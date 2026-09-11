Școala a început, primele emoții au fost depășite, rechizitele își cunosc deja locul în ghiozdane și în sertare, iar programul familiei începe să intre din nou într-un ritm. Pentru părinți rămâne însă, în continuare, dilema de fiecare zi: ce punem în pachețel? Și, la fel de important, ce îi pregătim copilului după școală, când ajunge acasă flămând și are nevoie de o masă bună, nu de încă o gustare luată pe fugă?

Pachețelul și masa de după școală pot porni de la aceleași alimente de bază, pe care le combinăm în mai multe feluri de-a lungul săptămânii: fructe și legume, lactate, ouă, carne, leguminoase și câteva ingrediente care își găsesc locul în mai multe preparate.

Pentru varietate nutrițională și mese echilibrate, Carrefour propune metoda de cumpărături 5-4-3-2-1, recomandată de nutriționiști: cinci legume, patru fructe, trei surse de proteine, două cereale integrale și o grăsime sănătoasă.

Pachețelul pentru școală: câteva ingrediente, mai multe combinații

Când pachețelul trebuie pregătit în fiecare dimineață, ajută să avem la îndemână câteva ingrediente care pot fi combinate rapid. Un sandviș cu brânză cottage, piept de pui sau salam poate fi completat cu legume și un fruct, iar de la o zi la alta putem schimba ingredientele.

Brânza cottage Carrefour Classic beneficiază de o reducere de 40% la al doilea produs, prețul rezultat fiind de 4,79 lei/bucată. Pentru un sandviș cu carne poate fi folosit pieptul de pui dezosat și feliat Carrefour La Piață, cu reducere progresivă: 13,99 lei pentru o bucată și 12,99 lei pentru două bucăți. O altă variantă este salamul Sinaia feliat Drag de România, la 4,79 lei/bucată.

Lângă sandviș putem pune câteva felii de morcov, ardei sau roșii și un fruct. Morcovii Filiera Calității Carrefour costă 3,33 lei pentru 1 kg, merele Golden românești, 4,49 lei/kg iar în această perioadă strugurii rose românești sunt 6,99 lei/kg.

Pentru o gustare care se poate lua ușor între mese, este disponibil și chefirul Carrefour BIO, cu reducere de 40% la al doilea produs și un preț rezultat de 2,84 lei/bucată.

Astfel, într-o zi putem avea sandviș cu pui, morcov și măr, iar în alta sandviș cu cottage, ardei și struguri. Aceleași ingrediente pot fi folosite în combinații diferite, fără să pregătim în fiecare dimineață ceva complicat.

Fructele și legumele de sezon pot schimba pachețelul de la o zi la alta

În această perioadă, la Carrefour găsim o gamă largă de fructe și legume de sezon provenite din producție locală: ardei kapia și Bianca, ceapă, dovlecei, fasole galbenă, morcovi, prune, roșii, varză, vinete și verdețuri, printre altele.

Carrefour lucrează cu peste 2.000 de fermieri, agricultori, legumicultori și artizani locali.

Pentru pachețel, putem alterna merele cu struguri sau prune și putem adăuga, în funcție de zi, morcov, roșii ori ardei. Acasă, aceleași legume pot fi folosite în salate, garnituri, supe sau preparate calde.

Masa de după școală: cartofi, ouă, brânză și legume

Dacă pachețelul este pentru pauza de la școală, masa de după-amiază poate fi mai consistentă. Câteva produse cumpărate pentru mai multe zile pot fi folosite în preparate diferite.

Cartofii pentru salată Carrefour La Piață, 2,5 kg la 7,99 lei, potfi folosiți pentru o salată cu ouă de găini crescute în aer liber, Filiera Calității Carrefour, reduse cu 10%, la 12,49 lei. Se poate adăuga telemea de lapte de oaie Carrefour Classic, la 12,99 lei, și puțină smântână Carrefour Classic, redusă cu 15%, la 2,99 lei.

Din aceleași ingrediente putem pregăti și cartofi copți cu ou și telemea, o salată pentru masa de după școală sau o garnitură pentru carne.

Pui cu legume, cartofi dulci sau o garnitură de sezon

Pentru zilele în care vrem o masă caldă cu carne, în ofertă este puiul grill Filiera Calității Carrefour, provenit de la pui cu creștere liberă tradițională de minimum 82 de zile, hrăniți cu soia și cereale românești. Prețul este de 3,79 lei/100 g.

Poate fi servit lângă cartofi dulci, la 6,99 lei, sau lângă legume. Pentru o altă masă, carnea tocată de porc Carrefour La Piață este redusă cu 21%, la 8,99 lei și poate fi folosită pentru chifteluțe, un sos pentru paste sau alte preparate pe care copilul le preferă.

Fasole și linte pentru mesele de după școală

Fasolea albă bob mic Carrefour Classic poate fi o variantă pentru salate, garnituri sau mâncăruri calde și este redusă cu 15%, la 7,55 lei. Lintea verde gătită Carrefour Extra are o reducere de 20%, la 8,79 lei și poate fi adăugată direct în salate sau preparate cu legume.

Pentru o masă rapidă, putem folosi și tomatele pasate Carrefour Classic, reduse cu 20%, la 5,27 lei. Sunt potrivite pentru un sos de paste, pentru preparate cu carne sau pentru o mâncare pe bază de fasole ori linte.

O listă de cumpărături pentru mai multe mese

Câteva ingrediente de bază pot fi folosite pe parcursul mai multor zile, în preparate diferite. Cartofii merg cu ouă și telemea, pieptul de pui poate ajunge atât în sandviș, cât și în farfuria de la masa de după școală, iar tomatele pasate pot fi folosite pentru sosuri de paste sau pentru mâncăruri cu carne, fasole ori linte.

Pentru pachețel, merele, strugurii și morcovii sunt ușor de pregătit și de pus în caserolă. Roșiile, ardeii, dovleceii și celelalte legume de sezon pot fi folosite apoi la mesele de acasă. În această perioadă, Carrefour are în oferta de producție locală mai multe astfel de fructe și legume.

Chefirul și brânza cottage sunt alte două variante ușor de pus în pachețel sau de servit între mese, alături de fructe ori legume.

Cum păstrăm alimentele proaspete până la pauza de masă

Un alt detaliu important pentru pachețel este felul în care transportăm și păstrăm alimentele până la momentul mesei. În oferta Back to School Carrefour sunt cutii de prânz simple, compartimentate sau cu personaje îndrăgite de copii, care pot fi alese în funcție de ce punem în pachețel.

Pentru băuturi sunt disponibile sticle cu capace cu personaje, pai încorporat sau variante termice.

Ce punem pe lista de cumpărături pentru o săptămână de școală

Pentru câteva zile de școală, lista poate începe cu alimente pe care le folosim atât la pachețel, cât și acasă: chefir și brânză cottage, carne de pui sau salam, ouă, telemea, cartofi, cartofi dulci, morcovi, fructe, fasole și linte. Pentru mesele de acasă putem adăuga carne tocată, pui grill, tomate pasate, smântână și măsline.

Metoda 5-4-3-2-1 propusă de Carrefour poate fi un reper pentru varietatea cumpărăturilor: 5 legume, 4 fructe, 3 surse de proteine, 2 cereale integrale și 1 grăsime sănătoasă.

Ofertele din această perioadă pot fi consultate în catalogul Back to School Carrefour, valabil până la 15 septembrie, și în catalogul săptămânal, valabil între 9 și 22 septembrie. În aplicația Carrefour sunt disponibile și ofertele din programul de loialitate Act for Good.