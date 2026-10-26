ABC în bucătărie | Cum să gătești legumele congelate să nu le faci moi și fără gust / Metoda simplă care le păstrează crocante și aromate

26 oct. 2026, ABC în bucătărie
ABC în bucătărie | Cum să gătești legumele congelate să nu le faci moi și fără gust / Metoda simplă care le păstrează crocante și aromate
FOTO: Freepik
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Legumele congelate sunt practice, ieftine și ușor de păstrat. Problema apare, de multe ori, în momentul gătirii. Dacă sunt fierte prea mult, pot deveni moi, apoase și lipsite de gust. Specialiștii în gătit citați de Express recomandă o metodă mai simplă: sotarea directă în tigaie. Tehnica păstrează mai bine textura și permite adăugarea rapidă a unor ingrediente care intensifică aroma. Amestecurile congelate conțin frecvent morcovi, mazăre, porumb sau fasole verde. Sunt convenabile, dar fierberea le poate afecta textura. Legumele eliberează apă imediat ce încep să se încălzească. Dacă temperatura este prea scăzută, ele ajung practic să fiarbă în propriul lichid. Rezultatul poate fi o garnitură moale și apoasă.

Specialiștii recomandă folosirea unei tigăi bine încinse. Astfel, apa se evaporă mai repede, iar legumele își păstrează mai bine fermitatea.

Primul pas este încălzirea corectă a tigăii. Legumele congelate se adaugă abia când suprafața este suficient de fierbinte. Temperatura ridicată ajută la evaporarea rapidă a apei. Imediat după ce ajung în tigaie, pot fi condimentate cu sare. Uleiul de măsline sau untul se adaugă după câteva minute. În acest fel, legumele încep mai întâi să piardă excesul de apă. Timpul de gătire recomandat este de aproximativ șapte minute. Scopul este ca legumele să fie gătite, dar să nu devină foarte moi.

Lămâia sau oțetul pot schimba gustul la final

Un alt truc este adăugarea unui ingredient acid chiar înainte de oprirea focului. Poate fi folosit suc de lămâie sau lime. Alte variante sunt oțetul de mere sau oțetul din vin de orez. Aciditatea oferă prospețime și echilibrează gustul legumelor. Trucul funcționează mai ales când acestea însoțesc preparate consistente, precum tocănițele sau plăcintele sărate.

Ultimul pas poate transforma o simplă pungă de legume congelate într-o garnitură mult mai interesantă. După gătire pot fi adăugate ierburi proaspăt tocate, parmezan ras sau brânză feta sfărâmată. Aceste ingrediente completează textura și adaugă gust fără să complice rețeta.

Metoda poate fi folosită pentru legume servite separat, dar și pentru cele adăugate în orez, supe sau alte preparate. Regula esențială rămâne simplă: tigaie bine încinsă, timp scurt de gătire și cât mai puțină apă. Așa legumele congelate rămân mai ferme și mai aromate.

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