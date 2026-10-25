Tribunalul Sibiu a anulat definitiv o amendă de 50.000 de lei aplicată unui magazin Profi pentru mai mulți saci de cartofi care cântăreau mai puțin decât cantitatea de 2,5 kilograme indicată pe ambalaj. Decizia a venit după ce Protecția Consumatorilor nu a mai putut prezenta fotografiile realizate în timpul controlului și invocate ca probe în procesul-verbal.

A rămas însă în vigoare o altă amendă, de 5.000 de lei, aplicată aceluiași magazin pentru o telemea cu termenul de valabilitate depășit, notează Turnul Sfatului.

Cartofii aveau cu până la 140 de grame mai puțin

Controlul a avut loc pe 4 octombrie 2023, într-un magazin Profi din Sibiu. Inspectorii au constatat două nereguli: o telemea de vacă sărată, expusă la vânzare după expirarea termenului de consum, și diferențe între greutatea declarată și cea efectivă pentru mai mulți saci de cartofi. Comisarii au cântărit trei saci de cartofi roșii și trei de cartofi albi. Deși pe ambalaje era menționată o cantitate de 2,5 kilograme, greutatea constatată a fost cuprinsă între 2,360 și 2,422 kilograme.

Protecția Consumatorilor a considerat situația drept o practică comercială înșelătoare și a aplicat magazinului o amendă de 50.000 de lei. Pentru telemeaua expirată a fost aplicată separat o sancțiune de 5.000 de lei.

Prima instanță a menținut sancțiunile

Profi a contestat procesul-verbal la Judecătoria Sibiu și a solicitat anularea sancțiunilor sau înlocuirea acestora cu avertismente. Prima instanță a respins însă plângerea. Judecătorii au considerat că societatea nu a prezentat suficiente probe pentru a combate constatările inspectorilor și au apreciat sancțiunile ca fiind proporționale cu faptele descrise în procesul-verbal.

Compania a atacat decizia și a susținut, printre altele, că normele privind produsele preambalate permit anumite toleranțe negative ale cantității înscrise pe ambalaj. Profi a mai argumentat că produsele proveneau de la același producător și că diferențele de greutate puteau avea legătură inclusiv cu pierderile apărute în timpul transportului și depozitării legumelor. Protecția Consumatorilor a susținut, în schimb, că toate produsele verificate prezentau diferențe de greutate și că răspunderea față de cumpărător aparține magazinului care comercializează produsele.

Fotografiile controlului nu au mai fost găsite

În apel, Tribunalul Sibiu a solicitat Protecției Consumatorilor procesul-verbal dactilografiat, anexele acestuia și fotografiile despre care inspectorii precizaseră că au fost realizate în timpul verificării. Instituția a comunicat însă instanței că planșele fotografice nu au mai putut fi identificate în evidențele sale și, prin urmare, nu puteau fi puse la dispoziția judecătorilor.

Tribunalul a precizat că simpla lipsă a fotografiilor nu determină automat anularea unui proces-verbal. În acest caz, însă, probele au devenit importante deoarece compania contestase în mod concret modul în care fuseseră stabilite diferențele de greutate. Instanța a considerat că nu putea verifica în mod efectiv constatările inspectorilor în absența documentelor probatorii solicitate. Judecătorii au subliniat că verificarea actului prin care este aplicată o sancțiune nu poate însemna doar acceptarea automată a celor consemnate de agentul constatator. În situația analizată, suportul probator rămas nu a mai fost considerat suficient pentru menținerea unei amenzi de 50.000 de lei.

Amenda pentru telemeaua expirată rămâne valabilă

Tribunalul Sibiu a admis astfel apelul formulat de Profi și a anulat partea procesului-verbal referitoare la presupusa practică comercială înșelătoare. Compania a fost exonerată de plata amenzii de 50.000 de lei.

Instanța a precizat însă că hotărârea nu înseamnă că diferențele de gramaj nu au existat și nici că magazinele nu trebuie să asigure concordanța dintre cantitatea declarată și cea efectiv comercializată. Amenda de 5.000 de lei aplicată pentru telemeaua expirată a rămas valabilă. Protecția Consumatorilor a fost obligată să achite societății și 30 de lei reprezentând cheltuieli de judecată.

Decizia Tribunalului Sibiu este definitivă.