problema persistă, mai important decât absorbirea mirosului este să fie găsită și eliminată cauza acestuia.