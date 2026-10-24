Muzeul ASTRA din Sibiu pregătește o nouă platformă dedicată experiențelor gastronomice tradiționale, amenajată în zona Târgului de Țară. Primăria Sibiu ar urma să aloce 800.000 de lei proiectului, printr-un parteneriat cu Complexul Național Muzeal ASTRA. Proiectul va fi discutat de Consiliul Local Sibiu în ședința programată pentru 29 octombrie 2026.

Noua platformă va reuni cinci sisteme tradiționale de gătit, reprezentative pentru regiuni și perioade istorice diferite. Scopul este transformarea gastronomiei tradiționale într-o experiență turistică interactivă, nu doar într-o simplă demonstrație culinară.

Cele cinci sisteme culinare vor reprezenta Mărginimea Sibiului, Sibiul urban, Munții Apuseni, Maramureșul și nordul Olteniei. Fiecare spațiu va utiliza instrumente și vase specifice zonei, inclusiv ceramică tradițională și ustensile realizate din lemn. Rețetele vor fi adaptate sezonului, iar metodele folosite vor urmări particularitățile gastronomice ale fiecărei regiuni reprezentate. „Acestea vor fi funcționale și vor fi conectate cu instrumentarul tradițional specific fiecărei zone propuse”, arată documentația proiectului.

Rețetarul și sezonalitatea preparatelor ar urma să completeze experiența propusă vizitatorilor Muzeului ASTRA.

Pavilion inspirat din arhitectura săsească

Platforma gastronomică va fi protejată de un pavilion inspirat dintr-o construcție vernaculară specifică arhitecturii săsești. Structura va avea stâlpi verticali din stejar, acoperiș în patru ape și învelitoare realizată din șindrilă de lemn. Amenajarea ar urma să permită organizarea evenimentelor gastronomice indiferent de anotimp sau de condițiile meteorologice.

Preparatele vor fi alese în funcție de sezon, astfel încât experiența să păstreze legătura cu calendarul alimentar tradițional.

Documentația proiectului estimează că noua ofertă gastronomică ar putea crește numărul vizitatorilor cu aproximativ 12%. Creșterea vizată include atât publicul din apropierea Sibiului, cât și turiștii veniți din alte localități. Programul este prezentat drept „unic la nivel național”, tocmai prin combinarea gastronomiei cu patrimoniul etnografic funcțional. „Intenția este de a atrage noi categorii de public”, se arată în documentele citate de Turnul Sfatului.

Vizitatorii ar urma să descopere simultan Sibiul urban și România rurală, într-o experiență construită în Dumbrava Sibiului.

Gastronomia, instrument pentru atragerea turiștilor

Muzeul ASTRA are deja o platformă destinată activităților gastronomice, însă aceasta este considerată depășită în forma actuală. Noua investiție pornește și de la observația că experiențele gastronomice autentice atrag tot mai mult publicul turistic. Documentația invocă nevoia unor experiențe „inedite” și autentice, adaptate schimbărilor din comportamentul vizitatorilor și turismului românesc. Suma de 800.000 de lei ar urma să fie utilizată exclusiv pentru cheltuielile prevăzute în devizul proiectului. Banii necheltuiți sau care nu pot fi justificați conform acordului vor trebui restituiți Municipiului Sibiu.

Prin noua platformă, Muzeul ASTRA încearcă să transforme patrimoniul gastronomic într-un motiv suplimentar pentru vizitarea Sibiului. Mâncarea tradițională devine astfel parte din experiența muzeală, alături de arhitectură, meșteșuguri și patrimoniul rural românesc.