După un detartraj profesional, este important să ai grijă de dinți și gingii pentru a reduce sensibilitatea și pentru a menține rezultatele cât mai mult timp. “Dacă ai grijă de dinți și gingii, le reduci sensibilitatea și menții rezultatele rezultatele detartrajului mai mult timp”, a explicat, într-un interviu acordat G4Food, dr. Fadi Cherry, medic rezident în chirurgie dento-alveolară

G4Food: Când se recomandă detartrajul, ce presupune și ce beneficii are?

Dr. Fadi Cherry: Detartrajul este recomandat, în general, o dată la 6 luni, ca parte a unei igiene orale preventive. Constă în îndepărtarea plăcii bacteriene și a tartrului acumulat pe dinți și sub gingie, de obicei cu ajutorul ultrasunetelor, urmat de un periaj profesional și, adesea, de o pulverizare cu bicarbonat pentru luciu și curățare fină. Beneficiile sunt multiple: previne apariția gingivitei și a bolii parodontale, reduce riscul aparitiei cariilor, elimină depunerile care cauzează halena și oferă un aspect mai curat și mai sănătos al danturii. Pe termen lung, este una dintre cele mai simple și eficiente metode de a preveni problemele dentare majore.

G4Food: Dacă s-a făcut detartraj (cu ultrasunete și/sau periaj profesional), ce alimente trebuie evitate în primele ore după intervenție?

Dr. Fadi Cherry: În primele una-două ore, recomand evitarea oricărui aliment sau băuturi, pentru a lăsa gingia să se stabilizeze, mai ales dacă a existat sensibilitate crescută în timpul procedurii. După acest interval, este bine să eviți alimentele foarte fierbinți, foarte reci, acide sau picante, deoarece dinții și gingiile pot fi temporar mai sensibili.

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După detartraj, supe și piureuri călduțe

G4Food: Ce este recomandat să mănânci în primele 24 de ore post-detartraj și ce temperatură ar fi indicat să aibă alimentele și de ce?

Dr. Fadi Cherry: Recomand alimente moi, la temperatura camerei sau ușor călduțe: supe, iaurt, orez fiert, ouă moi. Temperatura moderată este importantă pentru că gingia și smalțul pot fi temporar mai sensibile la variații termice bruște, iar un aliment prea fierbinte sau prea rece poate provoca disconfort sau chiar sângerare ușoară la nivelul gingiei.

G4Food: Ce alimente este bine să eviți și de ce?

Dr. Fadi Cherry: Aș evita alimentele foarte acide (citrice, oțet, sucuri acidulate), care pot irita gingia expusă, alimentele foarte dure sau crocante (nuci, chipsuri, pâine crocantă), care pot răni o gingie sensibilizată, precum și alimentele foarte condimentate, care pot accentua senzația de arsură sau disconfort.

G4Food: Fumatul și consumul de alcool – la câte ore după detartraj pot fi reluate?

Dr. Fadi Cherry: Recomand o pauză de minimum 24 de ore atât pentru fumat, cât și pentru alcool. Fumatul, în special, poate încetini procesul de vindecare a gingiei și crește riscul de iritație, iar alcoolul poate usca mucoasa orală tocmai când aceasta are nevoie de recuperare.

După detartraj, dinții sunt mai receptivi la pigmenți

G4Food: Câteva detalii despre consumul de cafea și băuturi care pătează dantura.

Dr. Fadi Cherry: Cafeaua, ceaiul negru, vinul roșu și băuturile carbogazoase colorate sunt cunoscute pentru capacitatea lor de a pigmenta smalțul, mai ales imediat după un detartraj, când suprafața dintelui este curată și porii sunt temporar mai receptivi la pigmenți. De aceea recomand evitarea lor în primele 24-48 de ore, iar ulterior, consumul lor cu moderație, urmat de o clătire cu apă sau periaj, acolo unde este posibil.

G4Food: Igiena orală trebuie modificată în vreun fel după detartraj?

Dr. Fadi Cherry: Da, în primele zile recomand un periaj mai blând, cu o periuță moale, mișcări delicate și evitarea periajului agresiv pe zona gingiei, mai ales dacă a existat sensibilitate. Ulterior, rutina obișnuită de periaj poate fi reluată normal.

G4Food: Dușul bucal sau ața dentară pot fi utilizate?

Dr. Fadi Cherry: Da, ambele pot fi folosite, dar recomand o abordare blândă în primele 24-48 de ore. Ața dentară trebuie folosită cu mișcări line, fără presiune excesivă pe gingie, iar dușul bucal poate fi setat la o presiune mai mică decât de obicei, pentru a evita iritarea zonelor mai sensibile.

G4Food: În ce situații trebuie să te prezinți, neapărat, la medicul stomatolog, după un detartraj?

Dr. Fadi Cherry: Dacă apare sângerare persistentă care nu se oprește după câteva ore, durere accentuată care nu cedează, inflamatia gingiei, febră sau dacă sensibilitatea dentară devine severă și nu se ameliorează în câteva zile, este important să revii la medic cât mai repede pentru o evaluare.