La doar zece kilometri de Lugoj și aproximativ 70 de kilometri de Timișoara, o casă tradițională din satul Jurești va găzdui, pentru al treilea an consecutiv, un Banat Brunch, eveniment dedicat promovării gastronomiei și tradițiilor locale.

Gazdele ediției de duminică, 28 iunie, sunt Rosana și Neluțu Căpraru, alături de fiicele lor, Alecsia și Maia. O familie de artiști cu rădăcini adânci în Banat, care demonstrează că viața la sat poate fi mai frumoasă decât ritmul alert al orașului. Proiectul lor poartă numele „Casa cu Flori” și este un omagiu adus bunicilor și patrimoniului rural.

O casă moștenită, transformată într-un loc al tradițiilor

„Ideea a pornit de la căsuța bunicilor, pe care am moștenit-o. În plină pandemie, această casă a venit ca un dar. Am avut timpul necesar să ne dedicăm locului, departe de aglomerația orașului. Am restaurat și am renovat, dar am păstrat toate lucrurile de valoare pe care ni le-au lăsat bunicii: mobila veche, covorul țesut de bunica, uneltele bunicului, care sunt acum expuse în casă și în curte.

Bunica iubea enorm florile și o chema chiar Floare. Grădina ei era plină de flori, iar eu am încercat să recreez acea poveste. Astăzi avem peste 200 de tufe de trandafiri de dulceață și multe alte specii de flori. Pornind de la rețetele vechi, am creat produse noi, colorate și aromate, toate realizate artizanal, în casă”, a declarat Rosana Căpraru pentru G4Food.

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Siropuri și dulcețuri din florile grădinii și din flora spontană

Gospodăria familiei Căpraru se află la marginea pădurii și se întinde pe aproape 2.000 de metri pătrați. Pe lângă pomii și arbuștii fructiferi, grădina abundă în flori din care sunt preparate siropuri, dulcețuri, lichioruri și ceaiuri.

Printre băuturile răcoritoare se numără socata, trandafirata, limonada cu mentă, busuioc și cimbrișor sau limonada din flori de salcâm ori din liliac.

„Am început cu siropul, dulceața, lichiorul și ceaiul de trandafir. Apoi au urmat teiul, socul, salcâmul, păpădia și multe alte plante. Folosim inclusiv salvia sălbatică, o plantă aproape uitată, pe care bătrânii o întrebuințau foarte des. Din ea obținem un sirop cu o culoare spectaculoasă și o aromă intensă.

Facem și siropuri din plante medicinale – mușețel, pătlagină, mentă sălbatică, busuiocul cerbului sau cimbrișor –, toate culese din grădină ori de pe dealurile din jur. Iubesc foarte mult macul. Din aproape orice floare din care se poate face sirop, se poate prepara și dulceață. Avem dulceață de trandafir, soc, salcâm sau salcie, ideale pentru gogoși, clătite și prăjituri”, spune Rosana Căpraru.

Socata, gustul copilăriei

Pentru generațiile care au copilărit înainte de 1989, socata rămâne unul dintre cele mai iubite răcoritoare ale verii. Florile de soc erau puse în borcane mari cu apă, zahăr și lămâie, apoi lăsate câteva zile la soare pentru fermentare.

„Există foarte multe rețete de socată și fiecare gospodină are secretul ei. Bunicii noștri o preparau în două feluri. Prima variantă era cea clasică, lăsată la macerat trei zile în borcan, la soare. Dacă voiai să fie ușor acidulată, o mai lăsai încă o zi. Dar pentru că socul înflorește doar o perioadă scurtă, facem și sirop macerat la rece. Florile stau 48 de ore în apă cu lămâie, la rece, după care lichidul aromat se strecoară și se amestecă cu zahăr. Astfel obținem un sirop care se păstrează șase-șapte luni și are un parfum mult mai intens”, explică Rosana Căpraru.

Meniu cu preparate autentice bănățene

Banat Brunch-ul de la Jurești începe duminică, de la ora 11.00, iar oaspeții vor putea degusta preparate realizate după rețete tradiționale, folosind ingrediente locale și produse pregătite integral în gospodărie.

Pe Platoul Țăranului se vor regăsi șuncă, cârnați afumați, cartaboș, caș, telemea, slănină, jumări, șorici și ceapă roșie, alături de salată de vinete, salată de păstârnac, salată de conopidă, salată de fasole verde și pâine de casă cu untură, boia și ceapă.

La felul principal vor fi servite ciorbă de buruieni cu leurdă și urzici, dreasă cu smântână de casă, paste de casă cu cartofi și boia dulce – unul dintre preparatele reprezentative ale Banatului –, ceaun, varză călită cu afumătură, mămăligă și murături de casă. Legumele proaspete – ridichi, ceapă verde, usturoi verde, morcovi, roșii, castraveți și salată – provin din grădina familiei.

La desert, participanții vor putea gusta păturată cu mac, nucă, brânză dulce, cacao și scorțișoară, unul dintre deserturile emblematice ale Banatului și Ardealului, precum și gogoși pufoase servite cu dulcețuri de casă: de vișine, piersici, caise, căpșuni, trandafiri, nuci verzi, fructe de soc, gogonele, smochine și multe altele, în funcție de sezon.