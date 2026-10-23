Timp de mai bine de un deceniu, cei aproape 700 de locuitori din Castellolí (o mică localitate din regiunea barceloneză Anoia) au fost nevoiți să parcurgă kilometri întregi cu mașina până în orașele vecine pentru cea mai simplă cumpărătură. Fără un magazin alimentar în sat, localnicii depindeau de congelatoare pline și de drumuri planificate din timp.

Situația s-a schimbat radical odată cu redeschiderea magazinului local, o afacere istorică din sat, cu o tradiție de trei generații ca brutărie și băcănie. La cârma afacerii se află Sandra Safont, o femeie de 51 de ani, care până de curând nici măcar nu auzise de Castellolí.

O oportunitate apărută din întâmplare pe rețelele sociale

După 20 de ani în care a lucrat în afacerea de familie (o rețea de magazine de bricolaj), Sandra a descoperit pe rețelele sociale un anunț al Primăriei din Castellolí privind licitația publică pentru redeschiderea băcăniei din sat.

„Ieșisem de la muncă și am luat mașina să văd satul. Prima impresie a fost excelentă. Toți cunoscuții îmi spuneau că un magazin într-un sat atât de mic nu are cum să funcționeze și că nu voi câștiga nimic. Însă eu făcusem un studiu de fezabilitate și știam că poate fi rentabil. Pentru mine a fost ocazia de a reveni la origini, la o viață liniștită, unde toată lumea se cunoaște și te salută pe stradă”, mărturisește Sandra pentru La Vanguardia.

Ce oferă noul magazin și cum s-a schimbat viața localnicilor

Sandra s-a mutat în Castellolí alături de întreaga familie și administrează singură afacerea: se ocupă de vânzări, aprovizionare, curățenie și promovare.

Magazinul este aprovizionat cu legume, fructe, carne proaspătă, produse congelate, alimente de bază, articole de igienă și curățenie. Datorită experienței anterioare a Sandrei, a fost adăugată și o mică secțiune de bricolaj (becuri, prize, adezivi).

Pentru persoanele în vârstă care au dificultăți de deplasare, Sandra livrează comenzile direct la ușă.

Accent se pune pe produsele locale. Obiectivul pe termen lung este aprovizionarea din ce în ce mai mare de la producătorii locali din zonele agricole vecine (Parcul Agrar din Conca d’Òdena și Parcul Rural din Montserrat).

Mai mult decât o băcănie este noul punct de întâlnire a comunității

Lucrările de renovare au păstrat arhitectura originală a clădirii, iar redeschiderea magazinului a readus la viață spiritul comunității.

Pe băncile din fața magazinului Cal Peret se adună zilnic bătrânii satului, iar copiii se opresc acolo la ieșirea de la școală.

„Dacă un sat își pierde ultimul magazin, pierde totul. Oamenii pleacă din lipsa serviciilor, școlile se închid și ele, iar comunitatea dispare. Noi nu ne propunem să devenim milionari și nici nu putem rivaliza cu marile lanțuri de supermarketuri, dar oferim ceva ce ele nu pot da: atenție personalizată, sprijin direct și un loc de întâlnire pentru oameni”, concluzionează Sandra Safont.