Hoteluri și restaurante celebre le închid ușa influencerilor care transformă mesele și vacanțele în ședințe foto / „Suntem în ospitalitate, nu în studiouri foto”

19 oct. 2026, HoReCa
Hoteluri și restaurante celebre le închid ușa influencerilor care transformă mesele și vacanțele în ședințe foto / "Suntem în ospitalitate, nu în studiouri foto"
FOTO: Magnific
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Cuprins
  1. Clienți veniți la prânz cu genți pline de haine și bijuterii
  2. De la ferme devenite virale la restaurante londoneze
  3. Un drum închis din cauza turiștilor care voiau aceeași fotografie
  4. „Suntem în afacerea ospitalității, nu a studiourilor foto”

Tot mai multe hoteluri, restaurante și destinații turistice încearcă să limiteze fotografiatul excesiv și comportamentul influencerilor care transformă spațiile de ospitalitate în decoruri pentru conținut online. De la Coasta de Azur la Londra, Vermont sau Japonia, administratorii introduc reguli noi pentru a proteja intimitatea clienților și experiența celor care vin să mănânce, să se cazeze sau pur și simplu să se bucure de un loc, relatează Mediafax, citând The Guardian.

Unul dintre cele mai cunoscute exemple este Hotel du Cap-Eden-Roc din Antibes, pe Coasta de Azur, unde ședințele foto nu mai sunt permise fără aprobarea conducerii.

Clienți veniți la prânz cu genți pline de haine și bijuterii

Hotelul de lux, deschis în 1870 și frecventat de-a lungul timpului de personalități precum Grace Kelly, Orson Welles, Ernest Hemingway sau membri ai familiei Kennedy, a decis să limiteze fotografiatul după ce unii clienți au început să trateze mesele ca pe niște producții foto. Unii veneau la prânz cu genți pline de haine și bijuterii și își schimbau ținutele de mai multe ori pentru a obține imagini diferite, în loc să se bucure de masă.

Directoarea hotelului, Sophie Volant, spune că mulți dintre clienții fideli consideră locul aproape o casă de vacanță și își doresc intimitate. Pentru cei care vor totuși fotografii de vacanță, hotelul oferă gratuit serviciile propriului fotograf.

De la ferme devenite virale la restaurante londoneze

Fenomenul nu se limitează la hotelurile de lux. The Hollies, un magazin de produse de la fermă din Cheshire, Anglia, a devenit extrem de popular după ce o vedetă din „Love Island” a publicat fotografii realizate acolo. Ulterior, administratorii au interzis fotografiatul și filmatul între orele 10:00 și 16:00.

La Londra, restauratorul Jeremy King, proprietarul Simpson’s in the Strand, a transmis public că s-a săturat de influencerii care îi invadează localurile.

Pe insula Nantucket, în Statele Unite, un magazin a mers și mai departe și a afișat un mesaj simplu: „Fără influenceri”.

Un drum închis din cauza turiștilor care voiau aceeași fotografie

Uneori, succesul pe rețelele sociale depășește capacitatea unei comunități de a gestiona numărul de vizitatori. În Pomfret, Vermont, autoritățile au închis temporar, în sezonul frunzelor colorate, drumul spre ferma Sleepy Hollow, una dintre cele mai fotografiate priveliști de toamnă din Statele Unite. Localnicii s-au plâns că drumurile erau blocate de mașini, că turiștii lăsau gunoaie și intrau pe proprietăți private pentru a obține fotografiile devenite populare pe rețelele sociale.

O situație similară a apărut și în Japonia. În Fujikawaguchiko, autoritățile au montat un paravan negru de 2,5 metri înălțime și aproximativ 20 de metri lungime pentru a bloca unul dintre cele mai căutate unghiuri pentru fotografierea Muntelui Fuji. Măsura a fost luată după numeroase plângeri privind turiști care traversau neregulamentar, încălcau interdicțiile de fumat sau blocau zona pentru a obține imaginea perfectă.

„Suntem în afacerea ospitalității, nu a studiourilor foto”

Anna Fedou, directoare de marketing la grupul hotelier Beaumier, spune că influencerii fac parte în continuare din strategiile de promovare ale unor hoteluri, dar colaborările trebuie să aibă limite. „Suntem în afacerea ospitalității, nu a studiourilor foto”, rezumă ea filosofia grupului.

Pentru hoteluri și restaurante, problema nu este neapărat existența fotografiilor, ci momentul în care acestea afectează experiența celorlalți clienți sau funcționarea normală a localului.

„Nu orice experiență trebuie transformată în conținut”

Nicole Ocran, influencer și fondatoare a unei organizații pentru creatorii de conținut, spune că majoritatea influencerilor nu sunt plătiți pentru fotografiile făcute în asemenea locuri. Mulți postează gratuit, sperând că expunerea le va aduce ulterior colaborări cu branduri. Ea consideră însă că restricțiile introduse de hoteluri și restaurante transmit un mesaj util.

Nu orice loc trebuie expus publicului și nu orice experiență trebuie transformată într-un produs pentru rețelele sociale. Într-o industrie în care imaginea a devenit parte din marketing, unele hoteluri și restaurante încearcă astfel să readucă în centru tocmai lucrul pentru care au fost create: masa, vacanța și experiența trăită pe loc, nu doar fotografia care ajunge online.

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