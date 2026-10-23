A redeschis singurul magazin dintr-un sat cu 700 de locuitori, după 12 ani de la închidere, „Toți îmi spuneau că nu voi câștiga nimic”

23 oct. 2026, Retail
A redeschis singurul magazin dintr-un sat cu 700 de locuitori, după 12 ani de la închidere, „Toți îmi spuneau că nu voi câștiga nimic"
Foto: La Vanguardia
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover
Cuprins
  1. O oportunitate apărută din întâmplare pe rețelele sociale
  2. Ce oferă noul magazin și cum s-a schimbat viața localnicilor
  3. Mai mult decât o băcănie este noul punct de întâlnire a comunității

Timp de mai bine de un deceniu, cei aproape 700 de locuitori din Castellolí (o mică localitate din regiunea barceloneză Anoia) au fost nevoiți să parcurgă kilometri întregi cu mașina până în orașele vecine pentru cea mai simplă cumpărătură. Fără un magazin alimentar în sat, localnicii depindeau de congelatoare pline și de drumuri planificate din timp.

Situația s-a schimbat radical odată cu redeschiderea magazinului local, o afacere istorică din sat, cu o tradiție de trei generații ca brutărie și băcănie. La cârma afacerii se află Sandra Safont, o femeie de 51 de ani, care până de curând nici măcar nu auzise de Castellolí.

O oportunitate apărută din întâmplare pe rețelele sociale

După 20 de ani în care a lucrat în afacerea de familie (o rețea de magazine de bricolaj), Sandra a descoperit pe rețelele sociale un anunț al Primăriei din Castellolí privind licitația publică pentru redeschiderea băcăniei din sat.

„Ieșisem de la muncă și am luat mașina să văd satul. Prima impresie a fost excelentă. Toți cunoscuții îmi spuneau că un magazin într-un sat atât de mic nu are cum să funcționeze și că nu voi câștiga nimic. Însă eu făcusem un studiu de fezabilitate și știam că poate fi rentabil. Pentru mine a fost ocazia de a reveni la origini, la o viață liniștită, unde toată lumea se cunoaște și te salută pe stradă”, mărturisește Sandra pentru La Vanguardia.

Ce oferă noul magazin și cum s-a schimbat viața localnicilor

Sandra s-a mutat în Castellolí alături de întreaga familie și administrează singură afacerea: se ocupă de vânzări, aprovizionare, curățenie și promovare.

Magazinul este aprovizionat cu legume, fructe, carne proaspătă, produse congelate, alimente de bază, articole de igienă și curățenie. Datorită experienței anterioare a Sandrei, a fost adăugată și o mică secțiune de bricolaj (becuri, prize, adezivi).

Pentru persoanele în vârstă care au dificultăți de deplasare, Sandra livrează comenzile direct la ușă.

Accent se pune pe produsele locale. Obiectivul pe termen lung este aprovizionarea din ce în ce mai mare de la producătorii locali din zonele agricole vecine (Parcul Agrar din Conca d’Òdena și Parcul Rural din Montserrat).

Mai mult decât o băcănie este noul punct de întâlnire a comunității

Lucrările de renovare au păstrat arhitectura originală a clădirii, iar redeschiderea magazinului a readus la viață spiritul comunității.

Pe băncile din fața magazinului Cal Peret se adună zilnic bătrânii satului, iar copiii se opresc acolo la ieșirea de la școală.

„Dacă un sat își pierde ultimul magazin, pierde totul. Oamenii pleacă din lipsa serviciilor, școlile se închid și ele, iar comunitatea dispare. Noi nu ne propunem să devenim milionari și nici nu putem rivaliza cu marile lanțuri de supermarketuri, dar oferim ceva ce ele nu pot da: atenție personalizată, sprijin direct și un loc de întâlnire pentru oameni”, concluzionează Sandra Safont.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Retail
22 oct.
UPDATE | Coca-Cola, Nestlé și Danone schimbă etichetele sticlelor din plastic după trei ani de negocieri cu UE / Ce vor scrie despre dop și reciclare / Anunțul oficial al Comisiei Europene
UPDATE | Coca-Cola, Nestlé și Danone schimbă etichetele sticlelor din plastic după trei ani de negocieri cu UE / Ce vor scrie despre dop și reciclare / Anunțul oficial al Comisiei Europene
Gusturi locale
22 oct.
VIDEO | O afacere de familie din Bihor transformă ciupercile de pădure în produse deshidratate. „După ce am accesat fonduri europene, am crescut capacitatea de stocare și am putut să facem previziuni pentru tot anul”
VIDEO | O afacere de familie din Bihor transformă ciupercile de pădure în produse deshidratate. „După ce am accesat fonduri europene, am crescut capacitatea de stocare și am putut să facem previziuni pentru tot anul”
Retail
21 oct.
Magazinele din Italia, sub spectrul riscului de penurie de alimente din cauza protestelor camionagiilor și fermierilor. Prețul motorinei ar putea fi subvenționat
Magazinele din Italia, sub spectrul riscului de penurie de alimente din cauza protestelor camionagiilor și fermierilor. Prețul motorinei ar putea fi subvenționat
Retail
21 oct.
Hambar, platforma care aduce producătorii locali la ușa cumpărătorilor / Peste 4.000 de produse de la mai mult de 200 de producători, disponibile la lansare
Hambar, platforma care aduce producătorii locali la ușa cumpărătorilor / Peste 4.000 de produse de la mai mult de 200 de producători, disponibile la lansare
Retail
21 oct.
Fructe de mare la automat direct în parcare. Serviciul neobișnuit lansat în Spania pentru cei care vor să cumpere când magazinele sunt închise
Fructe de mare la automat direct în parcare. Serviciul neobișnuit lansat în Spania pentru cei care vor să cumpere când magazinele sunt închise
Recomandări
Mediafax
Meniu accesibil la un restaurant Michelin la mai puțin de 40 de euro. Unde este situat?
G4Media
O coaliție de ONG-uri cere socialiștilor europeni (PES) să investigheze apropierea PSD de partidul extremist AUR: ”Normalizează cooperarea cu un partid de extremă dreapta”
Economedia
Analiză | Cât investește statul în noile stadioane din România: zeci de proiecte, arene de sute de milioane de euro și stadiul lucrărilor
Mediafax Italia
„Papanași sau babà?” Duelul dulce lansat de un italian îndrăgostit de România
Mediafax Spania
Produsul perfect pentru cină sau ca aperitiv. Costă MAI PUȚIN de 3 euro...
CSID
Care e cel mai bun ceai pentru sănătatea inimii. „Licoarea” asociată cu un risc mai mic de boli cardiovasculare
CSID
Nea Popa din „La Bloc”, dezvăluiri dureroase despre sănătate! Tudorel Filimon a renunțat la spectacole și doarme cu mască: „Fac injecții în ochi

Cele mai noi articole

VIDEO | Connaisseur fără ifose (Ep. 101): Masterclass dedicat pelinului, băutura tradițională pe bază de vin, organizat pe 8 noiembrie, la București
VIDEO | Connaisseur fără ifose (Ep. 101): Masterclass dedicat pelinului, băutura tradițională pe bază de vin, organizat pe 8 noiembrie, la București
VIDEO | Ciprian Dincă: Taxele au lovit puternic micii producători / „Consumatorii cred că prețurile au crescut din cauza adaosului. Banii aceia se duc la stat”
VIDEO | Ciprian Dincă: Taxele au lovit puternic micii producători / „Consumatorii cred că prețurile au crescut din cauza adaosului. Banii aceia se duc la stat”
VIDEO | „DISPUTANDUM, un podcast despre gusturi cu Cosmin Dragomir” (Episodul 15): Irinel Nicoară, Valori Nutriționale: „Majoritatea meniurilor pentru copii din restaurante sunt nesănătoase” / Ce capcane se ascund în preparatele din restaurante
VIDEO | „DISPUTANDUM, un podcast despre gusturi cu Cosmin Dragomir” (Episodul 15): Irinel Nicoară, Valori Nutriționale: „Majoritatea meniurilor pentru copii din restaurante sunt nesănătoase” / Ce capcane se ascund în preparatele din restaurante
VIDEO | De ce târgurile încă au un avantaj în fața cumpărăturilor online / „Ești la o palmă distanță de producător, îi auzi povestea și îi guști produsul”
VIDEO | De ce târgurile încă au un avantaj în fața cumpărăturilor online / „Ești la o palmă distanță de producător, îi auzi povestea și îi guști produsul”
VIDEO | România are nevoie de o lege a produsului artizanal? / Ciprian Dincă: Ar delimita clar artizanatul de produsele „naturale” sau industriale
VIDEO | România are nevoie de o lege a produsului artizanal? / Ciprian Dincă: Ar delimita clar artizanatul de produsele „naturale” sau industriale