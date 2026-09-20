Trei persoane, găsite inconștiente într-un beci din Vaslui/ Posibilă intoxicație cu gazele produse de fermentarea vinului

20 sept. 2026, Articole / Reportaje
Trei persoane, găsite inconștiente într-un beci din Vaslui/ Posibilă intoxicație cu gazele produse de fermentarea vinului
Foto Unsplash
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Trei persoane au fost găsite, duminică, în stare de inconştienţă într-un beci al unei gospodării din localitatea Odaia Bogdana, comuna Fălciu, existând suspiciunea că s-ar fi intoxicat cu dioxid de carbon, transmite Agerpres, preluat de G4Media.

La misiunea de salvare au fost trimise mai multe echipaje aparţinând cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vaslui şi Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Vaslui.

„La Odaia Bogdana, trei persoane au fost găsite inconştiente într -un beci unde era vinul pus la fiert în recipiente. Au fost trimise o ambulanţă TIM cu medic de la Vaslui, două ambulanţe SAJ B2 cu asistent medical de la Murgeni şi Bârlad şi o ambulanţă B2 de la ISU Huşi. Au fost găsite trei victime, un bărbat în vârstă de 76 de ani şi o femeie de 72 de ani, ambii în comă profundă şi un bărbat de 40 de ani în stop cardiorespirator. Acesta din urmă a fost momentan resuscitat cu succes de primul echipaj ajuns”, a declarat purtătorul de cuvânt al SAJ Vaslui, Daniel Ungureanu.

 

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