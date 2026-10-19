Austria încearcă să readucă în magazine soiuri de mere cultivate cu peste un secol în urmă, într-un proiect care urmărește atât diversificarea ofertei, cât și conservarea biodiversității. Din aproximativ 2.000 de varietăți de mere care cresc în țară, numai circa zece se regăsesc în mod obișnuit pe rafturile supermarketurilor, relatează The Guardian.

Lanțul Spar colaborează cu distribuitorul Frutura pentru a testa două soiuri istorice: Ilzer Rosenapfel, provenit din landul Stiria și cunoscut din jurul anului 1840, și Falchs Gulderling, identificat în anii 1870 în Tirolul de Sud. Scopul este de a afla dacă aceste mere vechi pot fi cultivate din nou la scară comercială, în condițiile actuale de mediu și producție.

2.150 de pomi au fost plantați într-o livadă experimentală

Specialiștii organizației de mediu Arche Noah au ajutat la selectarea soiurilor istorice care ar avea cele mai mari șanse să se adapteze agriculturii moderne.

Într-o livadă experimentală din Stiria cresc acum 2.150 de pomi. Primele mere au fost recoltate în această săptămână pentru degustări, iar luna viitoare vor ajunge într-un supermarket-pilot din Viena, dar și în creșe și școli din regiune.

Testele nu urmăresc doar gustul. Producătorii vor evalua productivitatea pomilor, sensibilitatea la boli și perioada în care fructele își păstrează calitatea după recoltare. „Dacă vom avea succes, am dori să oferim aceste soiuri speciale în întreaga regiune”, a declarat Markus Kaser, vicepreședintele Spar Austria.

Primele impresii sunt încurajatoare. Falchs Gulderling produce fructe mari, de un roșu intens, în timp ce Ilzer Rosenapfel este mai mic și mai palid. Katrin Hohensinner-Häupl, co-director Frutura, spune că aroma lor „amintește de merele din copilărie”.

De ce au dispărut multe soiuri vechi

Inițiativa austriacă face parte dintr-o tendință mai largă de recuperare a soiurilor tradiționale de fructe și legume. Multe varietăți vechi de mere au dispărut sau au devenit foarte rare din cauza războaielor, industrializării agriculturii și orientării comerțului către câteva soiuri uniforme, cu aspect previzibil și gust mai dulce.

Varietățile istorice pot avea însă profiluri aromatice foarte diferite. Unele dezvoltă note care amintesc de zmeură, cuișoare, nuci sau lămâie, potrivit specialiștilor.

În spațiul germanofon există inclusiv soiuri cu denumiri neobișnuite, precum Steirische Schafnase – „nas de oaie din Stiria” -, Kronprinz Rudolf, Kaiser Wilhelm sau Napoleonsapfel. Unul dintre cele mai vechi soiuri încă existente este Goldparmäne, cunoscut și drept King of the Pippins, originar din Normandia începutului de secol XVI.

Soiurile vechi ar putea avea și particularități nutriționale

Pomologii citați de The Guardian susțin că unele soiuri istorice, precum Berner Rosenapfel, pot avea concentrații mai mari de polifenoli în coajă decât anumite varietăți moderne.

Cercetări realizate la Charité, spitalul universitar din Berlin, au analizat și legătura dintre nivelul ridicat de polifenoli și toleranța unor persoane cu alergie la mere. Rezultatele citate de publicație sugerează că unele varietăți vechi pot fi tolerate mai bine de anumite persoane alergice, însă acest lucru nu înseamnă că sunt potrivite pentru toți cei cu alergii.

Un singur pom, peste 100 de soiuri

Interesul pentru păstrarea biodiversității nu se limitează la proiectele comerciale. În nordul Germaniei, grădinarul Jochen Bock cultivă de peste trei decenii soiuri istorice de mere. Pentru că nu mai avea suficient spațiu în grădină, a început să altoiască mai multe varietăți pe același pom.

Rezultatul este un singur măr pe care cresc peste 100 de soiuri diferite. „Nu mai aveam suficient spațiu în grădină și eram hotărât să colecționez cât mai multe mere, în special soiuri istorice”, a explicat el.

În Austria, proiectul merge însă un pas mai departe: încearcă să afle dacă asemenea soiuri pot părăsi colecțiile și livezile experimentale și pot reveni, după mai bine de un secol, în coșul obișnuit de cumpărături.