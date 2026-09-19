Cântarul poate arăta dimineața o greutate, iar seara una considerabil mai mare. Diferența nu înseamnă neapărat că ne-am îngrășat. Fluctuațiile greutății în cursul aceleiași zile sunt normale și pot avea numeroase explicații. Alimentele și lichidele consumate, retenția de apă, exercițiile fizice și hormonii influențează valoarea afișată de cântar.

Unul dintre motivele cele mai simple este chiar cantitatea de alimente și lichide consumată. Dacă ne cântărim imediat după masă, valoarea va fi mai mare decât înainte. Alimentele și băuturile au o greutate proprie și rămân temporar în tractul digestiv. Această creștere nu reprezintă o acumulare echivalentă de țesut adipos. Greutatea se modifică pe măsură ce alimentele sunt digerate, iar organismul elimină reziduurile și lichidele, arată Verywellhealth.

Sarea și carbohidrații pot favoriza retenția de apă

Compoziția meselor poate influența, la rândul său, ceea ce vedem pe cântar. Alimentele bogate în sodiu pot determina organismul să rețină mai multă apă. Un efect asemănător poate apărea după consumul alimentelor bogate în carbohidrați rafinați sau zaharuri adăugate.

Organismul poate reține suplimentar apă pentru procesele implicate în digestia și utilizarea nutrienților. Prin urmare, o masă foarte sărată sau bogată în carbohidrați poate fi urmată de o creștere temporară a greutății.

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Și sportul poate modifica temporar greutatea

Exercițiile fizice pot face ca numărul afișat de cântar să se deplaseze în ambele direcții. După un antrenament intens, greutatea poate scădea temporar din cauza transpirației și pierderii de lichide. Ulterior, organismul poate reține apă pentru procesele de refacere și dezvoltare musculară. Astfel, o creștere temporară după antrenament nu înseamnă neapărat că exercițiile fizice au avut efectul opus celui dorit.

Hormonii și medicamentele au un rol important

Modificările hormonale pot influența echilibrul lichidelor din organism și, implicit, greutatea corporală. Estrogenul, progesteronul, cortizolul și aldosteronul sunt printre hormonii asociați cu retenția sodiului și a apei. Fluctuațiile hormonale pot deveni deosebit de relevante în perioada menopauzei. Schimbările apărute atunci pot modifica modul în care organismul reglează lichidele. Așadar, o schimbare rapidă observată pe cântar poate reflecta apa reținută, nu o modificare reală a cantității de grăsime corporală.

Și tratamentele medicamentoase pot modifica temporar greutatea prin retenția de apă. Specialiștii menționează anumite antibiotice, antiinflamatoare nesteroidiene și inhibitoare ale enzimei de conversie a angiotensinei. Pe listă se mai află steroizii, nitrații, contraceptivele și insulina.

Astfel, după începerea unui nou tratament poate apărea o creștere temporară a greutății. În unele situații, organismul se adaptează ulterior, iar această modificare dispare.

Când variațiile greutății pot indica o problemă

Cele mai multe fluctuații zilnice sunt normale, însă există și situații care necesită atenție. O creștere rapidă poate fi provocată de edem, adică acumularea excesivă de lichide în țesuturi. Edemul provoacă umflături și poate apărea în contextul unor probleme medicale importante, inclusiv afecțiuni cardiace sau renale.

În sens opus, o scădere bruscă poate apărea în timpul unei boli. Diareea severă și vărsăturile pot provoca deshidratare și o reducere rapidă a greutății.

Umflăturile persistente sau semnele de deshidratare care nu dispar justifică o discuție cu medicul.

Când este cel mai bine să ne cântărim

Compararea greutății măsurate în momente diferite ale aceleiași zile poate oferi o imagine înșelătoare. Pentru rezultate comparabile, cântărirea poate fi făcută dimineața, după folosirea toaletei și înainte de micul dejun. Dacă acest lucru nu este posibil, important este ca măsurarea să fie făcută aproximativ la aceeași oră în fiecare zi.

Cercetările sugerează că monitorizarea regulată poate ajuta unele persoane în controlul greutății. Cântărirea foarte frecventă poate avea însă și efecte nedorite. Creșterile temporare sau stagnarea pot provoca frustrare și pot afecta percepția asupra progresului. Pentru unele persoane, preocuparea excesivă pentru cântar poate favoriza inclusiv comportamente alimentare nesănătoase.

În concluzie, cântarul nu măsoară doar schimbările cantității de grăsime corporală. El reflectă simultan apa, alimentele și lichidele consumate, precum și numeroase procese fiziologice. Tocmai de aceea, tendința observată în timp este mai relevantă decât diferența dintre două cântăriri făcute în aceeași zi.