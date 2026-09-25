De la caviar și trufe până la falafel, șuncă iberică sau chiar vin spumant, aromele chipsurilor au depășit de mult clasicele variante cu sare, paprika ori brânză. The Guardian a testat 100 dintre cele mai neobișnuite sortimente disponibile pe piața internațională, iar rezultatele au mers de la aproape imposibil de mâncat până la surprinzător de bune.

Pentru un consumator din România, unde rafturile sunt dominate încă de arome relativ familiare, o parte dintre combinațiile testate par mai degrabă experimente culinare. Publicația britanică a evaluat produsele în funcție de gust, textură și gradul de noutate.

De la cocoș de munte și fructe de pădure până la vin spumant

Ultimul loc în clasament a fost ocupat de chipsurile Taste of Game cu aromă de grouse (cocoș de munte) – o pasăre de vânat – și whinberry, un fruct de pădure. Combinația dintre mirosul puternic de carne și gustul dulce nu i-a convins deloc pe degustători.

Nici ideea de a transforma vinul spumant într-o aromă pentru chipsuri nu s-a bucurat de mai mult succes. Sortimentul Torres Sparkling Wine a ocupat locul 99. Produsele au reușit chiar să reproducă senzația ușor efervescentă asociată prosecco-ului, însă tocmai această caracteristică a fost considerată neplăcută.

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Pe locul 98 au ajuns Takis Blue Heat, gustări cilindrice acoperite cu un condiment albastru intens și aromă de lime și chilli. Următoarele poziții au fost ocupate de Pringles cu unt și caramel dulce-sărat și de chipsuri cu vin spumant și jamón serrano.

Printre combinațiile care nu au impresionat s-au mai numărat oul prăjit, trufele cu rozmarin, haggis cu piper negru, ardeii Padrón și mierea picantă.

Caviar, wagyu și trufe transformate în chipsuri

Producătorii nu s-au ferit nici de ingrediente asociate, în mod normal, cu gastronomia de lux. Chipsurile Torres cu aromă de caviar au ajuns numai pe poziția 52. Degustătorii au constatat că rezultatul amintea mai degrabă de învelișul pane al unui produs din pește decât de caviar.

Un alt sortiment combina carnea de vită wagyu cu muștar și miere. În acest caz, aroma de muștar a fost mult mai evidentă decât cea de carne. Nici toate variantele cu trufe nu au fost apreciate. Chipsurile cu pecorino și trufe de vară au ocupat poziția 51, iar cele cu trufe și sare de mare au ajuns pe locul 47.

Există însă și excepții. Sortimentul Torres cu trufe negre s-a clasat mult mai bine, pe locul 14, datorită combinației de note sărate și umami.

Șunca iberică și brânza albastră au convins degustătorul

Pe măsură ce clasamentul se apropie de primele poziții, unele combinații complicate încep să funcționeze surprinzător de bine. Chipsurile Brets cu Bleu d’Auvergne, o brânză albastră franceză, s-au clasat pe locul 16. Aroma specifică a brânzei a fost considerată suficient de convingătoare pentru a transforma produsul într-unul dintre câștigătorii degustării.

Torres Iberian Ham, cu aromă de șuncă iberică, s-a situat pe locul 13. Potrivit evaluării, gustul reproduce surprinzător de bine caracterul gras și intens al jambonului iberic.

Și chipsurile cu brisket de vită și piper negru au intrat între primele 12 sortimente. Mai sus în clasament apar produse cu carne de vită și ceapă, legume rădăcinoase prăjite sau chiar snacksuri cu gust pronunțat de arahide.

Falafelul ajunge pe podium

Una dintre cele mai neașteptate combinații din clasament se află pe poziția a treia. Chipsurile franceze Brets cu aromă de falafel au reușit să reproducă note de năut, condimente și pătrunjel. The Guardian le consideră potrivite inclusiv alături de hummus.

Pe locul al doilea se află o variantă aparent mult mai simplă: chipsurile Torres cu ulei de măsline extravirgin. Tocmai simplitatea a fost apreciată, alături de textura ușoară și gustul de ulei de măsline.

Cele mai bune chipsuri

Câștigătorul clasamentului este însă un produs Brets cu aroma „French fries sauce”. Practic, producătorul a încercat să pună pe chipsuri gustul unui sos pentru cartofi prăjiți, bazat pe note de muștar și maioneză. Sortimentele au primit nota maximă pentru gust și noutate, precum și nouă puncte din zece pentru textură.

Clasamentul arată cât de departe a ajuns industria gustărilor de la tradiționalele chipsuri cu sare. Pe rafturile internaționale apar acum arome inspirate din mâncăruri complete, ingrediente de lux, preparate regionale sau combinații care, cel puțin pe hârtie, par să nu aibă prea multe în comun cu un cartof prăjit.