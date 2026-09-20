Proteinele nu trebuie consumate în cantități exagerate, însă distribuirea lor între mesele zilei poate fi importantă. La fel de mult contează sursele din care provin.

Noile recomandări alimentare din Statele Unite acordă proteinelor o atenție mai mare decât versiunile precedente. Ghidul alimentar american pentru perioada 2025-2030 recomandă un consum zilnic de 1,2-1,6 grame de proteine pentru fiecare kilogram de greutate corporală. Pentru o persoană de 60 de kilograme, aceasta înseamnă aproximativ 72-96 de grame zilnic. La 70 de kilograme, cantitatea ajunge la aproximativ 84-112 grame. Dar trebuie consumate proteine la fiecare masă?

Proteinele sunt mai bine distribuite pe parcursul zilei

Dieteticianul Grace A. Derocha, purtător de cuvânt al Academy of Nutrition and Dietetics, explică pentru Verywell Health că proteinele ar trebui distribuite între mesele zilei. Organismul nu utilizează la fel de eficient proteinele atunci când întreaga cantitate este consumată într-o singură masă. Din acest motiv, includerea unei surse de proteine la fiecare masă poate reprezenta o strategie mai potrivită. Aceasta nu înseamnă însă că trebuie consumate cantități foarte mari. Dacă alimentația furnizează deja suficiente proteine, depășirea necesarului organismului nu aduce automat beneficii suplimentare.

- articolul continuă mai jos -

Necesarul individual diferă în funcție de vârstă, stilul de viață și starea generală de sănătate. Nivelul de activitate fizică și anumite afecțiuni pot modifica, de asemenea, necesarul unei persoane.

Proteinele nu înseamnă doar carne

Specialistul recomandă diversificarea surselor de proteine, nu concentrarea exclusivă asupra cărnii. Peștele, carnea de pasăre, ouăle și produsele lactate pot furniza proteine de calitate. În alimentație pot fi incluse însă și fasolea, mazărea, lintea, nucile și semințele.

Prezența proteinelor în farfurie nu trebuie să ducă la eliminarea altor alimente nutritive. Fructele, legumele, cerealele integrale și alimentele bogate în fibre rămân componente importante ale unei diete echilibrate.

Derocha atrage atenția și asupra unei posibile contradicții din noile recomandări americane. Unele alimente bogate în proteine pot furniza simultan cantități importante de grăsimi saturate. Printre exemple se numără carnea roșie și anumite produse lactate integrale. În același timp, recomandările americane mențin limita grăsimilor saturate la maximum 10% din aportul caloric zilnic.

Dieteticianul subliniază că înlocuirea grăsimilor saturate cu grăsimi nesaturate poate contribui la reducerea colesterolului și a riscului cardiovascular. Prin urmare, simpla creștere a cantității de proteine nu garantează o alimentație mai sănătoasă. Contează atât sursa proteinelor, cât și alimentele care le însoțesc.

Dieta trebuie privită în ansamblu

Principiile unei alimentații sănătoase rămân relativ simple, chiar dacă recomandările nutriționale se modifică periodic. O dietă echilibrată presupune mai multe fructe și legume, cereale integrale și suficiente fibre. În același timp, ar trebui limitate alimentele ultraprocesate și produsele bogate în zahăr, sare și grăsimi saturate.

Derocha recomandă ca alimentația să rămână realistă și adaptată fiecărei persoane. Preferințele culinare, tradițiile, disponibilitatea alimentelor și bugetul contează atunci când construim un meniu sustenabil. Concluzia este că proteinele pot avea loc la fiecare masă, fără să devină singurul obiectiv alimentar. Mai importantă este distribuirea lor echilibrată și alegerea unor surse cât mai variate.