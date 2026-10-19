Florin Barbu, propunerea PSD pentru funcția de ministru al Agriculturii, este audiat în comisiile parlamentare de specialitate, în cadrul procedurii de învestire a noului Guvern condus de Luca Niculescu. Audierea are loc într-un context dificil pentru agricultura românească, marcat de nemulțumirile fermierilor privind bolile animalelor, restricțiile la export, accesul la finanțare și viitorul fondurilor europene.

G4Food redă cele mai importante declarații ale lui Florin Barbu:

Trebuie să respectăm dialogul pe care să îl avem;

Trebuie să deblocăm plata ajutorului de stat pentru secetă;

Trebuie să deblocăm creditarea din România. Trebuie să acordăm fermierilor credite cu o dobândă fixă de 1.95% și tot ce înseamnă ROBOR, comisioane să die suportate de MADR;

Trebuie să continuăm programele de procesare;

Nu a fost ușor să te lupți cu multinaționale. (…) Aceleași lucruri le voi face în continuare;

Dacă nu realizez patru reforme în 100 de zile, îmi dau demisia;

Nu vreau să dau vina pe greaua moștenire;

Fermierii români și procesatorii români nu cer pomeni, ci cer responsabilitate din partea noastră, a oamenilor politici, cer predictibilitate, cer să nu e punem piedici. Este foarte ușor să amăgim fermierii români;

Vreau să nu mai avem în această comisie, în această discuție de la audieri anumite lozinci care să lovească direct în fermierii români, pentru că ceea ce aruncăm în mediul online ne face rău, pentru a negocia la nivelul Comisiei Europene banii pentru fermierii români;

Dacă voi fi votat, nu am nevoie de nici o zi de acomodare. Mai mult, ușa MADR este deschisă din prima zi.

Ministerul Agriculturii este probabil singurul domeniu economic care mai merge în România. MADR nu cheltuie bani de la bugetul de stat, ci aduce bani de la Comisia Europeană.

„Fermierii români au nevoie de soluții, nu de circ”, i-a răspuns Barbu deputatului PNL Adrian Cozma, care l-a întrebat de ce a promovat modificarea legislativă prin care stuful din Delta Dunării a devenit eligibil pentru subvenții agricole. „Nu s-a plătit niciun ban pe stuf, de la Ministerul Agriculturii. Dezastrul lăsat de Florin Barbu: am 21 de ani de experiență în administrație locală și națională. Am avut doar 3 angajări în 21 de ani”.

Eu nu am vrut să particip la dărâmarea agriculturii și falimentarea fermierilor români;

Florin Barbu a primit aviz pozitiv.