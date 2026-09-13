România nu își promovează suficient oferta gastronomică și turistică pe piețele externe, deși există vizitatori interesați să descopere țara, afirmă Anita Huzum.

Participarea slabă la târgurile internaționale și lipsa unei oferte naționale coerente limitează atragerea turiștilor străini, consideră reprezentanta HORA. „Ne uităm cu jind la cum se prezintă alte țări la târgurile din afară, unde noi lipsim cu desăvârșire. Iar când ne prezentăm, e rău”, a declarat Anita Huzum la podcastul „Disputandum”, moderat de jurnalistul Cosmin Dragomir la G4Food.

Ea a indicat Polonia drept exemplul unei piețe cu potențial pentru turismul românesc. Polonezii sunt interesați să descopere România, dar oferta nu este comunicată suficient de clar, susține reprezentanta industriei. Problema nu este lipsa atracțiilor. România are litoral, munte, Delta Dunării, orașe istorice și o gastronomie regională diversă. Aceste elemente nu sunt însă reunite în itinerare ușor de cumpărat și promovat. Turistul străin trebuie să găsească rapid motive pentru a veni și soluții pentru organizarea călătoriei.

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Gastronomia ca atracție turistică

Discuția din podcast a abordat și posibilitatea aducerii Ghidului Michelin în România. Cosmin Dragomir a remarcat că o asemenea investiție nu ar sprijini exclusiv restaurantele. Un turist atras de gastronomie cumpără bilete, plătește cazare și transport și cheltuiește în magazine. Beneficiile se distribuie astfel către mai multe sectoare economice. Orașele mici ar trebui incluse în această strategie, spune Anita Huzum. Ele pot combina patrimoniul, siturile arheologice și preparatele locale într-o experiență completă.

Cosmin Dragomir a oferit exemplul municipiului Tulcea. Orașul este tratat frecvent drept punct de tranzit către Deltă, deși poate susține cel puțin o zi de vizitare. O strategie coerentă ar trebui să transforme asemenea localități din opriri tehnice în destinații. Astfel, turiștii ar rămâne mai mult și ar cheltui în economia locală.