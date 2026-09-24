Cele mai ieftine hoteluri Michelin din Europa. Locuri cu gust de lux, de la domenii viticole la proprietăți istorice

De la o proprietate viticolă din Marea Britanie până la un eco-hotel de pe Costa Brava, unele dintre cele mai bune hoteluri din lume au tarife cuprinse între 130 și 220 de euro pe noapte.

Ghidul Michelin a ajuns la cea de-a doua ediție și a anunțat recent cea mai nouă selecție de hoteluri cu una, două și trei Chei Michelin din întreaga lume, potrivit EuroNews.

Așa cum era de așteptat, hotelurile aflate în partea superioară a clasamentului au și prețuri pe măsură, unele proprietăți ajungând să coste peste 5.000 de euro pe noapte.

Există însă și variante mult mai accesibile, în special hotelurile cu una și două Chei, mai ales dacă sunt rezervate în extrasezon.

Ghidul Michelin a reunit, pentru selecția din 2026, unele dintre cele mai accesibile hoteluri din lume, cu tarife cuprinse între 130 și 220 de euro pe noapte.

Cele mai accesibile hoteluri Michelin Key din Europa

Italia este țara europeană cu cele mai multe hoteluri distinse cu Cheia Michelin, cu 224 de proprietăți incluse în selecția din 2026.

O variantă mai accesibilă este La Barchessa di Villa Pisani, din Vicenza.

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Proprietatea în stil renascentist are 15 camere și face parte din situl UNESCO „Orașul Vicenza și vilele palladiene din Veneto”. O noapte de cazare costă însă doar 155 de euro.

Franța are 220 de hoteluri cu Chei Michelin. Pentru o variantă mai accesibilă, la aproximativ 160 de euro pe noapte, poate fi ales Le Clair de la Plume.

Proprietatea din Grignan se află la câteva minute de un castel medieval și de câmpuri de lavandă. Hotelul găzduiește și restaurantul Le Clair de la Plume, distins cu o stea Michelin.

Și Marea Britanie este bine reprezentată în listă, cu 131 de hoteluri care au primit Chei Michelin.

Pentru un sejur de aproximativ 218 euro pe noapte, o variantă este Tillingham Winery, din Rye. Domeniul viticol are doar 11 camere, precum și două corturi de glamping, iar aici se află și restaurantul Tillingham, inclus în selecția Michelin.

Spania are 122 de hoteluri Michelin Key, iar Can Mascort Eco Hotel, de pe Costa Brava, se numără printre cele mai accesibile.

Tarifele sunt cuprinse între 95 și 157 de euro pe noapte. Proprietatea din secolul al XVII-lea, restaurată, pune accent pe wellness și are o zonă de spa inspirată de băile romane.

În Grecia, cea mai accesibilă dintre cele 74 de proprietăți cu Chei Michelin este Montanema Handmade Village, în Tesalia.

În această proprietate axată pe sustenabilitate, tarifele din sezonul intermediar sunt de aproximativ 220 de euro pe noapte. Oaspeții se pot relaxa la piscină sau în spa, unde există și o saună amenajată într-o peșteră.

În Austria, Neuwirt. Hotel & Wirtshaus, din Bad Vigaun, se numără printre cele mai accesibile dintre cele 72 de hoteluri premiate, cu tarife de 130 de euro pe noapte.

Hotelul administrat de o familie are doar 24 de camere și primește de mai bine de 100 de ani oaspeți care vin să descopere ospitalitatea și gastronomia locală.