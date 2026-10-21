Cooperativa agricolă Csengő, din comuna Frumoasa, județul Harghita, a fost înființată în 2010, într-o perioadă în care prețul laptelui era foarte scăzut, iar fermierii locali aveau dificultăți în valorificarea producției. În prezent, cooperativa procesează zilnic între 5.000 și 6.000 de litri de lapte provenit de la producătorii din zonă și urmărește să își extindă prezența pe piața românească.

Fabrica de lactate Szépvízi, denumire care se traduce prin „din Frumoasa”, este un exemplu de inițiativă locală prin care comunitatea susține agricultura pe termen lung. Prin structurile composesorale din zonă, comunitatea a ales să investească în capacități de procesare a laptelui de vacă și în producția de lactate cu valoare adăugată.

Gama de produse include brânzeturi proaspete și maturate, unt, iaurturi și alte specialități pe bază de lapte de vacă. Procesarea locală permite valorificarea materiei prime provenite de la fermierii din comunitate și dezvoltarea unei activități economice legate direct de creșterea animalelor.

De ce a fost înființată cooperativa în 2010

Șandor Palyi, reprezentantul cooperativei Csengő, a explicat că inițiativa a pornit din nevoia fermierilor de a găsi o soluție comună pentru comercializarea laptelui, într-un moment în care prețurile de pe piață nu le permiteau să își valorifice eficient producția.

„Ne-am gândit să facem o cooperativă unde fermierii locali să aducă laptele. Ne-am adaptat la situație. Prețul laptelui era foarte, foarte scăzut”, a declarat Șandor Palyi, în cadrul evenimentului Artisan Food Market.

De la înființarea din 2010 și până în prezent, cooperativa a dezvoltat o activitate de procesare bazată pe laptele furnizat de fermierii locali. În 2026, volumul procesat zilnic a ajuns la aproximativ 5.000-6.000 de litri, potrivit reprezentantului organizației.

Produsele cooperativei, în căutarea unei piețe mai largi

Unul dintre obiectivele cooperativei este să își consolideze prezența pe piața din România, prin colaborări cu sectorul HoReCa și cu magazinele.

Șandor Palyi a subliniat că dezvoltarea comercială rămâne o direcție importantă pentru cooperativă, care încearcă să susțină în continuare producția locală și să găsească noi canale de distribuție.