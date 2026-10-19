Producția totală de semințe oleaginoase din Rusia este estimată la 35–36,4 milioane de tone în 2026, cu până la 5% peste nivelul anului precedent.

Floarea-soarelui și rapița înregistrează creșteri importante, în timp ce soia consemnează un recul. Deși recolta abundentă începe să pună presiune pe prețuri, oleaginoasele rămân principala sursă de profit pentru fermierii ruși, pe fondul dificultăților din sectorul cerealelor.

Evoluție favorabilă la floarea soarelui și rapiță

Semințele oleaginoase au devenit principalul segment profitabil al producției vegetale din Rusia, potrivit datelor publicate de UkrAgroConsult. Recolta totală din acest an ar putea ajunge la un nivel record, de 35–36,4 milioane de tone, ceea ce ar reprezenta o creștere de 1,9–5% față de anul trecut.

Evoluția favorabilă a producției este susținută în special de floarea-soarelui și rapiță, în timp ce culturile de soia înregistrează o scădere. În paralel, pierderile și presiunile asupra rentabilității din sectorul cerealelor determină fermierii să se bazeze tot mai mult pe oleaginoase pentru obținerea unor venituri mai mari.

Floarea-soarelui și rapița, motoarele creșterii

Producția de semințe de floarea-soarelui este estimată la 19,9–21 de milioane de tone în 2026, în creștere cu 11–20% față de anul precedent. Rapița ar putea înregistra, la rândul său, un rezultat record, de 6,2–7 milioane de tone, după un avans estimat la 11–25%.

În schimb, recolta de soia este prognozată să scadă cu 11–13%, până la 8–8,5 milioane de tone.

Aceste evoluții conturează o piață a oleaginoaselor dominată de creșterea producției de floarea-soarelui și rapiță. Pentru fermieri, rezultatele sunt importante mai ales în contextul în care culturile de cereale se confruntă cu o rentabilitate mai redusă.

Costurile sunt estimate la 22.000–25.000 de ruble pe tonă

În iulie și august 2026, marjele de profit pentru semințele de floarea-soarelui au ajuns la 17.000–21.000 de ruble pe tonă, echivalentul a aproximativ 213–263 de dolari pe tonă, conform datelor citate de UkrAgroConsult.

Nivelul a fost de 2–2,5 ori mai mare decât marjele obținute din grâu chiar și în cei mai profitabili ani pentru această cultură.

La fermele de dimensiuni medii, costurile de producție pentru floarea-soarelui sunt estimate la 22.000–25.000 de ruble pe tonă, respectiv 275–313 dolari. În perioada de vârf a sezonului, prețurile de vânzare au ajuns la 42.000–46.000 de ruble pe tonă, echivalentul a 525–575 de dolari.

Diferența dintre costurile de producție și prețurile de valorificare a oferit agricultorilor o rentabilitate semnificativ mai mare decât cea obținută din cereale, ale căror prețuri continuă să fie supuse presiunilor pieței.

Recolta record începe să tragă prețurile în jos

Creșterea producției are însă și efecte asupra pieței interne. Pe măsură ce volumele din noua recoltă ajung în piață, prețurile semințelor de floarea-soarelui au început să scadă cu 3–6% pe săptămână.

În octombrie, acestea au coborât la 39.000–41.000 de ruble pe tonă, echivalentul a 488–513 dolari. În consecință, marjele de profit s-au redus la 14.000–17.000 de ruble pe tonă, respectiv 175–213 dolari.

Chiar și după această ajustare, oleaginoasele continuă să ofere venituri mai atractive decât multe dintre culturile de cereale. Evoluția arată însă că o recoltă abundentă nu garantează menținerea acelorași niveluri de profitabilitate: creșterea ofertei poate determina scăderea prețurilor și comprimarea marjelor.