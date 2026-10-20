Un fruct puțin cunoscut în Europa atrage tot mai mult atenția datorită combinației neobișnuite dintre aspect și gust. Asimina, cunoscută în engleză sub numele de „pawpaw”, seamănă la exterior cu un mango, însă pulpa sa cremoasă are arome care amintesc de banană și vanilie, potrivit Observator News, care citează publicația franceză Journal des Femmes.

Fructul provine din estul Statelor Unite și este produs de arborele Asimina triloba, din familia Annonaceae. Are, de regulă, între 5 și 15 centimetri lungime, formă ovală și coajă verde, care capătă nuanțe gălbui pe măsură ce se coace.

Pulpa este cremoasă, iar semințele sunt mari și negre

La interior, asimina are o pulpă moale și cremoasă, în care se găsesc semințe mari, plate și negre. Aroma sa este descrisă drept dulce, cu note de banană și vanilie.

Numele de „pawpaw” poate crea confuzie, însă fructul nu este înrudit cu papaya. Asimina este originară din America de Nord și a fost consumată acolo de mult timp, chiar dacă pentru o perioadă a rămas în afara circuitului comercial important. În ultimii ani, interesul pentru acest fruct a crescut în Statele Unite. Pulpa este folosită în milkshake-uri și smoothie-uri, dar și în brioșe, deserturi sau chiar în anumite sortimente de bere.

De ce este atât de greu de găsit în magazine

Principalul obstacol în comercializarea pe scară largă a asiminei este durata redusă de păstrare. Fructul este delicat după coacere și suportă greu transportul pe distanțe mari. Din această cauză, nu se pretează la fel de bine ca alte fructe la lanțurile comerciale lungi și la transportul internațional.

În Franța, de exemplu, arborele este încă cultivat mai ales în scop decorativ, iar plantațiile destinate producției de fructe sunt puține. De aceea, asimina ajunge rar pe rafturile supermarketurilor europene.

Arborele suportă temperaturi foarte scăzute

Asimina are însă o caracteristică interesantă pentru cultivatorii europeni. Potrivit sursei citate, arborele poate suporta temperaturi cuprinse între aproximativ -25 și 40 de grade Celsius, ceea ce îl face adaptabil unor regiuni climatice foarte diferite. Planta are și o anumită rezistență naturală la numeroși dăunători, caracteristică ce poate reduce necesarul de tratamente cu insecticide.

Tocmai aceste particularități, alături de aroma neobișnuită a fructului, ar putea transforma asimina într-o cultură de nișă mai interesantă și pentru producătorii europeni, chiar dacă fragilitatea fructelor rămâne principalul obstacol pentru comercializarea lor pe scară largă.