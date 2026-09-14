De ce unele mâncăruri sunt mai bune a doua zi. Ce se întâmplă, de fapt, peste noapte în frigider

Ciorba, tocănița, curry-ul sau sarmalele par uneori să aibă un gust mai bun după ce au stat o noapte la frigider. Sosul pare mai legat, condimentele mai bine integrate, iar aromele mai așezate. Uneori nu este doar o impresie: timpul poate schimba într-adevăr gustul și textura unui preparat. Dar asta nu înseamnă că orice mâncare devine automat mai gustoasă după o zi.

Potrivit PBS NewsHour, procesele care influențează gustul nu se opresc în momentul în care luăm mâncarea de pe foc. Pe măsură ce preparatul se răcește și stă, moleculele aromatice se pot redistribui, iar unele dintre ele interacționează cu grăsimile din mâncare.

Aromele nu se opresc atunci când stingem aragazul

Este ușor să ne imaginăm că mâncarea este „gata” în momentul în care o luăm de pe foc. În realitate, schimbările care îi influențează gustul și textura pot continua și după gătire.

În cazul supelor, tocănițelor și al altor preparate cu sos, ingredientele stau mai mult timp în contact unele cu celelalte. Aromele se pot transfera între ingrediente, într-un proces asemănător, într-o anumită măsură, cu marinarea.

Washington Post explică faptul că există două locuri în care pot apărea schimbări care fac un preparat să aibă un gust diferit a doua zi: în mâncarea propriu-zisă și în persoana care o gustă.

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Unul dintre fenomenele importante este redistribuirea aromelor. În preparatele lichide sau cu sos, compușii proveniți din diferite ingrediente au mai mult timp să se răspândească și să se combine.

În cazul condimentelor, procesul este și mai interesant. Multe dintre moleculele aromatice ale condimentelor pot interacționa cu grăsimile dintr-un preparat. În timp, acest lucru poate face ca aromele să fie percepute mai intens și mai uniform.

De aici apare senzația că un sos, un curry sau o tocăniță are un gust mai „legat” a doua zi: aromele care inițial puteau părea distincte ajung să se combine într-un profil mai omogen.

De ce ciorba și tocănița pot părea mai gustoase

Preparatele cu mult lichid sunt printre cele mai bune exemple.

BBC Science Focus explică faptul că apa liberă dintr-un preparat poate pătrunde în amidon și poate transporta cu ea compuși care dau gust. Publicația dă exemplul unei supe de mazăre cu șuncă: pe măsură ce preparatul stă, amidonul din mazăre poate absorbi mai mult din gustul provenit din supa de șuncă.

Și carnea trece prin schimbări care pot influența textura. Colagenul din carne se transformă în gelatină la temperaturi ridicate. După răcire, gelatina se întărește, iar la reîncălzire se topește din nou, contribuind la senzația mai catifelată a preparatului.

Acesta este unul dintre motivele pentru care tocănițele, sosurile cu carne și alte preparate gătite lent pot avea o textură diferită după ce au stat peste noapte.

Nu este însă vorba despre o regulă universală. Unele preparate chiar beneficiază de aceste schimbări, în timp ce altele își pot pierde exact textura care le făcea plăcute când erau proaspete.

Și condimentele se „așază”

Poate cea mai ușor de observat schimbare apare la preparatele condimentate.

Un curry sau o tocăniță poate părea în prima zi mai intensă, mai picantă sau mai „aspră”. A doua zi, aceleași arome pot părea mai bine integrate.

Un exemplu este curry-ul. Chef-ul Vikram Sunderam, citat de The Washington Post, explică de ce același preparat poate avea un gust diferit a doua zi: „Când îl guști chiar în ziua respectivă, chiar dacă l-ai gătit bine, încă pare puțin aspru pentru gust. Dar când îl mănânci a doua zi, aromele se combină și se maturizează și nu mai sunt la fel de puternice.”

În același timp, moleculele aromatice ale unor condimente pot migra către grăsimile din preparat. Grăsimea poate ajuta la transportarea și menținerea compușilor aromatici în contact cu receptorii senzoriali, ceea ce poate intensifica și prelungi percepția aromelor.

De aceea, preparatele cu sos, grăsime, condimente și mai multe ingrediente gătite împreună sunt printre cele care pot beneficia cel mai mult de timpul petrecut în frigider.

Nu toate mâncărurile sunt mai bune a doua zi

Ideea că mâncarea este automat mai gustoasă după o noapte în frigider nu este valabilă pentru toate preparatele. Un studiu publicat în iulie 2026 sub forma unui preprint a încercat să testeze această credință în condiții controlate, comparând variante proaspăt preparate cu variante păstrate 24 de ore la frigider și apoi reîncălzite.

Cercetătorii au testat patru preparate: lasagna cu carne de vită, butter chicken, dhal și crumble cu mere. La experiment au participat 65 de persoane, care au gustat variantele proaspete și cele păstrate peste noapte fără să știe care este care.

Rezultatele au fost mai nuanțate decât celebra regulă din bucătărie potrivit căreia „mâncarea e mai bună a doua zi”. Participanții au putut identifica diferențe între unele dintre preparatele proaspete și cele de a doua zi, însă faptul că au simțit o diferență nu a însemnat automat că au preferat varianta păstrată peste noapte.

Butter chicken a fost singurul dintre cele patru preparate pentru care varianta de a doua zi a fost preferată statistic. Pentru celelalte, diferențele nu s-au tradus într-o preferință clară pentru mâncarea păstrată peste noapte.

Studiul trebuie însă privit cu prudență: este un preprint, nu un articol evaluat încă prin peer review. Autorii subliniază că efectul de „a doua zi” este modest și depinde de tipul de mâncare și de ceea ce măsurăm: dacă oamenii pot detecta o diferență, dacă preferă una dintre variante sau cât de mult le place preparatul.

Uneori, gustul se schimbă și în felul în care îl percepem

Nu doar mâncarea se schimbă. Se poate schimba și experiența noastră în raport cu ea.

Dacă ai gătit un preparat, ai stat lângă el, ai gustat sosul și ai inhalat ore întregi mirosul condimentelor, este posibil ca simțul mirosului și gustului să se fi obișnuit cu acele senzații.

A doua zi, când scoți mâncarea din frigider și o încălzești din nou, experiența senzorială este diferită. Mirosul este din nou foarte prezent, iar preparatul poate părea mai apetisant.

„Există, de fapt, două locuri în care pot apărea schimbări care fac mâncarea să aibă un gust diferit și, uneori, mai bun a doua zi”, explică Pamela Dalton, cercetătoare la Monell Chemical Senses Center din Philadelphia, citată de The Washington Post. „Unul dintre ele este mâncarea însăși, iar cealaltă componentă importantă se petrece în interiorul persoanei care gustă mâncarea.”

Pentru cine a gătit, explicația poate fi și mai simplă. „Dacă tu ai fost persoana care a gătit, probabil că ai mirosit și ai gustat mâncarea pe măsură ce ai pregătit-o și, practic, ți-ai adaptat sistemele senzoriale, mirosul și gustul, la acea mâncare”, spune Dalton. De aceea, bucătarul poate să nu mai fie la fel de interesat de mâncare în momentul în care se așază la masă, în timp ce a doua zi aceeași mâncare poate deveni din nou foarte tentantă.