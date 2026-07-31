Ucraina își majorează prognoza pentru recolta din 2026 / Exporturile de 52 de milioane de tone depind de funcționarea porturilor

31 iul. 2026, Agribusiness
Ucraina își majorează prognoza pentru recolta din 2026 / Exporturile de 52 de milioane de tone depind de funcționarea porturilor
FOTO: Dreamstime/ Branex
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Recolta de cereale și semințe oleaginoase a Ucrainei ar urma să ajungă în 2026 la 84,6 milioane de tone. Estimarea a fost revizuită în creștere cu un milion de tone, datorită vremii favorabile și umidității suficiente din sol.

Noua prognoză aparține Asociației Ucrainene a Cerealelor, principala organizație a producătorilor, procesatorilor și exportatorilor de profil din țară. Estimarea anterioară indica o producție de 83,6 milioane de tone. Pentru comparație, asociația evaluează recolta din 2025 la aproximativ 80 de milioane de tone.

Exporturi potențiale de aproape 52 de milioane de tone

În condițiile obținerii recoltei prognozate, exporturile de cereale și oleaginoase ar putea ajunge la aproape 52 de milioane de tone în sezonul comercial 2026/2027. În sezonul precedent, volumul exportat a fost de 41,1 milioane de tone, potrivit Asociației Ucrainene a Cerealelor. Recolta de grâu este estimată la 23,7 milioane de tone, față de 22,5 milioane de tone în 2025. Exporturile de grâu ar putea urca la 18 milioane de tone. În sezonul anterior, acestea s-au situat la aproximativ 14 milioane de tone.

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Datele citate de Reuters arată că Ucraina a exportat 34,4 milioane de tone de cereale în sezonul 2025/2026. În luna iunie, autoritățile de la Kiev estimau că recolta de cereale din 2026 ar putea ajunge la aproximativ 60 de milioane de tone, aproape de nivelul anului trecut.

Cele două prognoze nu se contrazic. Estimarea de 84,6 milioane de tone include atât cerealele, cât și semințele oleaginoase. Cifra de aproximativ 60 de milioane de tone se referă numai la cereale.

Atacurile asupra porturilor limitează exporturile

Perspectivele bune pentru producție sunt umbrite de dificultățile logistice. Rusia și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii portuare de la Marea Neagră și a lovit inclusiv nave civile. În acest context, tot mai mulți proprietari de nave evită porturile ucrainene.

Asociația avertizează că exporturile estimate pentru sezonul următor depind de restabilirea completă a activității în porturile de mare adâncime din zona Odesa. Este necesară și încetarea atacurilor asupra infrastructurii de transport, instalațiilor energetice și navelor care intră în porturile ucrainene.

La jumătatea lunii iulie, principala organizație a fermierilor ucraineni estima că porturile de la Marea Neagră pierduseră aproximativ o treime din capacitatea de export a cerealelor. Volumul lunar care putea fi expediat scăzuse de la circa șase milioane la patru milioane de tone, potrivit Reuters.

Analiștii firmei de consultanță ASAP Agri susțin că reticența generală a armatorilor de a intra în porturile ucrainene pune presiune suplimentară asupra transportului cerealelor.

După mai mult de patru ani de război, exporturile agricole, în special cerealele și uleiurile vegetale, rămân cea mai importantă sursă de valută a Ucrainei. O recoltă mai mare nu garantează însă și creșterea veniturilor. Rezultatul va depinde de capacitatea țării de a transporta și livra produsele pe piețele externe.

 

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