Duminica Floriilor, sărbătorită cu o săptămână înainte de Paște, marchează intrarea lui Iisus Hristos în Ierusalim. Este una dintre cele mai importante sărbători creștine și simbolizează începutul Săptămânii Patimilor. Totodată, Floriile au și o puternică semnificație populară, fiind asociate cu renașterea naturii și celebrând persoanele care poartă nume de flori.

Dar Sărbătoarea Floriilor aduce în prim-plan nu doar simbolistica religioasă, ci și o legătură specială cu natura. Deși tradițiile culinare asociate cu Duminica Floriilor nu includ consumul de flori comestibile, simbolistica acestei sărbători este strâns legată de natură, renaștere și începutul primăverii. Floriile marchează momentul în care vegetația revine la viață, iar florile devin un simbol al reînnoirii și al speranței. În acest context, de ce să nu vorbim și despre utilizarea florilor comestibile în gastronomie? De fapt, puțini știu că există o mulțime de flori care sunt chiar comestibile. Folosite încă din Antichitate, revin în tendințe și sunt integrate în salate, deserturi sau băuturi.

Flori comestibile/otrăvitoare

Specialiștii în nutriție și gastronomie atrag atenția că nu toate florile sunt sigure pentru consum. Există însă numeroase varietăți care pot fi consumate fără riscuri și care aduc beneficii nutriționale.

Printre cele mai cunoscute flori comestibile se numără trandafirul (petalele), panseluțele și violetele, floarea de borago, lavanda, hibiscusul, iasomia, florile de soc, florile de dovleac și dovlecel, gălbenelele, condurașii, florile de mentă, busuioc sau cimbru. Acestea sunt apreciate pentru aromele delicate și pentru conținutul de antioxidanți, vitamine și uleiuri esențiale. Unele pot avea efect calmant sau digestiv, fiind utilizate inclusiv în ceaiuri (lavanda de exemplu).

În contrast, există flori care pot fi periculoase pentru sănătate. Printre cele mai cunoscute se numără narcisele, lalelele, lăcrămioarele, leandrul, degețelul (Digitalis). Acestea conțin substanțe toxice care pot provoca reacții severe. Specialiștii recomandă consumul exclusiv al florilor provenite din surse sigure, netratate chimic.

Ce recomandă chef Cătălin Petrescu

Preparatele cu flori pot aduce un plus de culoare și rafinament mesei de sărbători. De la aperitive ușoare sau salate, până la băuturi tradiționale, utilizarea lor este din ce în ce mai populară.

Chef Cătălin Petrescu a împărtășit cu noi o rețetă de salata de microplante și flori comestibile, pe care obișnuia să o prepare la restaurantul lui. „Florile comestibile sunt apreciate atât pentru valoarea lor nutritivă, cât și pentru aspect”, a precizat el.

El a prezentat o rețetă cu flori de Borago, care au un aspect deosebit în salate și oferă o delicatețe aparte preparatului. Denumită și limba mielului, floarea provine de la planta Borago officinalis și este comestibilă, fiind foarte apreciată în gastronomie și fitoterapie. Borago are flori mici, albastre, în formă de stea, foarte decorative. Planta are frunze ușor păroase și un aspect rustic, fiind des întâlnită în grădini sau culturi spontane. Florile au un gust delicat, ușor dulceag, cu note care amintesc de castravete. Din acest motiv, sunt folosite frecvent în salate, băuturi sau ca decor pentru preparate. Florile sunt cele mai utilizate în bucătărie, deoarece sunt mai fine și mai plăcute la gust, dar și frunzele tinere sunt folosite adesea.

Iată rețeta pe care o propune chef Cătălin Petrescu, însă cantitățile rămân al aprecierea fiecăruia.

Ingrediente:

Flori de Borago

Panseluțe

Microplante Mix ( ridiche roșie, năut, mizuna )

Avocado

Pentru dressing:

Sos de soia

Ulei de susan

Ulei Măsline

Zeamă de lime sau Yuzu

Miere

Ghimbir ras

Usturoi

Ardei iute roșu

Se emulsionează sosul și se amestecă cu salata.

„Salata este extrem de benefică nutrițional, atât din proprietățile microplantelor cât și de la flori care sunt pline de antioxidanți. Efectul vizual este maxim, culori vii, care atrag atenția imediat”, a explicat el. „Poate merge pe varianta vegană, dar și pe o varianta în care o poți acompania cu niște creveți crocanți sau altă carne fină”, a mai precizat el.

Flori de dovleac umplute și prăjite

Dar și florile de dovleac sunt comestibile și se prepară chair foarte ușor, fiind un deliciu. Rețeta face parte din tradiția culinară mediteraneană, fiind răspândită în mai multe regiuni. Cea mai cunoscută origine este în Italia, unde preparatul este celebru sub numele de „fiori di zucca”.

Ingrediente pentru 3-4 porții:

12-15 flori de dovleac

150 g brânză (telemea sau ricotta)

1 ou

80 g făină

100 ml apă minerală

2 g sare

piper, după gust

300 ml ulei pentru prăjit

Mod de preparare:

Florile de dovleac se spală delicat și se îndepărtează pistilul. Brânza se amestecă cu oul și piperul. Cu această compoziție se umplu florile, care se închid ușor la capăt. Separat, se prepară un aluat din făină, apă minerală și sare. Consistența trebuie să fie ușor fluidă, ca pentru clătite. Se încinge uleiul într-o tigaie. Florile umplute se trec prin aluat și se prăjesc până devin aurii. Se scot pe hârtie absorbantă.