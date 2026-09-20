Trei persoane au fost găsite, duminică, în stare de inconştienţă într-un beci al unei gospodării din localitatea Odaia Bogdana, comuna Fălciu, existând suspiciunea că s-ar fi intoxicat cu dioxid de carbon, transmite Agerpres, preluat de G4Media.

La misiunea de salvare au fost trimise mai multe echipaje aparţinând cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vaslui şi Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Vaslui.