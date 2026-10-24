O specie spectaculoasă de ciupercă, ce poate ajunge la aproximativ jumătate de metru înălțime și la peste două kilograme, a fost identificată în pădurile din provincia Yunnan, în sud-vestul Chinei. Noua specie a fost denumită Dianjunus rex și aparține unei familii de ciuperci ale cărei origini sunt plasate imediat după dispariția dinozaurilor.

Descoperirea a fost făcută în timpul unor cercetări desfășurate în 2024 și 2025, iar rezultatele au fost publicate pe 28 septembrie 2026 în revista științifică Frontiers in Fungal Biology, potrivit CNN.

Dianjunus rex se remarcă în primul rând prin dimensiunile sale neobișnuite. Structurile reproducătoare ale ciupercii, denumite stromate, sunt verticale, cărnoase și au o culoare galben-pal. Acestea pot ajunge la aproximativ 50 de centimetri înălțime, o dimensiune comparabilă cu aceea a unei valize de cabină. Unele exemplare pot avea o greutate de aproape 2,2 kilograme.

Numele speciei face trimitere la Tyrannosaurus rex, unul dintre cei mai cunoscuți dinozauri carnivori, tocmai datorită dimensiunilor neobișnuite ale ciupercii.

Localnicii o cunoșteau înaintea cercetătorilor

Deși specia a fost descrisă recent de oamenii de știință, locuitorii din zonă o observaseră de mai mult timp. Fermierii văzuseră structurile cărnoase, asemănătoare unor degete uriașe, crescând în grupuri în jurul unui copac mort. Unii dintre localnici chiar gustaseră ciuperca și nu raportaseră efecte negative după consum. Acest lucru nu înseamnă însă că specia poate fi considerată comestibilă. Cercetătorii avertizează că Dianjunus rex nu a fost testată pentru identificarea unor eventuale substanțe toxice. Prin urmare, specialiștii nu recomandă consumarea ei până când nu vor exista suficiente date privind siguranța alimentară.

Descoperirea a ajuns în atenția cercetătorilor după ce un localnic, intrigat de aspectul neobișnuit al ciupercii, le-a trimis mai multe fotografii. Imaginile au atras imediat atenția specialiștilor, care au realizat că ar putea fi vorba despre o specie necunoscută până atunci.

Cercetările ulterioare au confirmat că exemplarele aparțineau unei specii distincte, care nu fusese descrisă anterior de oamenii de știință.

O familie de ciuperci apărută după dispariția dinozaurilor

Dianjunus rex aparține unei familii de ciuperci ale cărei origini evolutive sunt asociate perioadei de după marea extincție de la sfârșitul Cretacicului. Evenimentul s-a produs în urmă cu aproximativ 66 de milioane de ani și a dus la dispariția dinozaurilor non-aviari. Aproximativ 75% dintre speciile de plante și animale de pe Pământ au dispărut în timpul acelei extincții. În perioada care a urmat, organismele supraviețuitoare au continuat să evolueze și să ocupe noi nișe ecologice.

Familia din care face parte Dianjunus rex este asociată acestei etape importante din evoluția vieții pe Pământ. Legătura evolutivă nu înseamnă însă că exemplarele descoperite în China au o vechime de milioane de ani. Vechimea se referă la originile familiei de ciuperci din care face parte noua specie.