Un spaniol de 32 de ani a lăsat în urmă San Sebastián pentru a-și construi o casă într-un sat din Asturias, unde locuiesc doar 18 oameni. Apa costă doar 5 euro pe an, iar cheltuielile reduse l-au convins că viața la țară poate fi o alternativă la traiul costisitor din oraș, scrie publicația elenă Gazzetta.

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Ibon Berasategui a decis să își schimbe stilul de viață și să se mute în mediul rural, unde vrea să își construiască propria locuință, în mijlocul naturii. Pentru a-și îndeplini planul, a cumpărat un grajd vechi pe care îl renovează și îl transformă într-o casă.

Tânărul documentează etapele proiectului pe canalul său de YouTube, Crónicas Berasategui, care a strâns peste 3.000 de abonați.

Apa costă 5 euro pe an

Unul dintre principalele avantaje ale vieții în acest sat din Asturias este costul redus al utilităților. Potrivit lui Berasategui, apa costă doar 5 euro pe an.

Nici factura la electricitate nu este la fel de ridicată ca în multe locuințe din orașe. Tânărul oferă exemplul unui vecin care plătește aproximativ 17-18 euro pe lună pentru energie electrică.

Berasategui nu a dezvăluit cât a plătit pentru vechiul grajd. În schimb, a precizat că procedurile necesare pentru schimbarea destinației spațiului, astfel încât acesta să poată fi transformat în locuință, au costat între 10.000 și 15.000 de euro.

Un alt exemplu din sat arată că ridicarea unei case de aproximativ 100 de metri pătrați a costat 140.000 de euro, potrivit relatării publicate de presa din Grecia.

Teama de singurătate l-a făcut să amâne decizia

În prezent, Berasategui locuiește cu chirie în sat, împreună cu prietenul său Axel, un nomad digital care l-a încurajat să părăsească orașul și să își urmeze planul.

Deși își dorea de mai mulți ani să trăiască aproape de natură, teama de singurătate l-a făcut să amâne schimbarea. În cele din urmă, a decis să facă pasul către o viață diferită, departe de aglomerație și de costurile ridicate ale traiului urban.