VIDEO FOTO | Carpaccio de smochine proaspete cu jamon sau prosciutto și parmezan. Totul servit pe pat de pâine prăjită

13 sept. 2026, Rețetele Juanitei
Carpaccio smochine. Foto: G4Food
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Cuprins
  1. Ingrediente pentru carpaccio de smochine cu jamon
  2. Preparare pas cu pas

Acest carpaccio de smochine proaspete cu jamon și parmezan este unul dintre cele mai gustoase aperitive. Putem pune prosciutto în loc de jamon, chiar și șuncă și va fi un preparat foarte reușit. Secretul este în contrastul dintre dulcele smochinelor proaspete, gustul maturat și sărat al jamonului și vinegreta cu care asezonăm.

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Ingrediente pentru carpaccio de smochine cu jamon

  • 4-6 smochine proaspete, în funcție de cât de mari sunt
  • 50 g de jamon sau prosciutto
  • O lingură de parmezan ras sau fulgi
  • Pentru vinegretă
  • 1 linguriță de ulei de măsline extravirgine
  • 1 linguriță de oțet balsamic de modena
  • O jumătate de linguriță de muștar Dijon (preferabil din cel cu boabe întregi)
  • Sare.

Preparare pas cu pas

  1. Se curăță smochinele, se taie în sferturi, apoi le așezăm pe un platou.
  2. Preparăm vinegreta amestecând ingredientele până la omogenizare. Dacă avem muștar de Dijon cu boabe de muștar în compoziție e și mai bine.
  3. Acoperim platoul cu smochine cu o folie de plastic. Cu fundul plat al unui pahar presăm smochinele pâna ajung ca o foaie subține și continuă. Îndepărtăm folia.
  4. Punem sare, preferabil fulgi, apoi picături din vinegretă pe toată suprafața de smochine.
  5. Deasupra așezăm și fâșiile de jamon. Apoi presărîm parmezan pe toată suprafața.
  6. Se servește pe pâine prăjită, opțional cu germeni proaspeți deasupra.
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Poftă bună!

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