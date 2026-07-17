Refuzul mâncării este una dintre cele mai mari provocări pentru părinții copiilor cu tulburări din spectrul autist (TSA). Însă, de cele mai multe ori, problema nu ține de încăpățânare sau răsfăț, ci de modul în care copilul percepe gustul, textura, mirosul și chiar temperatura alimentelor. Psihologul clinician și psihoterapeutul Corina Gheorghe a dezbătut acest subiect în cadrul podcastului „Fântâna de Sănătate”, moderat de nutriționistul Tania Fântână, o producție G4Food.

„Primul lucru pe care părinții trebuie să îl înțeleagă este că nu este un moft și nu este o formă de răsfăț. Problema senzorială este una reală și serioasă”, explică specialistul.

Copiii cu TSA simt mâncarea diferit

Potrivit Corinei Gheorghe, selectivitatea alimentară apare frecvent deoarece acești copii percep diferit textura, mirosul sau consistența alimentelor.

Un fruct cu puf, precum piersica, poate deveni imposibil de atins, iar un piure poate fi resimțit ca fiind lipicios și neplăcut. Din acest motiv, mulți copii preferă alimente crocante și previzibile, cum sunt biscuiții sau produsele cu aceeași textură de la prima până la ultima îmbucătură.

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„Nu este o problemă de voință. Ei simt lucrurile mult mai intens decât noi”, adaugă ea.

Forțarea copilului la masă poate agrava problema

Una dintre cele mai frecvente greșeli este obligarea copilului să guste sau să termine mâncarea.

Psihologul avertizează că presiunea poate transforma fiecare masă într-o experiență anxiogenă și poate afecta inclusiv relația dintre copil și părinte.

În schimb, recomandă expunerea treptată la aliment, fără constrângere: copilul poate începe doar prin a privi mâncarea, apoi să o atingă, să o miroasă și abia ulterior să încerce să o guste.

Diversificarea începe și cu exercițiul de a mesteca

Corina Gheorghe atrage atenția că mulți copii rămân prea mult timp la alimentația pasată.

Deși părinții se tem de înec, trecerea graduală la bucăți ajută la dezvoltarea musculaturii implicate în masticație și îi oferă copilului șansa de a învăța să mestece corect.

„Ne dorim un copil independent, nu unul pe care să îl hrănim cu lingurița până la grădiniță”, mai spune psihologul.

Joaca poate deveni primul pas spre acceptarea alimentelor

Specialistul recomandă ca mesele să nu fie transformate într-un câmp de luptă.

Copiii pot fi implicați în pregătirea mesei, în decorarea farfuriei sau în activități simple de gătit. Chiar și simplul fapt că ating ingredientele sau le miros reprezintă un progres.

„Mai important decât cât a mâncat este cum s-a simțit în timpul mesei”, adaugă Corina Gheorghe.

Glutenul și lactatele nu trebuie eliminate după sfaturi de pe internet

În ultimii ani, numeroși părinți aleg să elimine anumite alimente în speranța că vor ameliora simptomele TSA.

Corina Gheorghe avertizează că astfel de diete trebuie recomandate doar de medic, în cazul unor intoleranțe sau alergii confirmate.

Restricțiile alimentare introduse fără evaluare medicală pot provoca carențe și pot complica și mai mult alimentația copilului.

Mesajul pentru părinți: cereți ajutor și nu vă învinovățiți

Psihologul subliniază că părinții nu trebuie să ducă singuri această povară și că este firesc să ceară sprijin atunci când simt că nu mai fac față.

„Nu sunteți singuri. Este o perioadă dificilă, dar cu răbdare, ajutor specializat și fără comparații cu alți copii, lucrurile pot evolua în direcția bună”, conchide ea.

Podcastul integral poate fi urmărit pe canalul de YouTube G4Food.