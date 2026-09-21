Paella este un preparat exclusiv spaniol, dar chefi din toată lumea i-au învățat meșteșugul, iar clienții restaurantelor de pretutindeni o adoră. În fiecare an, după semifinale în fiecare țară iubitoare de orez preparat în paelleră după metoda valenciană, cei mai iscusiți chefi ajung la Valencia în septembrie unde se întrec la World Paella Day Cup. În 2026 concursul s-a desfășurat duminică 20 septembrie în Marina din València.

După o competiție strânsă în care 12 bucătari din întreaga lume s-au înfruntat live, cheful Froilán Mújica, reprezentantul Mexicului, a plecat acasă cu marele trofeu.

Preparatul câștigător s-a numit „Arroz de la nostalgia„

Rețeta cu care Froilán a cucerit juriul internațional este un omagiu adus tradiției mediteraneene, dar cu o tușă personală memorabilă. A inclus orez din soiul local Albufera, pește mero, merluciu și un sofrito (sos de bază) intens din usturoi și ardei uscat ñora (un soi local).

Elementul secret a fost o notă picantă de ardei mexican chiltepín, care i-a oferit preparatului o profunzime și o iuțeală extrem de fină, fără a acoperi aromele mării.

Pe podium au urcat și Japonia (locul 2, reprezentată de Keisuke Mutsuura) și Ecuador (locul 3, reprezentat de Hugo Andrade).

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România a fost reprezentată de Camelia Mihai

Camelia Mihai a câștigat semifinala de la București, așa că ieri a fost la Valencia cu steagul românesc pe umeri. Așa s-a fotografiat, așa a gătit.

Chef Camelia are un restaurant unde zilnic gătește paella. După rețete proprii, dar păstrând tradiția locală. Clienții din Peñiscola, dacă n-ar cunoaște-o, nici n-ar spune că nu e una de-a lor, după cum gătește. Vin, revin și încearcă toate tipurile pe paella pe care le servește Camelia.

I-au ținut și pumnii duminică, din păcate n-a fost să fie o medalie. Dar nu e ultima dată când va participa Camelia la această competiție, e decisă să revină. „Nu-mi pare rău că m-am prezentat la Campionatul Mondial de Paella. Experiența de ieri de la Valencia a fost absolut specială. Am făcut o paella din tot sufletul, după rețeta și gustul meu. Că alții au fost mai mult pe gustul juriului nu e supărare. M-am bucurat de fiecare minut din ziua de ieri”.

Trei secrete pentru o paella reușită acasă

Nu trebuie să fii bucătar de top ca să faci o paella în propria bucătărie. Dar trebuie să înveți trucurile spaniolilor.

Alege așadar orezul potrivit. Uită de orezul lung sau cel pentru sushi. Paella are nevoie de un orez cu bob rotund și capacitate mare de absorbție (cum ar fi bomba sau albufera).

Supa este totul. Orezul absoarbe toate aromele din lichidul în care se gătește. Folosește o supă concentrată de pește sau pui, făcută în casă, nu doar apă cu condimente. Spaniolii au la magazin tot felul de supe gata preparate, unele mai de calitate, unele mai comerciale. Dar cea mai bună supă e cea pe care o faci acasă, gătită timp îndelungat la foc mic și cu ingrediente proaspete, cu legume și multe oase pentru aromă.

Dar cel mai mare secret este socarrat-ul, crusta crocantă care diferențiază paella de un risotto sau un pilaf. În ultimele 2 minute de gătire, mărește puțin focul fără să mai amesteci deloc în tigaie. Vei obține acel strat prăjit, caramelizat și crocant de pe fundul tigăii, adevărata vedetă a oricărei paella.