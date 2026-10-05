Cafeaua cu gust de mango sau piersică a ajuns în România. Cum se obține aroma de fruct / Afshin Roshanian, organizator Slow Coffee Festival: „Sunt co-fermentate cu fructe”

05 oct. 2026, Video
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Cafeaua de specialitate poate surprinde chiar și consumatorii obișnuiți cu aromele clasice. Există cafele care pot avea note foarte clare de mango, piersică sau alte fructe, iar gustul nu apare întâmplător. Afshin Roshanian, organizatorul Slow Coffee Festival, a explicat pentru G4Food cum sunt obținute aceste arome și de ce cafeaua co-fermentată continuă să împartă industria de specialitate.

Cafeaua care poate avea gust de mango sau piersică

În ultimii ani, în lumea cafelei de specialitate au apărut tot mai multe cafele procesate împreună cu fructe. Colombia este unul dintre exemplele despre care vorbește Afshin Roshanian, care explică diferența dintre o cafea obișnuită și una în care procesarea este folosită pentru a obține un profil aromatic mult mai evident.

„Avem și cafele co-fermentate cu fructe, în special din Columbia, unde avem cafea cu mango. Și avem cafea co-fermentată cu diferite fructe. E o industrie care este împărțită cam 50/50 pe partea asta, pentru că sunt foarte mulți puriști care spun: «Nu, cafeaua trebuie să fie doar cafea, trebuie să simți solul, originea, microclimatul, varietatea, toate lucrurile astea». Și sunt ceilalți care spun: «Da, dar este o experiență și dacă omul vrea să aibă experiența asta, de ce nu?». Și atunci avem cafea care poate să aibă gust foarte clar de fruct.”

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Pentru consumator, rezultatul poate fi surprinzător. În anumite cazuri, aroma fructului este atât de evidentă încât senzația este foarte diferită de cea asociată în mod obișnuit cu o ceașcă de cafea.

„Chiar piersici ai, în gust, e piersică toată ziua. Și atunci este o experiență complet diferită. E foarte interesant pentru că tu bei cafea și, de fapt, ai gustul ăla de piersică foarte clar.”

Cum ajunge aroma fructului în cafea

Gustul final nu este rezultatul unui singur pas. Originea cafelei, varietatea plantei, microclimatul, procesarea și prăjirea contribuie împreună la profilul pe care îl regăsim în ceașcă.

„Sunt foarte multe lucruri care contează. Contează planta, contează locul în care este cultivată, contează microclimatul, contează varietatea, contează procesarea, contează foarte mult prăjirea și, evident, contează și prepararea. Sunt foarte multe lucruri care trebuie să fie făcute bine ca să poți să scoți ceea ce are cafeaua respectivă.”

Tocmai de aceea, pentru cei care lucrează în domeniu, cafeaua de specialitate nu înseamnă doar alegerea unei boabe bune. Fiecare etapă poate modifica rezultatul final.

„Ingredientul contează foarte mult. Dacă ai un ingredient foarte bun, poți să faci lucruri foarte bune cu el, dar trebuie să știi să-l și lucrezi. E exact ca atunci când ai o carne foarte bună și trebuie să știi să o gătești. Poți să ai un produs extraordinar și să-l strici dacă nu știi ce să faci cu el.”

Cafeaua de specialitate, o lume în care gustul se descoperă

Diversitatea aromelor este și unul dintre motivele pentru care industria cafelei de specialitate a crescut în ultimii ani. În locul unei cafele percepute doar ca băutură amară sau ca sursă de energie, consumatorii ajung să fie interesați de originea boabelor, de procesare și de felul în care toate aceste elemente se reflectă în ceașcă.

„Sunt foarte multe lucruri de descoperit. Poți să ai cafea florală, fructată, poți să ai cafea care duce spre ceai, spre vin, spre ciocolată. Sunt foarte multe profile și foarte multe lucruri pe care le poți descoperi în cafea.”

De ce contează procesarea cafelei

Procesarea este una dintre etapele care pot schimba semnificativ ceea ce ajunge în ceașcă. Pentru cafeaua de specialitate, povestea începe cu fermierul și continuă prin toate etapele până la prepararea propriu-zisă.

„Trebuie să ne uităm la fermier, trebuie să ne uităm la boabă, trebuie să ne uităm la procesare, la prăjire și la preparare. Toate lucrurile astea contează. Nu poți să iei o cafea foarte bună și să spui că ea va fi automat foarte bună în ceașcă. Trebuie să fie făcut fiecare pas cum trebuie.”

În cazul cafelelor co-fermentate, procesul poate duce la profile aromatice pe care consumatorul nu le-ar asocia, la prima vedere, cu cafeaua.

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