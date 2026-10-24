Muzeul ASTRA din Sibiu vrea să atragă turiștii prin mâncare / 800.000 de lei pentru cinci bucătării tradiționale funcționale

24 oct. 2026, FoodLife
Muzeul ASTRA din Sibiu vrea să atragă turiștii prin mâncare / 800.000 de lei pentru cinci bucătării tradiționale funcționale
Sursa foto: muzeulastra.ro
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover
Cuprins
  1. Pavilion inspirat din arhitectura săsească
  2. Gastronomia, instrument pentru atragerea turiștilor

Muzeul ASTRA din Sibiu pregătește o nouă platformă dedicată experiențelor gastronomice tradiționale, amenajată în zona Târgului de Țară. Primăria Sibiu ar urma să aloce 800.000 de lei proiectului, printr-un parteneriat cu Complexul Național Muzeal ASTRA. Proiectul va fi discutat de Consiliul Local Sibiu în ședința programată pentru 29 octombrie 2026.

Noua platformă va reuni cinci sisteme tradiționale de gătit, reprezentative pentru regiuni și perioade istorice diferite. Scopul este transformarea gastronomiei tradiționale într-o experiență turistică interactivă, nu doar într-o simplă demonstrație culinară.

Cele cinci sisteme culinare vor reprezenta Mărginimea Sibiului, Sibiul urban, Munții Apuseni, Maramureșul și nordul Olteniei. Fiecare spațiu va utiliza instrumente și vase specifice zonei, inclusiv ceramică tradițională și ustensile realizate din lemn. Rețetele vor fi adaptate sezonului, iar metodele folosite vor urmări particularitățile gastronomice ale fiecărei regiuni reprezentate. „Acestea vor fi funcționale și vor fi conectate cu instrumentarul tradițional specific fiecărei zone propuse”, arată documentația proiectului.

Rețetarul și sezonalitatea preparatelor ar urma să completeze experiența propusă vizitatorilor Muzeului ASTRA.

Pavilion inspirat din arhitectura săsească

Platforma gastronomică va fi protejată de un pavilion inspirat dintr-o construcție vernaculară specifică arhitecturii săsești. Structura va avea stâlpi verticali din stejar, acoperiș în patru ape și învelitoare realizată din șindrilă de lemn. Amenajarea ar urma să permită organizarea evenimentelor gastronomice indiferent de anotimp sau de condițiile meteorologice.

Preparatele vor fi alese în funcție de sezon, astfel încât experiența să păstreze legătura cu calendarul alimentar tradițional.

Documentația proiectului estimează că noua ofertă gastronomică ar putea crește numărul vizitatorilor cu aproximativ 12%. Creșterea vizată include atât publicul din apropierea Sibiului, cât și turiștii veniți din alte localități. Programul este prezentat drept „unic la nivel național”, tocmai prin combinarea gastronomiei cu patrimoniul etnografic funcțional. „Intenția este de a atrage noi categorii de public”, se arată în documentele citate de Turnul Sfatului.

Vizitatorii ar urma să descopere simultan Sibiul urban și România rurală, într-o experiență construită în Dumbrava Sibiului.

Gastronomia, instrument pentru atragerea turiștilor

Muzeul ASTRA are deja o platformă destinată activităților gastronomice, însă aceasta este considerată depășită în forma actuală. Noua investiție pornește și de la observația că experiențele gastronomice autentice atrag tot mai mult publicul turistic. Documentația invocă nevoia unor experiențe „inedite” și autentice, adaptate schimbărilor din comportamentul vizitatorilor și turismului românesc. Suma de 800.000 de lei ar urma să fie utilizată exclusiv pentru cheltuielile prevăzute în devizul proiectului. Banii necheltuiți sau care nu pot fi justificați conform acordului vor trebui restituiți Municipiului Sibiu.

Prin noua platformă, Muzeul ASTRA încearcă să transforme patrimoniul gastronomic într-un motiv suplimentar pentru vizitarea Sibiului. Mâncarea tradițională devine astfel parte din experiența muzeală, alături de arhitectură, meșteșuguri și patrimoniul rural românesc.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

FoodLife
19 oct.
Carnea și peștele „imprimate” 3D ar putea ajunge în magazinele din SUA / Sunt făcute din ingrediente obișnuite, dar textura este construită strat cu strat / Ce spun specialiștii despre beneficii și necunoscute
Carnea și peștele „imprimate” 3D ar putea ajunge în magazinele din SUA / Sunt făcute din ingrediente obișnuite, dar textura este construită strat cu strat / Ce spun specialiștii despre beneficii și necunoscute
FoodLife
19 oct.
Cum îți dai seama că făina nu mai este bună / Insectele nu sunt singurul semn, există mai multe indicii care pot arăta că trebuie aruncată
Cum îți dai seama că făina nu mai este bună / Insectele nu sunt singurul semn, există mai multe indicii care pot arăta că trebuie aruncată
FoodLife
18 oct.
FOTO Festivalul Păturatei de la Ciacova. Tradiția culinară bănățeană care merită redescoperită
FOTO Festivalul Păturatei de la Ciacova. Tradiția culinară bănățeană care merită redescoperită
FoodLife
18 oct.
FOTO | Tai ciuperca sau o scoți întreagă din pământ? / Cum se culeg și se păstrează corect ciupercile de pădure / Florin Bustan explică de ce coșul de nuiele este cea mai bună alegere
FOTO | Tai ciuperca sau o scoți întreagă din pământ? / Cum se culeg și se păstrează corect ciupercile de pădure / Florin Bustan explică de ce coșul de nuiele este cea mai bună alegere
FoodLife
17 oct.
FOTO | Cât costă un kilogram de ciuperci din pădure și de ce diferă atât de mult prețurile / Florin Bustan: „Abundența, specia și calitatea fac diferența”
FOTO | Cât costă un kilogram de ciuperci din pădure și de ce diferă atât de mult prețurile / Florin Bustan: „Abundența, specia și calitatea fac diferența”
Recomandări
Mediafax
Meniu accesibil la un restaurant Michelin la mai puțin de 40 de euro. Unde este situat?
G4Media
SURSE | O studentă ar fi abandonat facultatea după ce ar fi fost violată de două ori de Alexandru Toader/ Alte șase tinere, victime în dosarul în care profesorul e acuzat de 11 infracțiuni
Economedia
Analiză | Cât investește statul în noile stadioane din România: zeci de proiecte, arene de sute de milioane de euro și stadiul lucrărilor
Mediafax Italia
„Papanași sau babà?” Duelul dulce lansat de un italian îndrăgostit de România
Mediafax Spania
Produsul perfect pentru cină sau ca aperitiv. Costă MAI PUȚIN de 3 euro...
CSID
Ce aparat din bucătărie consumă cel mai mult curent? Frigiderul nu este singurul care îți poate crește factura
CSID
Sejur gratuit la băi pentru unii pensionari, în 2026! Cine poate primi cazare, trei mese pe zi și tratament balnear prin Casa de Pensii

Cele mai noi articole

VIDEO | Connaisseur fără ifose (Ep. 101): Masterclass dedicat pelinului, băutura tradițională pe bază de vin, organizat pe 8 noiembrie, la București
VIDEO | Connaisseur fără ifose (Ep. 101): Masterclass dedicat pelinului, băutura tradițională pe bază de vin, organizat pe 8 noiembrie, la București
VIDEO | Ciprian Dincă: Taxele au lovit puternic micii producători / „Consumatorii cred că prețurile au crescut din cauza adaosului. Banii aceia se duc la stat”
VIDEO | Ciprian Dincă: Taxele au lovit puternic micii producători / „Consumatorii cred că prețurile au crescut din cauza adaosului. Banii aceia se duc la stat”
VIDEO | „DISPUTANDUM, un podcast despre gusturi cu Cosmin Dragomir” (Episodul 15): Irinel Nicoară, Valori Nutriționale: „Majoritatea meniurilor pentru copii din restaurante sunt nesănătoase” / Ce capcane se ascund în preparatele din restaurante
VIDEO | „DISPUTANDUM, un podcast despre gusturi cu Cosmin Dragomir” (Episodul 15): Irinel Nicoară, Valori Nutriționale: „Majoritatea meniurilor pentru copii din restaurante sunt nesănătoase” / Ce capcane se ascund în preparatele din restaurante
VIDEO | De ce târgurile încă au un avantaj în fața cumpărăturilor online / „Ești la o palmă distanță de producător, îi auzi povestea și îi guști produsul”
VIDEO | De ce târgurile încă au un avantaj în fața cumpărăturilor online / „Ești la o palmă distanță de producător, îi auzi povestea și îi guști produsul”
VIDEO | România are nevoie de o lege a produsului artizanal? / Ciprian Dincă: Ar delimita clar artizanatul de produsele „naturale” sau industriale
VIDEO | România are nevoie de o lege a produsului artizanal? / Ciprian Dincă: Ar delimita clar artizanatul de produsele „naturale” sau industriale